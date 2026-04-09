COFACE SA : Assemblée Générale Mixte du mardi 19 mai 2026 à 14h00

Paris, le 9 avril 2026 – 17h45

Les actionnaires de COFACE SA sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra

le mardi 19 mai 2026 à 14h00

au siège social de la société :

1 Place Costes et Bellonte

92270 Bois-Colombes

L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) N° 42 du 8 avril 2026, annonce N° 2600742.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée, dans les conditions visées à l’avis de réunion valant avis de convocation, quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

Il est recommandé aux actionnaires :

de voter par correspondance ou par la plateforme VOTACCESS. Ils peuvent également donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ;





d’adresser leurs questions écrites par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : COFACE SA, à l’attention de l’équipe Relations Investisseurs, 1 place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, ou par voie électronique à l’adresse : investors@coface.com au plus tard le 13 mai 2026. Elles doivent être accompagnées d’un justificatif de leur qualité d’actionnaire pour que la question soit prise en compte.





Les informations relatives à cette Assemblée Générale seront mises à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, sur le site internet de COFACE SA (https://www.coface.com/fr), et plus précisément sous la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale » (https://www.coface.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/documents-relatifs-a-l-assemblee-generale)

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Résultats T1-2026 : 12 mai 2026, après bourse

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









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Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis près de 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

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En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.



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Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

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