GAUMONT : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 6 mai 2026

G A U M O N T

Société anonyme au capital de 24 959 384 euros

Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine

562 018 002 R.C.S. Nanterre

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 mai 2026

L’Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de Gaumont se tiendra le mercredi 6 mai 2026 à 11 heures, à l’Hôtel Peninsula, 5, avenue des Portugais à Paris (75116).

L’avis de réunion comprenant l’ordre du jour et les projets de résolution proposés par le Conseil d’administration a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 39 du 1er avril 2026 et l’avis de convocation au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 42 du 8 avril 2026 et sur le support habilité aux annonces légales Lefigaro.fr sous le n° L0209721 (Hauts-de-Seine).

Les documents ou informations destinés à être présentés à l’Assemblée générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont mis en ligne sur le site internet de la société www.gaumont.com (rubrique Finance) à compter du 8 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du code de commerce, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société www.gaumont.com (rubrique Finances).

A compter de la convocation de l’Assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire nominatif peut demander à la société de lui envoyer ces documents à l’adresse indiquée. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Dans les conditions et délais précisés aux articles R. 225-89 et R 225-90 du code de commerce, tout actionnaire peut prendre connaissance des documents et renseignements visés par ces articles au siège de la société.

Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894

Pièce jointe