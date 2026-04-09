Groupe Dynacor annonce une transition au poste de chef de la direction

MONTRÉAL, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») annonce que Jean Martineau, qui agit à titre de président et chef de la direction de la Société depuis 2007, quittera ses fonctions au sein de la Société et prendra sa retraite immédiatement après l’assemblée générale annuelle des actionnaires (« AGA ») de juin 2026. Dans le cadre de la planification de la relève de la Société, Daniel Misiano, qui occupe le poste de chef des opérations depuis 2024, assumera alors le rôle de président et chef de la direction. M. Martineau sera candidat à l’élection des membres du conseil d’administration de Dynacor (le « conseil ») lors de l’AGA.

« Servir Dynacor pendant près de deux décennies aura été pour moi une joie et un privilège », a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction. « Depuis notre création, nous avons fait grandir l’entreprise au-delà de tout ce que vous avions imaginé, multipliant par dix nos opérations tout en maintenant un bilan solide et en augmentant les flux de trésorerie disponibles. Je suis fier des solides relations que nous avons établies ensemble; du modèle d’affaires international pour l’exploitation aurifère artisanale et à petite échelle dont nous avons été les pionniers; des valeurs que nous avons défendues; et de la reconnaissance que nous avons obtenue, en particulier l’inclusion au TSX30. Notre portefeuille d’actifs en Équateur et au Sénégal, nos nouvelles équipes et les travaux préparatoires effectués dans d’autres pays nous placent sur la voie du succès à long terme. La Société est en plein essor et diversifie ses horizons, et j’ai pleinement confiance que Daniel récoltera tout autant de succès alors qu’il mènera la Société à travers la prochaine phase de croissance. »

« Bien que mon rôle évolue, mon engagement envers Dynacor reste le même et j’ai hâte de soutenir Daniel et l’équipe de direction dans un nouveau rôle au sein du conseil. »

Le conseil exprime sa profonde reconnaissance à Jean Martineau pour son leadership visionnaire et sa détermination. Sous sa gouverne, la Société a vu ses ventes annuelles multipliées par onze pour atteindre 400 millions $, étendu sa présence dans le monde, renforcé sa culture et livré une performance financière record—tout en redistribuant de la valeur à ses parties prenantes.

« Peu de fondateurs ont l’occasion de mener leur entreprise à un tel niveau de croissance et de transformation que Dynacor a connu », a déclaré Pierre Lépine, président du conseil. « Tout au long de son mandat, Jean a dirigé Dynacor avec cœur et vision. Sous sa direction, Dynacor est devenue une société internationale de traitement traçable jouissant d’une réputation enviable pour sa constance et sa solidité financière. Cela a été rendu possible grâce à la transformation de Dynacor, qui est passée d’une société d’exploration traditionnelle à une plateforme évolutive de production d’or responsable. Ses accomplissements nous placent en excellente posture pour notre prochain chapitre et nous sommes ravis qu’il ait l’intention de continuer à servir Dynacor au sein du conseil. »

Daniel Misiano a rejoint Dynacor en tant que chef des opérations en novembre 2024 et est un cadre accompli dans le secteur des services miniers, ayant cumulé plus de 35 ans d’expérience en Amérique latine, en Afrique, au Canada et en Europe. Tout au long de sa carrière, il a réussi à livrer des résultats concrets à la tête d'entreprises internationales du secteur des services miniers, notamment au cours des dix années passées chez Atlas Copco. Depuis son arrivée chez Dynacor, M. Misiano a assuré la direction de tous les aspects de la gestion d'entreprise, que ce soit au niveau de l'excellence opérationnelle, la planification stratégique, les projets d'expansion, le développement de l'entreprise et les initiatives de réorganisation.

« Nous sommes heureux d’accueillir Daniel Misiano au poste de chef de la direction », a ajouté Pierre Lépine. « Au cours des deux dernières années, Daniel a fait un travail impeccable en tant que chef des opérations et a joué un rôle déterminant dans la croissance de l’entreprise. L’énergie de Daniel, sa profonde compréhension de l’entreprise, son expérience internationale et son leadership ancré dans ses valeurs constituent des atouts majeurs alors que nous passons à la vitesse supérieure pour entrer dans une phase de croissance et générer de la valeur ajoutée pour les parties prenantes. Le conseil a la plus grande confiance en sa capacité à poursuivre la stratégie de Dynacor dans ce nouveau rôle. »

Daniel Misiano a déclaré : « C’est un honneur pour moi de perpétuer l’héritage remarquable de Jean à ce moment charnière pour Dynacor, alors que l’entreprise se développe à l'international pour répondre à la demande croissante des gouvernements pour des usines de traitement de minerai artisanal sans mercure et responsables. J’aurai la chance de pouvoir m'appuyer sur les solides assises mises en place par Jean et j'ai hâte de continuer à travailler avec nos équipes talentueuses. Je remercie Jean, ainsi que le conseil d'administration, de la confiance qu'ils m'ont accordée pour mener Dynacor vers un nouveau chapitre de création de valeur. »

En 2026, la Société se concentre sur le lancement de ses nouvelles usines au Sénégal et en Équateur, en s’appuyant sur ses opérations au Pérou. Grâce à ses années de préparation et à ses réalisations en 2025, Dynacor estime être bien placée pour poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie en 2026 et au-delà.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX ImpactMD de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

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