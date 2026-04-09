Christoffer Nyberg luopuu Fingridin hallituksen jäsenyydestä

Christoffer Nyberg on ilmoittanut luopuvansa Fingridin hallituksen jäsenyydestä. Jäsenyydestä luopuminen liittyy siihen, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myynyt noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle. Nyberg toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen vanhempana salkunhoitajana.

Fingridin hallitus säilyy eron jälkeen päätösvaltaisena.

Lisätietoja:

Marina Louhija, Fingridin hallituksen sihteeri, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 040 519 0627





Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

