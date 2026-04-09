Solvay publie la convocation à son Assemblée Générale annuelle de 2026

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 9 avril 2026 - 17h45 CEST

Solvay a publié aujourd'hui les documents relatifs à sa prochaine Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mardi 12 mai 2026 à 10h30 CEST à l’Event Lounge Conference Center situé Boulevard Général Wahis 16/F, 1030 Bruxelles. Tous les documents relatifs à cette assemblée sont désormais disponibles sur www.solvay.com .

Les actionnaires seront invités à voter sur un certain nombre de résolutions, parmi lesquelles:

l’approbation des comptes annuels pour l'exercice 2025;

l’approbation d’un dividende brut total par action à €2,43;

le renouvellement du mandat de M. Pierre Gurdjian en tant qu’administrateur indépendant pour une période de quatre ans.





Informations pratiques:

Seuls les actionnaires de Solvay SA officiellement enregistrés en tant que tels le mardi 28 avril 2026 à 23.59 CEST auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale du 12 mai, sans qu’il ne soit tenu compte du nombre d'actions qu'ils détiennent le jour de l'Assemblée.

L’Assemblée sera organisée en présentiel. A défaut de pouvoir assister en présentiel à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent exercer leurs droits, soit en accordant une procuration, soit en votant par correspondance, au plus tard le mercredi 6 mai 2026.

Les actionnaires désirant participer à l'Assemblée doivent déclarer leurs intentions au plus tard le 6 mai 2026. Toutes les questions peuvent être adressées à ag.solvay@solvay.com au plus tard le 6 mai 2026.

Visitez la page dédiée à l'Assemblée Générale des actionnaires pour plus de détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les méthodes de vote.



Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

Investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

This press release is also available in English.

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

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