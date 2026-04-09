Groupe Colabor Inc. conclut des conventions définitives après la conclusion de son processus de vente et de sollicitation d'investissements

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 08 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la conclusion de son processus de vente et de sollicitation d’investissements (le « processus VSI ») mené sous la supervision de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) (la « Cour ») et de Raymond Chabot Inc., à titre de contrôleur de la Société désigné par la Cour (le « contrôleur »), dans le cadre des procédures de restructuration (les « procédures engagées en vertu de la LACC ») de la Société et de certaines de ses filiales, Transport Paul-Émile Dubé ltée, Le Groupe Resto-Achats Inc. et Les Pêcheries Norref Québec Inc., engagées le 8 janvier 2026 en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC »).

Après la délivrance par la Cour, le 31 mars 2026, d’une ordonnance d’approbation et de dévolution relativement à la vente de toutes les actions en circulation de Tout-Prêt inc., la Société a conclu trois (3) conventions visant la vente et l’achat de ses autres actifs ou avoirs en actions (les « conventions définitives »), comme il est décrit plus en détail ci-après. La signature des conventions définitives est l’aboutissement du processus VSI susmentionné que la Société a suivi dans le cadre des procédures engagées en vertu de la LACC.

En premier lieu, la Société a conclu avec Colabor 2026 S.E.C., agissant par l’entremise de son commandité 9563-0570 Québec Inc., un membre du groupe de Financière Outremont inc., une convention d’achat d’actifs visant l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de la Société ainsi que de ses filiales Les Pêcheries Norref Québec Inc. et Transport Paul-Émile Dubé ltée. En deuxième lieu, la Société a également conclu une convention d’achat d’actifs avec 9562-9507 Québec Inc., une société nouvellement constituée dans le seul but d’acheter la totalité des actifs détenus par Le Groupe Resto-Achats Inc. pour le compte d’un consortium composé d’investisseurs québécois. En troisième lieu, la Société a conclu une convention d’achat d’actifs visant l’acquisition de certains de ses actifs restants.

La Société a demandé à la Cour de rendre des ordonnances d’approbation et de dévolution (les « ordonnances d’approbation ») relativement aux opérations envisagées par les conventions définitives, et une audience doit avoir lieu le 13 avril 2026. Dans l’hypothèse où les ordonnances d’approbation sont rendues par la Cour et sous réserve de la réalisation ou de la levée, selon le cas, d’autres conditions de clôture usuelles pour des opérations de cette nature contenues dans les conventions définitives (notamment l’approbation des autorités de réglementation compétentes), la Société s’attend à ce que les transactions soient réalisées dans les prochaines semaines.

« Nous franchissons aujourd’hui une étape importante dans notre restructuration sous le régime de la LACC. Le processus supervisé par la Cour nous permet d’avancer vers des solutions favorisant la continuité des activités de Colabor. Plus de 60 ans d’histoire se poursuivent et nous assurons le maintien de notre ancrage au Québec, avec d’importantes capacités de distribution dans un secteur essentiel à l’économie », a déclaré Kelly Shipway, présidente et cheffe de la direction de Colabor. « Nous demeurons profondément reconnaissants envers nos employés, nos clients et nos partenaires pour leur appui tout au long de ce processus », a ajouté Mme Shipway.

« Nous sommes très heureux de nous proposer comme acquéreur de la majorité des actifs de Groupe Colabor et de ceux de ses filiales Les Pêcheries Norref Québec Inc. et Transport Paul-Émile Dubé ltée. Nous tenons à remercier la présidente et cheffe de la direction de Colabor, Kelly Shipway, et ses équipes pour la grande collaboration tout au long de ce processus. Aujourd’hui, notre objectif est clair : appuyés par l’expertise et le savoir-faire des employés de Colabor, desservis par des fournisseurs et des partenaires d’affaires chevronnés, et comptant sur des clients majeurs, nous voulons relancer les activités de cette entreprise de distribution qui évolue chez nous depuis plus de 60 ans dans le secteur névralgique de l’alimentation. En plus d’assurer le maintien d’emplois au Québec et de conserver ici l’exploitation d’une entreprise québécoise bien établie, nous sommes convaincus de la nécessité de sauvegarder ce maillon important de notre chaîne d’approvisionnement, maillon qui concoure à notre souveraineté alimentaire », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président de Financière Outremont inc.

« Dans le contexte de la réorganisation de Groupe Colabor inc., un groupe de cinq membres de la société Le Groupe Resto-Achats inc., présidé par M. Mathieu Labrecque, est heureux d’annoncer son intention de se porter acquéreur des actifs de Le Groupe Resto-Achats inc., filiale de Groupe Colabor inc., dans le but d’en assurer la continuité, de préserver sa mission et de maintenir un regroupement fort et porté par ses membres » a déclaré M. Mathieu Labrecque. « Cette démarche est menée par des membres, pour les membres, qui croient à la force du regroupement et à son rôle structurant pour l’industrie de la restauration », a ajouté M. Mathieu Labrecque.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Yanick Blanchard

Chef de la restructuration

Groupe Colabor inc.

Tél. : 450 449-4911, poste 1782

investors@colabor.com





À propos de Financière Outremont inc.

Financière Outremont inc. est une société d’investissements contrôlée par Pierre Karl Péladeau.

Pour plus d’informations :

Annick Bélanger

Financière Outremont inc.

Tél. : 514 755-2050

belanger.annick@icloud.com



À propos de Le Groupe Resto-Achats inc.

Le Groupe Resto-Achats inc, est un regroupement d’achats en alimentation. Le Groupe Resto-Achats inc. s’adresse aux restaurants indépendants de type familial, pub, brasserie, traiteur ainsi qu’aux résidences pour aînés de la grande région de Québec. GRA est un regroupement d’achats permettant de négocier les prix d’approvisionnement et autres services connexes à la restauration.

Pour plus d’informations :

Patrick Girard

Responsable des communications

Le Groupe Resto-Achats inc.

Tél. : 819-350-2314

patgirard@patgirard.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant les procédures engagées en vertu de la LACC et le processus de vente et de sollicitation d’investissements, le dépôt connexe d’une demande auprès de la Cour et la clôture prévue des opérations envisagées par les conventions définitives, des énoncés concernant les opinions et les attentes de la Société, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. L’information prospective, dans certains cas, peut être introduite par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 « Stratégies de développement et perspectives d’avenir » du rapport de gestion de la Société. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. L’information prospective est aussi assujettie à certains facteurs, y compris des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 7 « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse, information qui représente les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elle est censée avoir été formulée), qui pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (qui rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier cette information à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.