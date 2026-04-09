Résultats audités de Lleida.net: croissance de 41 % du bénéfice net et EBITDA record en 2025

Madrid, le 9 avril - Lleida.net (BME : LLN) (EPA : ALLLN) a annoncé un bénéfice net de 1,24 million d'euros pour l'exercice 2025, selon les états financiers consolidés de la société espagnole cotée, présentés aujourd'hui à la Bourse.

Ce chiffre représente une hausse de 41 % par rapport à l'exercice précédent.

Les chiffres audités présentent des variations minimes par rapport aux résultats préliminaires non audités publiés par la société le 19 février 2026.

L'EBITDA de la société a atteint 4,046 millions d'euros, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2024 et un niveau record en 30 ans d'existence.

Le bénéfice avant impôt a progressé de 57 % pour s'établir à 1,35 million d'euros. Le résultat d'exploitation a augmenté de 49 % pour atteindre 1,63 million d'euros.

Le chiffre d'affaires total a atteint 19,3 millions d'euros, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. La marge brute s'est améliorée de 4 % pour s'établir à 10,6 millions d'euros.

L'entreprise a réduit sa dette financière totale de 8,4 millions d'euros à 7 millions d'euros.

La dette financière nette s'établit à 1,43 fois l'EBITDA, contre 2,29 fois à fin 2024.

Les légères différences entre les comptes audités et les chiffres préliminaires de février s'expliquent par des frais plus élevés liés aux créances clients impayées et par des ajustements d'autres résultats. Lleida.net a investi 1 million d'euros en R&D au cours de la période.

« Ces résultats audités confirment la solidité de notre modèle opérationnel et notre capacité à améliorer notre rentabilité, tout en poursuivant nos investissements dans l'innovation », a déclaré Sisco Sapena, PDG de Lleida.net.

Fondée en 1995, Lleida.net est l'un des principaux fournisseurs européens de services de notification certifiée, d'e-procurement et de signature numérique.

La société détient plus de 300 brevets dans plus de 60 pays. Ses actions sont cotées sur BME Growth à Madrid et Euronext Growth à Paris, ainsi qu'à Francfort et Stuttgart.

SAFE HARBOR

This press release contains statements regarding the future of the Lleida.net company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise