GAUMONT : Avis de convocation à l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 6 mai 2026

G A U M O N T

Société anonyme au capital de 24 959 384 euros

Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

562 018 002 R.C.S. Nanterre

Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Gaumont

Mercredi 6 mai 2026 à 11 heures

Hôtel Peninsula - 5 avenue des Portugais 75116 Paris

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolution relatifs à cette Assemblée Générale a été publié le 1er avril 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 39.

L'avis de convocation relatif à cette Assemblée Générale est publié le 8 avril 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 42 et sur le support habilité aux annonces légales Lefigaro.fr sous le n° L0209721 (Hauts-de-Seine).

Ces avis sont disponibles sur les sites internet www.gaumont.com (rubrique Finance) et www.journal-officiel.gouv.fr.

Tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social et sur le site internet de Gaumont www.gaumont.com (rubrique Finance).

Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894

Pièce jointe