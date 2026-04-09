BDC lance un Fonds de 150 M$ dédié aux sciences de la vie

MONTRÉAL, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque de développement du Canada (BDC) annonce aujourd’hui le lancement du Fonds pour les sciences de la vie de 150 millions de dollars, créé pour appuyer la prochaine génération d’entreprises canadiennes dans le domaine.

Avec ce nouveau fonds, BDC vise à compléter l’offre existante sur le marché, en fournissant du capital patient à des entreprises novatrices en phase d’amorçage et de série A afin de les aider à passer du laboratoire au marché. Le Fonds ciblera les deux secteurs où le Canada offre les perspectives les plus prometteuses : les produits thérapeutiques et les technologies médicales.

Les sciences de la vie représentent un moteur important de l’économie canadienne, avec une contribution annuelle de 18,3 G$, qui représente 0,8 % du PIB et plus de 135 000 emplois spécialisés. En offrant une nouvelle source de capital canadien, BDC vise à aider les entrepreneur∙es à mettre en marché de nouvelles solutions en santé et à maintenir le talent scientifique au Canada pour renforcer notre compétitivité.

Bien que le secteur des sciences de la vie continue d’afficher les meilleurs rendements en capital de risque sur 10 ans au Canada, des lacunes de financement persistent, surtout aux premiers stades de développement d’une entreprise. Dans un secteur lié à la souveraineté économique du Canada, à la sécurité nationale et à la capacité du pays de soutenir des avancées essentielles en santé pour la population canadienne, ces vulnérabilités fragilisent notre capacité à bâtir et à retenir au Canada des entreprises concurrentielles à l’échelle mondiale.

« Les sciences de la vie comptent parmi nos secteurs les plus innovants, mais ce succès est menacé lorsque les entreprises en démarrage sont laissées pour compte par les investisseurs. C’est un risque que nous ne pouvons plus ignorer, surtout à un moment où le Canada a besoin de davantage de champions pour renforcer sa souveraineté économique ici même au pays », a déclaré Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive, BDC Capital. « C’est un secteur où le Canada peut, et devrait, exercer un leadership à l’échelle internationale, mais une dépendance trop forte au capital étranger freine notre capacité à y parvenir. Comme banque de développement du Canada, nous voulons contribuer à changer cette situation. L’annonce d’aujourd’hui de 150 M$ envoie un message clair : le Canada entend se doter des moyens de prendre les devants en sciences de la vie. »

Parimal Nathwani nommé associé directeur pour diriger le nouveau Fonds

Ce lancement s’accompagne de la nomination de Parimal Nathwani à titre d’associé directeur du Fonds. Leader chevronné des sciences de la vie, il cumule plus de 20 ans d’expérience dans la création et la croissance d’entreprises en biotechnologie et en technologies médicales. Reconnu pour sa vision stratégique et sa capacité d’exécution, il apporte une expertise approfondie des modèles scientifiques, de la commercialisation et des défis auxquels font face les entreprises du secteur.

« Le Canada regorge de talents de calibre mondial et d’un solide pôle d’innovation dans le domaine des sciences de la vie », a déclaré Parimal Nathwani, associé directeur, Fonds pour les sciences de la vie, BDC Capital. « Mais en présence d’importantes lacunes de financement aux étapes de démarrage, combinées à de longs cycles de développement et à des exigences élevées en matière de validation scientifique, les besoins sont pressants. En soutenant les entreprises en démarrage spécialisées dans les produits thérapeutiques et les technologies médicales, nous visons à transformer la recherche et la propriété intellectuelle canadiennes en entreprises compétitives à l’échelle mondiale qui améliorent la santé humaine, créent des emplois de grande qualité, génèrent des retombées économiques et renforcent l’écosystème d’innovation du Canada. »

À propos de BDC, la banque des propriétaires de PME du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur·es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et nous contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

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