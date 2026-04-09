Bombardier annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2026 et tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 30 avril 2026

MONTRÉAL, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2026 le 30 avril 2026. Le même jour, Bombardier tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (« Assemblée ») en format virtuel.

Résultats financiers du premier trimestre de 2026

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, et Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier, communiqueront les résultats financiers du premier trimestre de 2026 dans une présentation en direct, suivie d’une période de questions avec les analystes.

La présentation aura lieu le 30 avril 2026, à 8 h (heure de l’Est). Pour écouter :

Webdiffusion en direct (recommandée) :

Une webdiffusion en direct de la présentation des résultats financiers, accompagnée des tableaux financiers pertinents, sera accessible sur cette page Web.





Une webdiffusion en direct de la présentation des résultats financiers, accompagnée des tableaux financiers pertinents, sera accessible sur cette page Web. Par téléconférence :

La présentation sera également accessible par téléphone. Les lignes téléphoniques ouvriront 15 minutes à l’avance.



Numéro local de Montréal (français et anglais) :

+1 438 792-9040

Numéro local de Toronto (français et anglais) :

+1 289 514-5015



(Code d’identification de la conférence en français : 86063 | Code d’identification de la conférence en anglais : 72079)



Assemblée générale annuelle des actionnaires

Le 30 avril 2026, à 10 h 30 (heure de l’Est), Bombardier invite tous les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée en ligne à se joindre à la webdiffusion en direct, accessible sur cette page le jour de l’événement. Seuls les actionnaires inscrits et leurs fondés de pouvoir dûment désignés seront autorisés à voter et à poser des questions au cours de l’Assemblée en direct. Les actionnaires non inscrits, les invités et les représentants des médias pourront assister à l’Assemblée en ligne grâce à la webdiffusion en direct accessible par le même lien.

Les documents connexes à l’Assemblée, y compris la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, ainsi que les instructions sur la manière de voter, de participer à l’Assemblée en ligne et de poser des questions à la direction et au président du conseil d’administration de Bombardier, sont disponibles sur le site Web de la Société ici. Bombardier invite les actionnaires à voter et à soumettre leurs procurations avant l’Assemblée.

La présentation des résultats financiers et l’Assemblée générale annuelle seront disponibles en reprise sur le site Web de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

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