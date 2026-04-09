SMCP - Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

Communiqué - Paris, le 9 avril 2026

SMCP SA : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

SMCP SA annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2025 incorporant le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, qui a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 avril 2026.

Le Document d’enregistrement universel 2025 contient notamment :

le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

le rapport de durabilité ;

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Document d’enregistrement universel 2025 est disponible en version française sur le site internet du Groupe (www.smcp.com) à la rubrique « Information réglementée » et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Une traduction en anglais du Document d’enregistrement universel 2025 sera disponible prochainement.

Pièce jointe