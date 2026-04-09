JCDecaux : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025
Paris, le 9 avril 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025.
Ce Document d’Enregistrement Universel a été déposé ce jour au format ESEF (European Single Electronic Format) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.26-0238.
Ce Document d’Enregistrement Universel inclut notamment :
- le rapport financier annuel 2025 ;
- le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;
- le descriptif du programme de rachat d’actions ; et
- le rapport de gestion incluant les informations en matière de durabilité, le rapport de certification sur ces informations, ainsi que le plan de vigilance.
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société www.jcdecaux.com.
Chiffres clés de JCDecaux
- Chiffre d’affaires 2025: 3 967,1 million d’euros
- N°1 mondial de la communication extérieure
- Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays
- 1 105 906 faces publicitaires dans le monde
- Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants
- 11 894 collaborateurs
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
- La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
- JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis
- Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
- N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)
- N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com
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Direction de la Communication : Clémentine Prat
01 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com
Relations Investisseurs : Rémi Grisard
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