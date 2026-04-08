JCDecaux remporte l’appel d’offres pour la concession publicitaire de Western Sydney International, le nouvel aéroport ouvert 24h/24

Un nouveau contrat de long terme pour le déploiement d’un réseau DOOH premium

Paris, 8 avril 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a remporté la concession publicitaire de l’aéroport de Western Sydney International (WSI) aussi appelé Nancy-Bird Walton – le nouvel aéroport international et domestique de Sydney ouvert 24h/24 – à l’issue d’un processus d’appel d’offres. JCDecaux sécurise ainsi un nouveau contrat de long terme qui lui permet de déployer un réseau premium en DOOH (Digital-Out-of-Home) dans le tout nouvel aéroport de Sydney.

Nouveau projet d’infrastructure majeur, WSI et son terminal s’inscrivent au cœur de la région de Western Sydney – la troisième économie d’Australie – dont l’architecture a été conçue par des cabinets primés, tels que Zaha Hadid Architects, COX Architecture et Woods Bagot. À son ouverture, l’aéroport pourra accueillir 10 millions de passagers, puis se développera dans le futur, opérant à la fois des vols internationaux et domestiques de compagnies aériennes telles que Qantas/Jetstar, Singapore Airlines et Air New Zealand, comme annoncé récemment.

Dès son ouverture en octobre 2026, JCDecaux déploiera des supports digitaux premium dans les environnements intérieurs et extérieurs de l’aéroport. En amont, JCDecaux collaborera avec WSI et ses premiers partenaires afin de permettre aux marques de figurer parmi les premiers annonceurs de ce nouveau hub mondial, ouvert 24h/24.

Simon Hickey, Directeur Général de WSI, a déclaré : « JCDecaux et ses équipes opèrent des réseaux média premium dans les plus grands hubs aéroportuaires internationaux à travers le monde. Nous sommes ravis de nous associer à eux et d’offrir aux entreprises et aux marques l’opportunité de déployer des campagnes créatives auprès d’une audience large, diversifiée et très engagée de voyageurs domestiques et internationaux. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « L’aéroport de Western Sydney International constitue une porte d’entrée nouvelle et majeure pour Sydney. Ce nouveau contrat de long terme permet à JCDecaux de concevoir dès ses origines un réseau digital premium de communication aéroportuaire, qui va offrir aux marques des opportunités exceptionnelles de se connecter aux voyageurs domestiques et internationaux. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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