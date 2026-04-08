GAUMONT : Communiqué de mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025

Communiqué de mise à disposition de documents

Neuilly-sur-Seine, le 8 avril 2026

Dépôt du Document d’enregistrement universel 2025

Gaumont annonce avoir déposé le 8 avril 2026 son Document d’enregistrement universel 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce document comprend notamment :

le rapport financier annuel,

le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux.





Le Document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de Gaumont, 30 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, pour toute personne en faisant la demande et peut également être consulté sur les sites internet de la société (https://www.gaumont.com/fr/finance) et de l’AMF (www.amf-france.org).

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Pièce jointe