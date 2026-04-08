Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2026

 | Source: Goodfellow inc. Goodfellow inc.

DELSON, Québec, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2026.

Pour les trois mois terminés le 28 février 2026, Goodfellow a déclaré une perte nette de 3,1 millions $, ou 0,38 $ par action, comparativement à une perte nette de 2,3 millions $, ou 0,27 $ par action il y a un an, tandis que les ventes consolidées se sont établies à 108,7 millions $, comparativement à 111,2 millions $ l'an dernier.

Les résultats du premier trimestre reflètent une performance résiliente face à des conditions de marché extrêmement difficiles. Un hiver excessivement froid dans un contexte d’incertitude économique persistante, des taux d’intérêt élevés et des niveaux élevés d’endettement des ménages ont compromis la confiance des consommateurs. Les préoccupations liées aux tarifs douaniers ont eu un impact négatif sur l’activité de la construction et de la demande des clients, particulièrement au centre du Canada. Goodfellow a tiré parti de son offre diversifié de produits, de sa gestion rigoureuse des stocks et de solides relations avec ses clients pour naviguer face aux pressions sur les marges et les disparités régionales. La Société anticipe une incertitude persistante sur le marché, la demande saisonnière du deuxième trimestre offrant toutefois un certain soutien pour atteindre des volumes de ventes critiques. Dans ce contexte, Goodfellow demeure concentrée sur sa discipline opérationnelle, la gestion des marges et la saisie d’opportunités dans les segments à valeur ajoutée et axés sur l’infrastructure, à mesure que les conditions de marché évoluent.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC.  
États consolidés du résultat global 
Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
Non audités

  
 
28 février
2026

28 février
2025
(Retraité)1
 $$
   
Chiffre d’affaires108 729 111 180 
Charges  
Coût des ventes90 235 91 700 
Frais de vente et charges administratives et générales22 007 21 832 
Charges financières nettes837 786 
 113 079 114 318 
   
Perte avant impôt sur le résultat(4 350)(3 138)
   
Impôt sur le résultat(1 218)(878)
   
Total aux éléments du résultat global(3 132)(2 260)
   
Perte nette par action  
- de base(0,38)(0,27)
- dilué(0,36)(0,27)


1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente, administratifs et généraux au lieu d’être incluses dans le coût des marchandises vendues. Les informations financières comparatives pour le premier trimestre 2025 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente, administratifs et généraux de 5 987 $, avec une augmentation correspondante dans le coût des marchandises vendues. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.

GOODFELLOW INC.   
États consolidés de la situation financière   
(en milliers de dollars)   
Non audités

   
 AuAuAu
 28 février
2026		30 novembre
2025		28 février
2025
 $$$
Actifs   
Actifs courants   
Trésorerie4 1173 7674 237
Clients et autres débiteurs64 21455 47169 995
Impôts à recouvrer3 3571 3607 513
Stocks165 175144 484158 879
Charges payées d’avance5 2313 1684 051
Total des actifs courants242 094208 250244 675
    
Actifs non courants   
Immobilisations corporelles42 21842 62543 552
Actifs incorporels309381751
Actifs au titre de droits d’utilisation18 39419 30420 863
Actifs au titre des régimes à prestations définies21 54021 73921 747
Impôt sur le résultat différé-744-
Autres actifs1 9361 8751 327
Total des actifs non courants84 39786 66888 240
Actifs totaux326 491294 918332 915
    
Passifs   
Passifs courants   
Dette bancaire44 48817 56442 385
Fournisseurs et autres créditeurs52 04142 62955 494
Provision625624818
Dividende à payer1 249-2 105
Partie courante des obligations locatives6 4156 4856 418
Total des passifs courants104 81867 302107 220
    
Passifs non courants   
Obligations locatives13 73914 55115 985
Impôt sur le résultat différé4 6925 4368 303
Total des passifs non courants18 43119 98724 288
Passifs totaux123 24987 289131 508
    
Capitaux propres   
Capital social9 1679 1849 271
Résultats non distribués194 075198 445192 136
 203 242207 629201 407
Passifs et capitaux propres totaux326 491294 918332 915


GOODFELLOW INC.   
États consolidés des flux de trésorerie   
Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025 
(en milliers de dollars)
Non audités

   
 28 février
2026		28 février
2025		 
 $$ 
Activités opérationnelles   
Perte nette(3 132)(2 260) 
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :   
Amortissement des :   
Immobilisations corporelles1 213 1 262  
Actifs incorporels150 145  
Actifs au titre de droits d’utilisation1 489 1 495  
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles(10)(6) 
Provision1 (112) 
Impôt sur le résultat(1 218)(878) 
Charges d’intérêts321 239  
Charges d’intérêts sur obligations locatives330 341  
Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges199 178  
Rémunération à base d’actions317 -  
Autres(53)(58) 
 (393)346  
    
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement(22 207)(34 562) 
Intérêts payés(672)(545) 
Impôt sur le résultat payé(779)(1) 
 (23 658)(35 108) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(24 051)(34 762) 
    
Activités de financement   
Augmentation nette des prêts bancaires2 000 4 000  
Augmentation nette des prêts CORRA23 000 24 000  
Paiement d’obligations locatives(1 480)(1 435) 
Rachat d'actions(179)(436) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement23 341 26 129  
    
Activités d’investissement   
Acquisition d’immobilisations corporelles(806)(931) 
Acquisition des actifs incorporels(78)-  
Produit de disposition d’immobilisations corporelles10 6  
Autres actifs10 9  
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement(864)(916) 
    
Sorties nettes de(1 574)(9 549) 
Situation de trésorerie au début de la période3 203 (599) 
Situation de trésorerie à la fin de la période1 629 (10 148) 
    
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants :   
Trésorerie4 117 4 237  
Découvert bancaire(2 488)(14 385) 
 1 629 (10 148) 


GOODFELLOW INC.
États consolidés de la variation des capitaux propres
Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025
(en milliers de dollars)
Non audités
 
 Capital
social		Résultats non
distribués		Total
 $$$
    
Solde au 30 novembre 20249 309 196 899 206 208 
    
Perte nette- (2 260)(2 260)
    
Total aux éléments du résultat global- (2 260)(2 260)
    
Dividende- (2 105)(2 105)
Rachat d’actions(38)(398)(436)
    
Solde au 28 février 20259 271 192 136 201 407 
    
    
Solde au 30 novembre 20259 184 198 445 207 629 
    
Perte nette - (3 132)(3 132)
    
Total aux éléments du résultat global- (3 132)(3 132)
    
Dividende - (1 249)(1 249)
Rémunération à base d’actions- 173 173 
Rachat d’actions (17)(162)(179)
    
Solde au 28 février 20269 167 194 075 203 242 


From: Goodfellow inc.
  Patrick Goodfellow
  Président et chef de la direction
  T: 450 635-6511
  F: 450 635-3730
  info@goodfellowinc.com

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Goodfellow Quarterly Q1 Trimestre
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