VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars au 02 avril 2026

Nanterre, le 08 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 30 mars au 02 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 30 mars au 02 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-03-30 FR0000125486 38 278 126,7648 XPAR VINCI 2026-03-30 FR0000125486 25 492 126,7417 CEUX VINCI 2026-03-30 FR0000125486 13 557 126,6838 AQEU VINCI 2026-03-30 FR0000125486 7 673 126,7395 TQEX VINCI 2026-03-31 FR0000125486 25 654 128,7118 XPAR VINCI 2026-03-31 FR0000125486 15 984 128,7235 CEUX VINCI 2026-03-31 FR0000125486 4 731 128,7908 TQEX VINCI 2026-03-31 FR0000125486 4 631 128,7797 AQEU VINCI 2026-04-01 FR0000125486 24 550 131,7678 XPAR VINCI 2026-04-01 FR0000125486 16 960 131,7514 CEUX VINCI 2026-04-01 FR0000125486 5 739 131,8485 AQEU VINCI 2026-04-01 FR0000125486 4 751 131,8691 TQEX VINCI 2026-04-02 FR0000125486 26 227 130,7035 XPAR VINCI 2026-04-02 FR0000125486 17 366 130,7454 CEUX VINCI 2026-04-02 FR0000125486 6 350 130,6821 AQEU VINCI 2026-04-02 FR0000125486 4 057 130,7024 TQEX TOTAL 242 000 129,1300

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe