COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital social au 8 avril 2026

Paris, le 9 avril 2026 – 17h45

Conformément à l’article R. 22-10-23 du code de commerce, COFACE SA informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 8 avril 2026, date de publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de l'avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée générale du mardi 19 mai 2026.

Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques1 Nombre de droits de vote exerçables2 150 179 792 150 179 792 149 537 744

(1) y compris actions auto-détenues

(2) déduction faite des actions auto-détenues

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A propos de Coface







COFACE SA, est une société anonyme de droit français à conseil d’administration, dont le siège social est sis 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois Colombes, France. Elle est immatriculée sous le numéro d’identification 432 413 599 (RCS Nanterre) et elle est régie par les dispositions du Code de Commerce.







A la date du 31 décembre 2025, le capital social de la société s'élève à € 300 359 584, divisé en 150 179 792 actions, toutes de la même classe, et toutes entièrement libérées et souscrites.







L’information règlementée de COFACE SA est disponible sur le site internet du groupe (http://www.coface.com/fr/Investisseurs).









COFACE SA. est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





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