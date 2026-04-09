VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars au 02 avril 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 08 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 30 mars au 02 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 30 mars au 02 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-03-30FR000012548638 278126,7648XPAR
VINCI2026-03-30FR000012548625 492126,7417CEUX
VINCI2026-03-30FR000012548613 557126,6838AQEU
VINCI2026-03-30FR00001254867 673126,7395TQEX
VINCI2026-03-31FR000012548625 654128,7118XPAR
VINCI2026-03-31FR000012548615 984128,7235CEUX
VINCI2026-03-31FR00001254864 731128,7908TQEX
VINCI2026-03-31FR00001254864 631128,7797AQEU
VINCI2026-04-01FR000012548624 550131,7678XPAR
VINCI2026-04-01FR000012548616 960131,7514CEUX
VINCI2026-04-01FR00001254865 739131,8485AQEU
VINCI2026-04-01FR00001254864 751131,8691TQEX
VINCI2026-04-02FR000012548626 227130,7035XPAR
VINCI2026-04-02FR000012548617 366130,7454CEUX
VINCI2026-04-02FR00001254866 350130,6821AQEU
VINCI2026-04-02FR00001254864 057130,7024TQEX
      
  TOTAL242 000129,1300 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 30-03-26 au 02-04-26 vF
GlobeNewswire

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