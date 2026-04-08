Rackspace Technology ernennt Paul Soligon und Marco Tesini zu Führungskräften

SAN ANTONIO, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Ernennung von Paul Soligon zum Senior Vice President of Operations und Marco Tesini zum Senior Vice President of International für den Geschäftsbereich Private Cloud bekannt.

Soligon wird für die Vereinheitlichung wichtiger betrieblicher Funktionen zuständig sein, um das Wachstum voranzutreiben und die Kundenbindung zu stärken. In dieser Funktion wird er die Bereiche Business und Sales Operations sowie Customer Success leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Analysen und Erkenntnissen sowie der Verbesserung des Kundenerlebnisses liegt.

Soligon verfügt über umfangreiche Führungserfahrung aus über 25 Jahren in wachstumsstarken Technologieumgebungen. Zuletzt war er als Senior Vice President bei USAN tätig, wo er wichtige neue Partnerschaften für die Markteinführung aufbaute und ausweitete sowie für Umsatzwachstum sorgte. Zuvor war er fast ein Jahrzehnt lang bei Amazon Web Services (AWS) als Vice President und General Manager of Sales tätig, wo er eine 700-köpfige Organisation leitete, die für einen Umsatz von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar verantwortlich war und strategische Unternehmensverträge im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar abschloss.

Tesini wird die Leitung aller Märkte außerhalb der USA übernehmen und sich dabei auf den Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens, die Vertiefung der Kundenbeziehungen und die Skalierung innovativer Lösungen konzentrieren. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Unternehmenstransformationen und der Erzielung von profitablem Wachstum bei führenden IT-Unternehmen wie Unisys und Hitachi Vantara. Zuletzt war Tesini in leitenden Führungspositionen bei Hitachi Vantara tätig, wo er groß angelegte regionale Sanierungsmaßnahmen leitete und durchweg ein zweistelliges Wachstum erzielte.

„Paul und Marco kommen in einer Zeit zu Rackspace, in der die Nachfrage nach einer kontrollierten KI-Infrastruktur für Unternehmen schneller wächst, als die meisten Unternehmen diese bereitstellen können“, sagte Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology. Er fügte hinzu: „Pauls Erfahrung mit dem Aufbau eines milliardenschweren Unternehmens bei AWS verschafft uns die operative Disziplin, die wir benötigen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Marco ist ein bewährter Experte für Wachstum und Sanierungen, der internationale Unternehmen in großem Umfang aufgebaut und umstrukturiert hat, zuletzt bei Hitachi Vantara. Sie stärken unsere Fähigkeit, dem zunehmenden Bedarf des Marktes gerecht zu werden: KI in einer regulierten privaten Cloud mit der von Unternehmenskunden geforderten betrieblichen Disziplin in die Produktion zu bringen.“

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwerfen, implementieren und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle gängigen Technologieplattformen hinweg – unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com