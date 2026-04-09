AGF lance « Capitol Signals », un bulletin disponible par abonnement

TORONTO, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du lancement de « Capitol Signals », La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a annoncé aujourd’hui que Henrietta Treyz, cofondatrice et directrice, Politique économique, de Veda Partners, deviendra collaboratrice régulière au bulletin disponible par abonnement.

Mme Treyz présentera chaque semaine aux abonnés son point de vue au sujet des répercussions que pourraient avoir sur les marchés mondiaux les politiques en vigueur et la situation politique aux États-Unis. Elle traitera de questions telles que les droits de douane, les mesures de relance budgétaires, les politiques budgétaires, le plafond de la dette et d’autres priorités économiques majeures à Washington, D.C.

« Henrietta Treyz met à profit une grande expertise en matière de politique économique, en plus de posséder des antécédents robustes quand il s’agit d’aider les investisseurs à comprendre l’incidence des changements sur les plans législatif et politique, a déclaré Meaghan Kelly, chef, Marketing et Produits, à Placements AGF. Son apport contribuera à procurer à nos clients une analyse attentive et actuelle de la situation et des développements politiques qui façonnent les marchés et influencent les conditions générales dans le secteur des placements. »

Mme Treyz participera également à des événements organisés pour les clients, et fera occasionnellement des allocutions, afin de donner directement aux clients d’AGF un point de vue opportun sur des questions politiques, tout en favorisant l’établissement de relations approfondies avec ceux-ci.

« À mesure que le contexte politique continue d’évoluer à Washington, son incidence sur les marchés et l’économie mondiale demeure considérable, a affirmé Henrietta Treyz, cofondatrice et directrice, Politique économique, de Veda Partners. Compte tenu de la conjoncture, j’anticipe avec impatience l’occasion d’apporter ma collaboration à AGF afin de partager mon point de vue avec un auditoire élargi, et d’aider les investisseurs à mieux comprendre les forces politiques qui influent sur les marchés. »

Les opinions de Mme Treyz, qui est fréquemment invitée à CNBC, à Bloomberg et à BNN, sont formées à partir de ses nombreuses relations au sein de multiples administrations et organismes fédéraux, du Sénat et de la Chambre des représentants, couvrant toutes les facettes de la scène politique.

En outre, Mme Treyz appuie les efforts d’AGF visant à fournir des informations à propos, réfléchies et différentes aux clients, tout en faisant appel à l’expertise considérable des équipes internes et des partenaires externes de la Société.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 59 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Veda Partners

La société Veda Partners (« Veda »), qui compte plus d’une centaine d’années d’expérience cumulées sur les marchés financiers et dans les couloirs du Capitole, bénéficie d’une situation unique à titre de société de conseil en investissement.

Sa mission consiste à fournir aux clients les données, analyses et prévisions les plus pertinentes, à mesure que les divers organismes du gouvernement exercent leur influence sur les stratégies relatives à l’investissement et au commerce.

Veda fournit des informations spécialisées et très ciblées dans les domaines où elle dispose d’une expérience concrète et d’antécédents solides, guidant les investisseurs à l’écart du bruit, vers l’essentiel du dynamisme.

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