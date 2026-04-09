Ressources Kobo fait le point sur son placement privé sans intermédiaire; embauche une firme indépendante pour établir la première estimation des ressources minérales de Kossou

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QUÉBEC, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) annonce qu’elle a prolongé la clôture de son placement privé sans intermédiaire, précédemment annoncé, portant sur un maximum de 16 504 128 actions ordinaires de la société (« actions ordinaires ») au prix de 0,335 $ par action ordinaire, pour un produit brut de 5 528 882,89 $ (le « placement »), initialement annoncé le 23 mars 2026. La société a reçu des conventions de souscription à l’égard du placement et prévoit désormais que la clôture de celui-ci aura lieu au cours de la semaine du 13 avril 2026.

Tel que divulgué précédemment, la société a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera du placement à la poursuite des activités de forage et d’exploration en cours dans le cadre du projet aurifère de Kossou (« Kossou »), au lancement des travaux de forage sur le permis de Kotobi et aux fins générales de l’entreprise et au fonds de roulement. À la suite de cette mise à jour concernant la date de clôture prévue du placement, la société a le plaisir de fournir les informations suivantes concernant ces deux projets.

Projet aurifère de Kossou - Première estimation des ressources minérales en cours, mise en place d'une deuxième foreuse

La société a mandaté une firme indépendante pour réaliser une première estimation des ressources minérales pour son projet de Kossou, en Côte d'Ivoire, qui appartient exclusivement à la société, la livraison de cette première estimation des ressources minérales étant prévue pour le troisième trimestre de 2026. Cette estimation des ressources minérales attendue représente une étape importante dans l'évolution de Kossou vers une ressource aurifère définie, étayée par plus de 41 000 mètres de forages au diamant réalisés depuis 2023 dans les zones Jagger, Road Cut et Kadie.

Afin d'accélérer les travaux de forage avant l’estimation des ressources minérales, la société prévoit de mettre en place une deuxième foreuse sur le site dans les dix prochains jours, ce qui permettra d'intensifier le rythme des forages dans ces zones cibles actuelles et éventuelles.

Permis de Kotobi - Matériel mobilisé, contrat de forage en vue

La société a également déployé du matériel de préparation des plateformes de forage sur le permis de Kotobi. Les travaux sont en cours pour mettre en place un camp de base destiné au personnel de la société et de l'entreprise de forage, une installation temporaire de traitement et de découpe des carottes, ainsi qu'une zone de maintenance. Un contrat de forage devrait être signé la semaine prochaine, et les travaux de forage sur les cibles préalablement identifiées devraient débuter peu après.

Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « Grace à la clôture du placement privé prévue la semaine prochaine, nous disposerons des fonds nécessaires pour mener à bien une période chargée et cruciale pour la société. Le recours à une société indépendante pour notre première estimation des ressources minérales est une étape clé vers laquelle nous tendons depuis le début des forages à Kossou en 2023, et la mise en place d’une deuxième foreuse sur le site d’ici quelques jours nous permettra de continuer à enrichir cette base de données sur les ressources pendant la préparation de l’estimation. À Kotobi, nous avançons rapidement. Le matériel est sur place, le campement est en cours d’installation et nous prévoyons de signer un contrat de forage la semaine prochaine. C’est une période très intense pour Kobo sur ces deux fronts, et nous sommes impatients de vous tenir informés de l’avancement de nos programmes d’exploration ».

Les actions ordinaires n’ont pas été inscrites ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et ne peuvent être offertes ni vendues à des personnes aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (aux sens donnés à United States et à U.S. Person dans la Loi de 1933), ni pour leur compte ou à leur profit à moins d’être inscrites aux termes de la Loi de 1933 et de toute législation en valeurs mobilières d’un État des États-Unis ou conformément à une dispense de ces exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient qualifiés ou inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 41 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 100 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et du potentiel de son projet aurifère. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà du projet aurifère de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin

Chef de la direction et administrateur

1-418-609-3587

ir@kobores.com

Twitter : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l’exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l’égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément toujours, des termes comme « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l’intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au placement, notamment son calendrier et sa réalisation et l’emploi du produit tiré de ce dernier, aux programmes d’exploration de la société, aux estimations des ressources minérales et aux occasions de la société en général. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l’exploration et à l’aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations du conseil d’administration, des actionnaires ou réglementaires, et d’autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n’assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l’exige.