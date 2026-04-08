L’entrepreneur technologique Yanik Guillemette annonce une initiative de mentorat pour les fondateurs de startups canadiennes face aux défis économiques





MONTRÉAL, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'entrepreneur technologique en série Yanik Guillemette a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative de mentorat pro bono visant à soutenir les fondateurs de startups canadiennes en phase de démarrage. Alors que le paysage économique mondial présente des défis sans précédent pour les entreprises technologiques émergentes, M. Guillemette s'engage à partager sa vaste expérience en matière de croissance d'entreprise, d'optimisation des capitaux et de navigation dans des environnements réglementaires complexes.

Le mentorat gratuit s'offre spécifiquement aux jeunes entrepreneurs de 16 à 30 ans qui possèdent une entreprise en démarrage et qui désirent valider le marché, peaufiner le produit, ou qui naviguent en environnements troubles. La démarche est entièrement confidentielle et tout à fait gratuite.

Avec un financement par capital-risque devenu très sélectif et une inflation qui pèse sur les coûts d'exploitation, les jeunes entreprises font face à des obstacles majeurs. S’appuyant sur son expérience dans la création et le développement d’entreprises à forte croissance, ainsi que sur ses participations dans des sociétés telles que Hikerkind, Bezel et FranShares, l’initiative de Yanik Guillemette vise à offrir des conseils pratiques et une vision stratégique. Son parcours entrepreneurial — marqué autant par des succès que par des erreurs coûteuses — lui permet de partager des enseignements concrets sur les pièges à éviter, notamment dans des contextes de crise financière, juridique ou réglementaire.

« Bâtir une entreprise technologique au Canada n'a jamais été aussi exigeant, mais cela n'a jamais été aussi crucial pour notre souveraineté numérique », a déclaré Yanik Guillemette. « J'ai traversé les hauts et les bas du secteur technologique, du commerce électronique aux technologies RH. Cette initiative vise à redonner à l'écosystème. Je veux aider les fondateurs à éviter les pièges courants et à accélérer leur chemin vers la rentabilité. »

Pour rendre ce mentorat aussi accessible et transparent que possible, l'initiative sera fortement intégrée aux médias sociaux. Les fondateurs auront l'occasion de présenter leurs défis d'affaires les plus urgents directement à M. Guillemette, qui sélectionnera des candidats pour des sessions stratégiques virtuelles individuelles. De plus, il partagera publiquement ses principales conclusions, ses analyses de l'industrie et ses cadres stratégiques, tout en préservant la stricte confidentialité des entreprises accompagnées.

Les entrepreneurs à la recherche de conseils et ceux qui souhaitent participer au programme sont invités à se manifester directement sur les réseaux sociaux. Suivez les analyses et mises à jour de Yanik Guillemette sur X (Twitter) pour soumettre le profil de votre startup et rejoindre la conversation sur l'innovation canadienne.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur en série canadien, actif dans le secteur des technologies et une voix reconnue dans l'économie numérique nord-américaine. Fort d'une feuille de route éprouvée dans la création de plateformes technologiques évolutives touchant au commerce électronique, à l’intelligence artificielle, à la reconnaissance mondiale des employés et à l'automatisation des RH, M. Guillemette est passionné par la stimulation de l'innovation et le soutien de la prochaine génération de leaders technologiques au Canada.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ffe1622-e7f6-4e61-8bff-27d4fed714d7/fr