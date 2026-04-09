Erratum: Correction du communiqué de presse publié le 7 avril 2026

Le communiqué de presse publié le 7 avril 2026, relatif à l’acquisition d’actions propres, contenait les erreurs suivantes :

Au troisième paragraphe, le nombre d’actions rachetées doit être “32.000 ” au lieu de “16.000” ;

Dans le premier tableau, le nombre total d’actions rachetées figurant en ligne “Total ” doit être de “32.000 ” (au lieu de “16.000”) et le cours minimum figurant en ligne “Total ” doit être de “ € 12,58 ” (au lieu de “ € 12,64”) ;

Au cinquième paragraphe, le nombre total d’actions acquises dans le cadre de ce programme doit être “117.188” au lieu de “101.188”.

En conséquence, la version correcte du communiqué est la suivante:

IBA – ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES

Louvain-la-Neuve, Belgique, 9 avril 2026 – 18h00 – Conformément à l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code belge des sociétés et associations, Ion Beam Applications SA ("IBA") communique par la présente certaines informations relatives à son programme de rachat d'actions annoncé le 2 février 2026.

Dans le cadre de ce programme, IBA a demandé à un intermédiaire financier de racheter en son nom un maximum de 400.000 actions ordinaires IBA selon les termes d'un mandat valable jusqu'au 30 septembre 2026 et effectif à partir du 3 février 2026, afin de couvrir les obligations de la société dans le cadre de plans d'intéressement à long terme octroyés à la direction et à certains membres de son personnel.

Dans le cadre de ce programme d’achat d'actions propres, IBA a racheté 32.000 actions IBA sur Euronext Brussels au cours de la période du 30 mars 2026 au 3 avril 2026 inclus, comme suit:

Date du rachat Actions rachetées Cours moyen Cours minimum Cours maximum Montant du rachat 30-03-26 8.000 € 12,74 € 12,64 € 12,86 € 101.945,60 31-03-26 8.000 € 12,99 € 12,70 € 13,12 € 103.937,60 01-04-26 8.000 € 13,09 € 13,00 € 13,12 € 104.736,00 02-04-26 8.000 € 12,67 € 12,58 € 12,82 € 101.329,60 TOTAL 32.000 € 12,87 € 12,58 € 13,12 € 411.948,80

Le nombre total d’actions rachetées sous ce programme s’élève donc à 117.188, vu qu’il s’agit de la sixième semaine d’exécution. Par conséquent, la situation actuelle en ce qui concerne les actions propres (détenues directement par IBA SA et indirectement par sa filiale IBA Investments SRL), en tenant également compte des mouvements récents résultant de l’exercice d’options sur actions, est la suivante :

Actions Droits de vote IBA Investments SRL 51.973 103.946 IBA SA 999.627 1.066.050 Total - Actions propres 1.051.600 1.169.996 Total - Actions émises 30.282.218 40.514.366 Actions propres en % 3,47% 2,89%

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Personne de contact

IBA

Thomas Pevenage,

Investor Relations

investorrelations@iba-group.com

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