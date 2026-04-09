Groupe Matmut : Résultats annuels 2025 : Croissance, diversification et solidité : le Groupe Matmut en ligne avec ses ambitions stratégiques en 2025

Communiqué de presse

Croissance, diversification et solidité :

le Groupe Matmut en ligne avec ses ambitions stratégiques en 2025

Chiffre d’affaires 2025 en hausse de 16,2% à 3 689 millions € (+9,6% à périmètre constant 1 )

Opération transformante de diversification du groupe en épargne & prévoyance avec l’acquisition de KOREGE en 2025

Résultat net part du groupe en hausse de +56,3% à 163 millions € (+42,0% à périmètre constant) avec une contribution positive de toutes les activités du groupe

Multiplication par 4,7 du montant des actifs sous gestion à 28,5 milliards € en 2025 contre 6,1 en 2024

Structure financière solide avec un ratio de solvabilité en hausse à 215% conformément au cadre d’appétence du groupe [180% - 220%]





« L’exercice 2025 marque un tournant historique pour le Groupe Matmut avec l’acquisition de KOREGE, assureur patrimonial de référence. Notre ambition de diversification se trouve largement réalisée avec une répartition plus équilibrée de nos métiers. Nous diversifions ainsi notre profil de risque et nous accroissons significativement la taille du groupe avec un bond de chiffre d’affaires de 16,2% en 2025 (+56,5% avec intégration de KOREGE proforma sur l’ensemble de l’année 2025).

Ce nouveau profil s’accompagne d’une solidité renforcée avec des résultats 2025 robustes pour les trois activités du groupe : assurance dommages, assurance santé et épargne & prévoyance grâce à la bonne exécution de l’optimisation de notre portefeuille de contrats et la poursuite de nos efforts dans le domaine du digital. Le groupe se trouve mieux armé face aux aléas de son marché. Nos performances extra-financières positives contribuent à la solidité du groupe.

Notre profond ancrage mutualiste est notre boussole : la stratégie de croissance diversifiée, rentable et durable que nous menons vise à réduire le profil de risque du groupe, à accroitre sa solidité et à conforter nos engagements au profit des 5 millions de personnes que nous protégeons.

Nous avons abordé 2026 avec sérénité malgré les incertitudes qui nous entourent. Notre feuille de route est tracée : nous sommes confiants pour poursuivre avec succès la mise en œuvre de notre plan stratégique 2024-2026 « Objectif : Impact !». Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires pour leur implication et leur soutien pour les succès obtenus en 2025 et pour leur engagement pour l’aboutissement de ce plan stratégique et la préparation de notre prochain plan 2027-2030. » déclare Nicolas Gomart, Vice-Président et Directeur général du Groupe Matmut.

Des résultats annuels 2025 robustes pour SGAM Matmut2

Rouen, 9 avril 2026 – Avec une croissance de 16,2% en 2025 par rapport à 2024, le Groupe Matmut voit son chiffre d’affaires atteindre 3 689 M€. Ce chiffre correspond aux données réelles avec la consolidation de KOREGE par intégration globale au 31/10/2025. En proforma sur 12 mois, l’effet KOREGE apporte une croissance en assurance vie et prévoyance sans précédent et permet de multiplier par 10 les encaissements de primes.

A périmètre constant, le chiffre d’affaires progresse de 9,6%. Sur une base proforma, en intégrant KOREGE sur 12 mois, le chiffre d’affaires atteindrait 4 971 M€. Toutes les activités contribuent positivement à la croissance. Le Groupe Matmut compte désormais plus de 5 millions de sociétaires / clients (+9,3% vs 2024) et gère plus de 8,9 millions de contrats (+6,3%) dont 390 000 contrats KOREGE.

Le résultat net part du groupe 2025 atteint 163,2 M€ en données réelles contre 104,4 M€ en 2024 soit une progression de 56,3%. A périmètre constant, hors KOREGE, la croissance du résultat net part du groupe s’établit à 42,0% soit 148,3 M€, illustrant les bonnes performances de toutes les activités du groupe et sa capacité à porter son développement organique.

Une bonne performance pour l’assurance dommages (IARD)

Activité historique du groupe, l’assurance dommages enregistre une hausse de 4,8% des primes acquises à 2 310 M€. Le nombre total de sociétaires atteint 3,5 millions (+0,8%). L’assurance habitation, qui connait la plus forte performance de la branche assurance dommages avec une croissance de 7,2% en primes acquises est suivie par l’assurance automobile avec une progression de 4,4%.

Le groupe a poursuivi le rééquilibrage de son portefeuille grâce à une plus forte diversification géographique ainsi qu’une segmentation tarifaire plus fine permettant une meilleure adéquation des tarifs aux risques couverts. Ainsi, cette stratégie de croissance équilibrée entre tarif et volume permet de poursuivre en 2025 l’amélioration du ratio combiné.

Le groupe poursuit ses actions en faveur de la prévention et de l’économie circulaire :

le nouveau service digital « Que risque ma maison ? » permet aux sociétaires particuliers et professionnels de réaliser un auto-diagnostic visant à prévenir les dégâts causés par les évènements climatiques. Dans le prolongement du premier semestre, la sinistralité climatique annuelle 2025 s’avère deux fois supérieure à celle de 2024 pour le groupe, soit un coût brut de 147 M€ en 2025 contre 83 M€ en 2024,

» permet aux sociétaires particuliers et professionnels de réaliser un auto-diagnostic visant à prévenir les dégâts causés par les évènements climatiques. Dans le prolongement du premier semestre, la sinistralité climatique annuelle 2025 s’avère deux fois supérieure à celle de 2024 pour le groupe, soit un coût brut de 147 M€ en 2025 contre 83 M€ en 2024, l’avantage « éco-malin » permet de procéder aux réparations de véhicules en utilisant des pièces de réemploi et de réduire le montant de la prime à payer pour l’assuré de 5%. Ce service, conçu pour limiter la hausse du coût des réparations, garantit aux garagistes une rémunération aussi satisfaisante que pour une réparation avec des pièces neuves. Ce service, lancé début 2025, connait un réel succès avec un taux d’adoption actuel de 31% pour les nouveaux contrats signés.

Une belle année de croissance pour l’assurance santé

L’assurance santé enregistre une progression de 9,2% en termes de primes acquises, à 864 M€ et de 4,5% de personnes protégées représentant au total 1,4 million de personnes. Cette croissance provient principalement du dynamisme des contrats de protection individuelle de la Mutuelle Ociane Matmut dont les primes progressent de 12,3%. Outre le succès commercial de l’offre « Santé vous bien », la mutuelle propose un service fortement digitalisé offrant notamment des remboursements rapides et des services de prévention innovants. Par ailleurs, les contrats de la MNSPF (Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France) substitués par la Mutuelle Ociane Matmut, sont comptabilisés depuis juillet 2025 (27 000 bénéficiaires). La mutuelle poursuit son engagement en faveur de la prévention santé pour les chefs d’entreprise avec le programme innovant « B.A.S.E. ».

La Mgéfi enregistre une progression de 3,5% de son chiffre d’affaires en 2025 à 280 M€. Comme annoncé précédemment, son contrat avec le MEFSIN (ministère de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle, énergétique et numérique), s’est terminé fin décembre 2025 ce qui amène le groupe à accélérer son projet de consolidation de ses activités santé avec une plus grande mise en commun des expertises et des outils.

Une nouvelle dimension pour l’épargne & prévoyance

La collecte épargne de Matmut Vie connait une forte hausse (+93,9%) portée par la relance commerciale du contrat « Matmut Vie Epargne » et permet une collecte nette de 190M€. L’activité prévoyance (assurance emprunteur) de Mutlog enregistre une croissance à deux chiffres (+15,1%) en termes de contrats en portefeuille avec une progression quasi équivalente en montant de cotisations acquises (+9,9%).

L’acquisition de KOREGE annoncée en 2025, a été achevée en fin d’année. Elle marque un tournant historique pour le groupe en termes de diversification et de croissance. L’intégration de KOREGE permet d’équilibrer les différentes activités au sein du groupe : l’assurance de biens et responsabilité, qui représentait 69% des primes encaissées en 2024, voit son poids diminuer à 47%3, en faveur de l’épargne et prévoyance qui représente désormais 36% des primes encaissées (contre 6% précédemment). La santé représente 17% des primes, contre 25% précédemment.

Les produits financiers de KOREGE élargissent également la gamme de produits commercialisés du groupe avec plusieurs supports en unités de compte, le contrat « Matmut Vie Epargne » étant mono-support. La collecte nette de KOREGE avec son principal distributeur (la banque CCF) a été quasi stable en 2025.

A fin 2025, le nombre total de bénéficiaires bondit de 137% à 763 000 bénéficiaires (+15,8% hors KOREGE) et le montant d’épargne gérée par le Groupe Matmut est multiplié par 16,7 pour atteindre 23 995 M€ contre 1 436 M€ en 2024.

Une amélioration notable des performances financières

Le résultat net part du groupe 2025 s’élève à 163,2 M€, en croissance de 56,3%. A périmètre constant, hors KOREGE, la croissance s’établit 42,0%. Cette bonne performance est portée par l’ensemble des activités du groupe. Reflétant l’amélioration des résultats techniques des branches assurances dommages et santé, le ratio combiné net non vie poursuit son amélioration à 96,4% contre 98,3%. Le ratio de sinistres diminue de 2 points à 80,5% traduisant l’adéquation plus précise des tarifs aux risques.

Conformément à ses valeurs mutualistes, le groupe a profité de ces bons résultats pour procéder à une dotation exceptionnelle à l’intéressement au profit des collaborateurs. Le montant total (intéressement + participation) progresse de 45% en 2025 à 24,9 M€ (hors KOREGE).

L’intégration de KOREGE entraîne une multiplication par 4 du total du bilan du groupe Matmut à 30,2 md€ en 2025 contre 7,4 md€ en 2024 illustrant le tournant du groupe vers les métiers de l’épargne. Les fonds propres du groupe progressent de 7,2 % à 2 474 M€. Grâce à la hausse du résultat net, la rentabilité des capitaux propres du groupe progresse significativement à 6,6% contre 4,5% en 2024 démontrant ainsi la capacité de création de valeur à long terme.

Le ratio de solvabilité de Matmut SAM atteint à 243% (contre 176% en 2024). La société bénéficie notamment de son émission de dette subordonnée de 500 M€ en mai 2025 visant à financer une partie de l’acquisition de KOREGE.

Au niveau du groupe, la SGAM Matmut connait également une progression de son ratio S2 à 215% contre 201% en 2024. Le ratio S2 se situe ainsi dans le haut de la fourchette d’appétence au risque établie par le groupe entre 180% et 220%.

L’agence Moody’s a renouvelé fin 2025 la notation A2 du groupe avec une perspective stable venant ainsi confirmer les bons résultats obtenus.

Des performances extra-financières au rendez-vous

L’engagement du groupe en faveur d’un développement durable qui allie sens et performance se traduit par de nouvelles avancées en 2025.

Sur le plan de la diversité hommes/femmes, l’objectif du plan stratégique 2026 d’un pourcentage de femmes cadres managers de 54% a été dépassé dès 2025 (54,32%).

Les émissions de CO2 du groupe affichent une baisse de 21% en 2025 à 5254 milliers de tonnes équivalent CO2. Cette performance provient principalement du verdissement du portefeuille d’investissements qui représente les 2/3 des émissions. Le groupe a poursuivi sa politique d’exclusion et arbitré ses positions en faveur d’investissements moins émissifs à profil au moins équivalent.

Par ailleurs, le groupe a élaboré une grille de cotation ESG qui a été déployée tout au long de l’année 2025 et sur le premier trimestre 2026 sur l’ensemble des projets importants soit environ une trentaine de projets.

Des perspectives confirmées

En ce début d’année 2026, l’activité commerciale demeure positive pour l’ensemble des activités du groupe avec notamment une reprise notable de la collecte épargne.

Le groupe confirme les objectifs du plan stratégique « Objectif : Impact ! 2024-2026 »:

Ratio de solvabilité S2 2026 compris entre 180% et 220% (215% en 2025)

Ratio combiné net non vie 2026 inférieur à 100% (96,4% en 2025)

Rentabilité des capitaux propres 2026 comprise entre 3% et 4% (6,6% en 2025).





Dans un environnement complexe et marqué par de nombreuses incertitudes, le plan stratégique en cours permet au Groupe Matmut de renforcer sa capacité à développer son modèle opérationnel pour gagner efficacité et s’inscrire en partenaire de confiance pour l’ensemble de ses clients et sociétaires.

Glossaire

Données réelles : les données réelles montrent la réalité comptable à savoir la consolidation de KOREGE sur les 2 derniers mois de 2025

Périmètre constant : les données 2025 présentées à périmètre constant n’intègrent pas la consolidation de KOREGE

Proforma : les données proforma représentent, à titre d’illustration, la performance du groupe en intégrant KOREGE sur les 12 mois de l’année 2025

Calendrier

Les comptes 2025 seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des sociétaires de SGAM Matmut le 23 juin 2026

Activité premier semestre 2026 : date à confirmer

Annexes

Chiffres clés

M€



2024



2025 Var 2025-2024 Publié Proforma A périmètre constant Publié Proforma A périmètre constant Dommages 2 205 2 310 2 310 2 310 4,8% 4,8% 4,8% Santé 791 864 864 864 9,2% 9,2% 9,2% Epargne & prévoyance 180 514 1 797 307 185,5% 897,2% 70,1% Total Chiffre d'affaires 3 176 3 689 4 971 3 481 16,2% 56,5% 9,6% Résultat net part du groupe 104,4 163,2 236,8 148,3 56,3% 126,8% 42,0% Rentabilité des fonds propres 4,5% 6,6% 9,6% - Ratio de solvabilité 201% 215% - -

Assurance dommages

Primes acquises (M€) 2024 2025 Var 2025-2024 Automobile 1 374 1 435 4,4% Habitation 566 607 7,2% Autres IARD 265 268 1,1% Total Primes acquises 2 205 2 310 4,8% Contrats (milliers) 2024 2025 Var 2025-2024 Automobile 2 858 2 868 0,3% Habitation 2 331 2 339 0,3% Autres IARD 1 900 1 926 1,4% Total Contrats 7 089 7 133 0,6% Total Sociétaires 3 439 3 467 0,8%



Assurance santé

Primes acquises (M€) 2024 2025 Var 2025-2024 Mutuelle Ociane Matmut 521 584 12,3% Mgéfi 271 280 3,5% Total Primes acquises 791 864 9,2% Bénéficiaires (milliers) 2024 2025 Var 2025-2024 Mutuelle Ociane Matmut 996 1 057 6,1% Mgéfi 318 317 -0,4% Total Bénéficiaires 1 314 1 374 4,5% Total Adhérents 907 949 4,7%

Epargne & prévoyance

Chiffre d'affaires (M€)



2024



2025 Var 2025-2024 Publié Proforma Publié Proforma Matmut-Mutlog (épargne et prévoyance) 180 307 307 70,1% ns KOREGE - 208 1 490 ns ns Total Chiffre d'affaires 180 514 1 797 185,5% 897,2% Contrats (milliers)



2024



2025 Var 2025-2024 Publié Proforma Publié Proforma Matmut-Mutlog (épargne et prévoyance) 322 373 n.s. 15,8% ns KOREGE 390 n.s. ns ns Total Bénéficiaires 322 763 n.s. 136,8% ns

A propos du Groupe Matmut

Groupe mutualiste français d’assurance avec 5,0 millions de sociétaires et 8,9 millions de contrats d’assurance gérés à fin 2025, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance et de l’épargne. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie, plan d’épargne retraite…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 7 000 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d’affaires (primes acquises et collecte épargne) de 3,7 milliards d’euros en 2025.

Instrument financier coté sur Euronext Growth Paris : MATMU4.625%23FEB36. Code ISIN FR001400ZQ88.

Notation Moody’s groupe : A2 IFSR (stable) au 11 décembre 2025.

Contacts Analystes et investisseurs

Laurence Maury : +33 6 71 24 72 29

investors@matmut.fr







Pour en savoir plus : site investisseurs Presse

Marion Falourd : 02 27 08 84 07

falourd.marion@matmut.fr







Guillaume Buiron : 06 37 77 33 42

buiron.guillaume@matmut.fr









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