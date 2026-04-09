Technip Energies remporte un contrat pour le projet d'amélioration du complexe de Long Son Petrochemicals au Vietnam

Technip Energies (PARIS : TE) a remporté un contrat auprès de Long Son Petrochemicals Co., Ltd. (LSP) dans le cadre du projet d'amélioration du complexe de Long Son Petrochemicals (LSPE), situé sur l'île de Long Son, au Vietnam.

Ce contrat porte sur des services d'ingénierie et d'approvisionnement, une assistance sur site ainsi que la fourniture de brûleurs propriétaires pour les fours de craquage de l'installation. Le projet prévoit la conversion du vapocraqueur existant, actuellement alimenté au naphta, vers une alimentation à l'éthane, grâce aux technologies éthylène propriétaires de Technip Energies, notamment la conception de four Ultra Selective Conversion (USC®) et le système Heat-Integrated Rectifier System (HRS®), garantissant une haute sélectivité, une meilleure efficacité énergétique et une récupération optimisée de l'éthylène.

Cette amélioration du complexe permettra d’intégrer de grandes quantités d'éthane dans le mix d'alimentation actuel, composé de naphta et de propane, avec pour objectif d'optimiser l'efficacité des matières premières, de réaliser des réductions de coûts, de réduire significativement l'intensité carbone et de renforcer la résilience à long terme du complexe face à la volatilité des marchés mondiaux. Ce projet compte parmi les premiers au monde, ces dernières années, à convertir un vapocraqueur initialement alimenté au naphta afin de le faire fonctionner à l’éthane. Il s’inscrit dans une dynamique portée par les acteurs pétrochimiques, qui privilégient la diversification des matières premières ainsi que l’adoption d’intrants à plus faible intensité carbone, afin de renforcer la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

Les vapocraqueurs, au cœur des complexes pétrochimiques, voient leur flexibilité en matières premières jouer un rôle clé dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Ils transforment le naphta, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou l’éthane en éthylène et propylène, des molécules essentielles à la production de plastiques, d’emballages, de textiles et de nombreux biens de consommation.

Ce nouveau projet s'inscrit dans la continuité d'une collaboration de longue date entre Technip Energies et Long Son Petrochemicals. Technip Energies avait déjà assuré l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de l'unité de craquage du complexe, entre 2018 et 2023.

Stéphane Mespoulhès, SVP de la ligne de produits Éthylène, Polyoléfines et Engrais chez Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Long Son Petrochemicals nous renouvelle sa confiance pour le développement de ce complexe stratégique. Ce projet témoigne de la solidité de notre relation, construite sur la livraison réussie du craqueur initial, et illustre concrètement comment nos technologies d’éthylène et notre savoir-faire en exécution de projets permettent à nos clients d'adapter leurs installations aux évolutions du marché, tout en gagnant en flexibilité et en compétitivité. »

Ce contrat a été enregistré au premier trimestre 2026 dans le segment Technologie, Produits et Services.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

Contacts

Relations investisseurs

Phillip Lindsay

Vice-président Relations Investisseurs

Tel: +44 207 585 5051

Email: Phillip Lindsay

Relations médias

Jason Hyonne

Responsable Relations presse & Réseaux sociaux

Tel: +33 1 47 78 22 89

Email: Jason Hyonne

Pièces jointes