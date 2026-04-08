Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2026

DELSON, Québec, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2026.

Pour les trois mois terminés le 28 février 2026, Goodfellow a déclaré une perte nette de 3,1 millions $, ou 0,38 $ par action, comparativement à une perte nette de 2,3 millions $, ou 0,27 $ par action il y a un an, tandis que les ventes consolidées se sont établies à 108,7 millions $, comparativement à 111,2 millions $ l'an dernier.

Les résultats du premier trimestre reflètent une performance résiliente face à des conditions de marché extrêmement difficiles. Un hiver excessivement froid dans un contexte d’incertitude économique persistante, des taux d’intérêt élevés et des niveaux élevés d’endettement des ménages ont compromis la confiance des consommateurs. Les préoccupations liées aux tarifs douaniers ont eu un impact négatif sur l’activité de la construction et de la demande des clients, particulièrement au centre du Canada. Goodfellow a tiré parti de son offre diversifié de produits, de sa gestion rigoureuse des stocks et de solides relations avec ses clients pour naviguer face aux pressions sur les marges et les disparités régionales. La Société anticipe une incertitude persistante sur le marché, la demande saisonnière du deuxième trimestre offrant toutefois un certain soutien pour atteindre des volumes de ventes critiques. Dans ce contexte, Goodfellow demeure concentrée sur sa discipline opérationnelle, la gestion des marges et la saisie d’opportunités dans les segments à valeur ajoutée et axés sur l’infrastructure, à mesure que les conditions de marché évoluent.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités





28 février

2026



28 février

2025

(Retraité)1 $ $ Chiffre d’affaires 108 729 111 180 Charges Coût des ventes 90 235 91 700 Frais de vente et charges administratives et générales 22 007 21 832 Charges financières nettes 837 786 113 079 114 318 Perte avant impôt sur le résultat (4 350 ) (3 138 ) Impôt sur le résultat (1 218 ) (878 ) Total aux éléments du résultat global (3 132 ) (2 260 ) Perte nette par action - de base (0,38 ) (0,27 ) - dilué (0,36 ) (0,27 )



1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente, administratifs et généraux au lieu d’être incluses dans le coût des marchandises vendues. Les informations financières comparatives pour le premier trimestre 2025 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente, administratifs et généraux de 5 987 $, avec une augmentation correspondante dans le coût des marchandises vendues. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.

GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Non audités



Au Au Au 28 février

2026 30 novembre

2025 28 février

2025 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 4 117 3 767 4 237 Clients et autres débiteurs 64 214 55 471 69 995 Impôts à recouvrer 3 357 1 360 7 513 Stocks 165 175 144 484 158 879 Charges payées d’avance 5 231 3 168 4 051 Total des actifs courants 242 094 208 250 244 675 Actifs non courants Immobilisations corporelles 42 218 42 625 43 552 Actifs incorporels 309 381 751 Actifs au titre de droits d’utilisation 18 394 19 304 20 863 Actifs au titre des régimes à prestations définies 21 540 21 739 21 747 Impôt sur le résultat différé - 744 - Autres actifs 1 936 1 875 1 327 Total des actifs non courants 84 397 86 668 88 240 Actifs totaux 326 491 294 918 332 915 Passifs Passifs courants Dette bancaire 44 488 17 564 42 385 Fournisseurs et autres créditeurs 52 041 42 629 55 494 Provision 625 624 818 Dividende à payer 1 249 - 2 105 Partie courante des obligations locatives 6 415 6 485 6 418 Total des passifs courants 104 818 67 302 107 220 Passifs non courants Obligations locatives 13 739 14 551 15 985 Impôt sur le résultat différé 4 692 5 436 8 303 Total des passifs non courants 18 431 19 987 24 288 Passifs totaux 123 249 87 289 131 508 Capitaux propres Capital social 9 167 9 184 9 271 Résultats non distribués 194 075 198 445 192 136 203 242 207 629 201 407 Passifs et capitaux propres totaux 326 491 294 918 332 915





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025 (en milliers de dollars)

Non audités



28 février

2026 28 février

2025 $ $ Activités opérationnelles Perte nette (3 132 ) (2 260 ) Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 1 213 1 262 Actifs incorporels 150 145 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 489 1 495 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (10 ) (6 ) Provision 1 (112 ) Impôt sur le résultat (1 218 ) (878 ) Charges d’intérêts 321 239 Charges d’intérêts sur obligations locatives 330 341 Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 199 178 Rémunération à base d’actions 317 - Autres (53 ) (58 ) (393 ) 346 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (22 207 ) (34 562 ) Intérêts payés (672 ) (545 ) Impôt sur le résultat payé (779 ) (1 ) (23 658 ) (35 108 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (24 051 ) (34 762 ) Activités de financement Augmentation nette des prêts bancaires 2 000 4 000 Augmentation nette des prêts CORRA 23 000 24 000 Paiement d’obligations locatives (1 480 ) (1 435 ) Rachat d'actions (179 ) (436 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 23 341 26 129 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (806 ) (931 ) Acquisition des actifs incorporels (78 ) - Produit de disposition d’immobilisations corporelles 10 6 Autres actifs 10 9 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (864 ) (916 ) Sorties nettes de (1 574 ) (9 549 ) Situation de trésorerie au début de la période 3 203 (599 ) Situation de trésorerie à la fin de la période 1 629 (10 148 ) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 4 117 4 237 Découvert bancaire (2 488 ) (14 385 ) 1 629 (10 148 )





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2026 et 2025 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2024 9 309 196 899 206 208 Perte nette - (2 260 ) (2 260 ) Total aux éléments du résultat global - (2 260 ) (2 260 ) Dividende - (2 105 ) (2 105 ) Rachat d’actions (38 ) (398 ) (436 ) Solde au 28 février 2025 9 271 192 136 201 407 Solde au 30 novembre 2025 9 184 198 445 207 629 Perte nette - (3 132 ) (3 132 ) Total aux éléments du résultat global - (3 132 ) (3 132 ) Dividende - (1 249 ) (1 249 ) Rémunération à base d’actions - 173 173 Rachat d’actions (17 ) (162 ) (179 ) Solde au 28 février 2026 9 167 194 075 203 242



