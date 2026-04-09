JCDecaux : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025



Paris, le 9 avril 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025.

Ce Document d’Enregistrement Universel a été déposé ce jour au format ESEF (European Single Electronic Format) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.26-0238.

Ce Document d’Enregistrement Universel inclut notamment :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

le rapport de gestion incluant les informations en matière de durabilité, le rapport de certification sur ces informations, ainsi que le plan de vigilance.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société www.jcdecaux.com.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025: 3 967,1 million d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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Direction de la Communication : Clémentine Prat

01 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

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