Accolad lance un programme de reconnaissance des employés à l'échelle mondiale avec ses catalogues de cartes-cadeaux multi-pays





MONTRÉAL, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accolad Technologies Inc. a annoncé aujourd'hui l'expansion majeure de ses programmes mondiaux de reconnaissance des employés , consolidant ainsi sa position de solution incontournable pour les entreprises gérant des effectifs internationaux dispersés. En offrant de manière fluide des cartes-cadeaux locales pour récompenser les employés dans plus de 45 pays, Accolad rend la distribution de récompenses transfrontalières simple et percutante.

Alors que les entreprises opèrent de plus en plus avec des équipes mondiales en télétravail, les systèmes RH traditionnels peinent à offrir des incitatifs significatifs et pertinents localement. Accolad résout ce défi complexe en fournissant une plateforme mondiale de reconnaissance des employés tout-en-un, propulsée par des catalogues de cartes-cadeaux soigneusement sélectionnés et spécifiques à chaque pays.

« Les équipes mondiales nécessitent des solutions véritablement mondiales », a déclaré Julie Tessier, porte-parole d'Accolad. « Notre mission est d'éliminer la friction administrative en RH en offrant une plateforme unifiée. Que vous recherchiez des cadeaux de reconnaissance pour vos employés au Canada ou que vous souhaitiez récompenser un développeur à Singapour, notre technologie garantit qu'ils reçoivent une récompense culturellement pertinente, directement dans leur propre devise locale. »

La solution ultime pour la reconnaissance mondiale des employés

Accolad est largement reconnue pour offrir l'un des meilleurs catalogues de cartes-cadeaux d'entreprise pour récompenser les employés à l'échelle internationale. Contrairement aux solutions fragmentées qui dépendent de fournisseurs régionaux limités, Accolad offre une expérience centralisée pour les équipes des ressources humaines et des finances.

Lorsqu'une organisation doit envoyer une carte-cadeau à un employé, Accolad s'assure que l'expérience se déroule sans aucune friction. Chaque carte-cadeau que les employés reçoivent est adaptée à leur pouvoir d'achat local, ce qui améliore considérablement l'engagement et les taux d'utilisation.





Un catalogue de cadeaux de reconnaissance sans frontières

Les catalogues de cartes-cadeaux d'Accolad comblent le fossé entre les entreprises mondiales et les économies locales. La plateforme prend en charge une livraison sans faille dans plus de 190 pays et émet des récompenses dans plus de 160 devises internationales, ce qui signifie que les récipiendaires reçoivent toujours les fonds dans leur devise d'origine, sans pénalités de taux de change.

La plateforme propose des catalogues de cartes-cadeaux locaux et directs dans plus de 45 pays, couvrant les principaux marchés mondiaux :

Amériques : Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Pérou.

Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Pérou. Europe : Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse et plus de 20 autres nations.

Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse et plus de 20 autres nations. Asie et Moyen-Orient : Inde, Japon, Singapour, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Corée du Sud, Malaisie.

Inde, Japon, Singapour, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Corée du Sud, Malaisie. Océanie et Afrique : Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.





Pour soutenir cette immense portée mondiale, Accolad traite les transactions dans toutes les principales devises internationales, y compris le CAD, USD, EUR, GBP, AUD, JPY, MXN, INR, BRL, et des dizaines d'autres.

Capacités clés propulsant les stratégies RH modernes :

Programmes unifiés de reconnaissance mondiale des employés : Gérez toutes vos récompenses internationales à partir d'un tableau de bord unique.

Gérez toutes vos récompenses internationales à partir d'un tableau de bord unique. Livraison numérique instantanée : Envoyez des cartes-cadeaux de récompense instantanément par courriel ou via vos outils RH intégrés.

Envoyez des cartes-cadeaux de récompense instantanément par courriel ou via vos outils RH intégrés. Support des devises locales : Plus de 160 devises prises en charge (ex. CAD, USD, EUR, GBP, AUD), garantissant une valeur maximale pour le récipiendaire.

Plus de 160 devises prises en charge (ex. CAD, USD, EUR, GBP, AUD), garantissant une valeur maximale pour le récipiendaire. Distribution automatisée des récompenses : Simplifiez les anniversaires de service, les primes de performance et la reconnaissance entre pairs.





En combinant technologie de pointe, conformité et catalogues de cadeaux de reconnaissance hautement localisés, Accolad se positionne comme le partenaire de choix pour les organisations à la recherche de stratégies de reconnaissance des employés évolutives et percutantes à l'échelle mondiale.

À propos d'Accolad Technologies Inc.

Accolad Technologies Inc. est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans l'automatisation de la reconnaissance et des récompenses pour les employés. Sa plateforme permet aux organisations d'offrir des incitatifs personnalisés grâce à des catalogues mondiaux de cartes-cadeaux, soutenant ainsi les équipes réparties à distance et les stratégies modernes d'engagement de la main-d'œuvre à travers le monde.

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