Aramis Group - Déploiement de la plateforme de marque unifiée en Europe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 9 avril 2026

Aramis Group poursuit le déploiement de sa plateforme de marque unifiée en Europe

Aramis Group, acteur majeur de la vente en ligne de voitures d'occasion reconditionnées en Europe, franchit une nouvelle étape dans le déploiement de sa plateforme de marque unifiée. Après Aramisauto (France) et Clicars (Espagne), trois nouvelles marques du Groupe – CarSupermarket.com (Royaume-Uni), Cardoen (Belgique) et brumbrum (Italie) – adoptent désormais la nouvelle identité visuelle dévoilée en mai 2025. Ce déploiement illustre la convergence de ses différentes marques vers une plateforme de marque commune et un modèle opérationnel unifié, au service d'une proposition de valeur forte et claire.

Une plateforme de marque au service d'une promesse clients unique

Lancée en mai 2025, la nouvelle identité de marque d'Aramis Group a été déployée en France avec Aramisauto et en Espagne avec Clicars au cours du dernier trimestre 2025. Cette nouvelle identité visuelle, qui soutient la plateforme de marque unifiée, incarne la promesse d'Aramis Group : rendre l'achat d'un véhicule d'occasion reconditionné sûr, simple et accessible partout en Europe.

Avec le déploiement au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, ce sont désormais cinq pays européens qui partagent cette plateforme de marque, reflétant l'évolution d'Aramis Group d’un acteur français à un leader européen du marché du véhicule d'occasion reconditionné.

Cette harmonisation vise à cristalliser la valeur unique qu'Aramis Group apporte à ses clients, tout en optimisant ses investissements marketing à l'échelle du Groupe. En partageant une identité visuelle commune et un modèle opérationnel unifié, le Groupe maximise son impact et sa capacité à délivrer une proposition de valeur forte et cohérente sur l'ensemble de ses marchés.

Un engagement réaffirmé pour une mobilité durable

Cette évolution réaffirme également l'engagement d'Aramis Group en faveur d'une mobilité plus durable. En promouvant les véhicules d'occasion reconditionnés – qu'ils soient thermiques ou électriques – le Groupe contribue à la transition écologique en limitant la production de nouveaux modèles et en prolongeant la durée de vie des véhicules existants. Cette approche s'inscrit pleinement dans un modèle d'économie circulaire, visant à réduire les déchets et à optimiser l'utilisation des ressources.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent :

« Avec ce déploiement au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, notre plateforme de marque unifiée prend pleinement sa dimension européenne. Elle porte un message simple : le véhicule d'occasion reconditionné offre à nos clients une mobilité plus abordable que le neuf et plus fiable que l'occasion traditionnelle. C'est cette promesse que nous souhaitons faire rayonner à travers une identité visuelle commune sur l'ensemble de nos marchés. Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs pour leur engagement et leur contribution essentielle à cette transformation. »

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

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