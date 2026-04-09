Maisons du Monde : Non aboutissement des discussions avec les partenaires financiers

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 9 avril 2026





Non aboutissement des discussions avec les partenaires financiers

Recherche d’adossement



Comme indiqué dans ses précédentes communications, Maisons du Monde a poursuivi des négociations avec ses partenaires financiers, afin de sécuriser le financement de son plan d’affaires.



Ces discussions ont lieu, à l’initiative de l’entreprise, dans le cadre de procédures amiables et confidentielles d’anticipation des difficultés des entreprises, à savoir une procédure de mandat ad hoc, puis une procédure de conciliation actuellement ouverte depuis janvier 2026.





Le Groupe a parallèlement initié des recherches de sources de financement alternatives.





Compte tenu de la consommation de trésorerie (free cash flow) et des besoins de financement du Groupe (dont la prochaine échéance de remboursement de son prêt syndiqué d’un montant de 25 millions d’euros en principal le 22 avril 2026), ces discussions multipartites ont visé à la fois à apporter de nouvelles liquidités et à restructurer la dette bancaire existante, y compris au moyen de solutions en capital. Ces négociations longues et intenses, qui se sont tenues dans un environnement géopolitique et de consommation particulièrement tendu, n’ont pas abouti en l’état.





Le Groupe reste pleinement mobilisé pour trouver sous l’égide du conciliateur des solutions adaptées à sa situation et lance une recherche de solution d’adossement auprès de tiers investisseurs et industriels, permettant d’assurer la continuité de son activité.





La prochaine communication relative à l’avancement de ces négociations et de ces recherches aura lieu au plus tard le 17 avril 2026, date prévue pour la publication des résultats annuels 2025 du Groupe.

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.





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