VINCI : VINCI remporte le contrat de modernisation de la principale station de traitement des eaux de Prague

Nanterre, le 9 avril 2026

VINCI remporte le contrat de modernisation de la principale station de traitement des eaux de Prague

Réhabilitation lourde d’une infrastructure stratégique

Contrat d’un montant total de 192 millions d'euros

La Société de gestion de l’eau de Prague a attribué le contrat de modernisation de la station centrale de traitement des eaux usées de la capitale tchèque à un groupement d’entreprises1 mené par une filiale de VINCI Construction.

Les travaux, d’un montant total de 192 millions d’euros, débuteront en octobre 2026 pour une durée de 43 mois. Ils comprennent le démantèlement des équipements existants ainsi que la démolition et la reconstruction de 40 ouvrages. Sur les 20 bassins de décantation, 8 seront reconstruits et 4 seront rénovés. L’ensemble des ouvrages sera rééquipé avec de nouvelles technologies de purification de l’eau.

Cette reconstruction vise à réhabiliter et moderniser une infrastructure hydraulique stratégique, exploitée depuis plus de 50 ans, afin d’améliorer la qualité du traitement des eaux usées et d’optimiser la consommation d’énergie.

Des mesures seront mises en œuvre pour limiter l’impact environnemental du chantier, notamment à travers la réutilisation des matériaux sur site ainsi que l’utilisation d’eau de pluie et d’eau recyclée tout au long des travaux.

VINCI Construction est un acteur implanté de longue date en République tchèque, où il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard d'euros en 2025. Par ailleurs, le groupe VINCI y est également présent à travers VINCI Energies - qui réalise principalement des infrastructures électriques - et VINCI Concessions, titulaire du contrat de partenariat public-privé de l’autoroute D4 (Via Salis).





1 Le groupement d’entreprises est composé de cinq filiales de VINCI Construction (SMP Vodohospodářské stavby, SMP Construction, ARKO Technology, PRŮMSTAV, Stavby mostů) ainsi que de Česká voda-MEMSEP (groupe Veolia), Hochtief CZ et Hochtief Infrastructure GmbH.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

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