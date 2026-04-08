Paris, le 8 avril 2026

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025 de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :

https://investors.bfcm.creditmutuel.fr/fr/espace-investisseurs/information-financiere-reglementee

Le Document d’enregistrement universel 2025 a été déposé le 8 avril 2026 auprès de l’AMF conformément au règlement (UE) n° 2017/1129, sous le numéro n° D.26-0233.

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel 2025 :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.





Par ailleurs, le Document d’enregistrement universel 2025 inclut le rapport sur les risques et adéquation des fonds propres – Pilier 3.

Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.

Contacts presse

Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Aziz RIDOUAN - 06 01 10 31 69 - aziz.ridouan@creditmutuel.fr

Relations presse : 03 88 14 84 00 - com-alliancefederale@creditmutuel.fr

Contact Relations Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel : Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France avec plus de 80 000 collaborateurs au service de plus de 31 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via près de 4 100 points de vente.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, premier groupe bancaire français à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, OLB, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg et Homiris.

Plus d’informations sur creditmutuel.fr/alliancefederale

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