Robertet Groupe : Forte croissance organique et amélioration de la rentabilité 2025





Forte croissance organique et amélioration de la rentabilité 2025

Forte croissance organique du chiffre d’affaires de +7,6% (à taux de change et périmètre constants)

Amélioration de la marge d’EBITDA de 120 pdb à 20,6% du chiffre d’affaires

Proposition d’un dividende de 12€ à la prochaine Assemblée Générale

Ambition RSE affirmée avec l’adoption d’une trajectoire accréditée SBTi

Comptes consolidés

(en milliers d’euros) 2025 % du chiffre d’affaires 2024 % du chiffre d’affaires Variation 2025

vs 2024 Chiffre d’affaires 843 932 - 807 609 - +4,5% EBITDA 174 117 20,6% 157 066 19,4% +10,9% Résultat opérationnel courant 143 944 17,1% 125 256 15,5% +14,9% Résultat net (part du groupe) 103 427 12,3% 90 068 11,2% +14,8% Résultat net par action (en euros) 49,34 - 43,01 - +14,7%

Grasse, le 9 avril 2026 – Le Conseil d'administration de Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, s’est réuni le 8 avril 2026 sous la présidence de Philippe Maubert, et a examiné et approuvé les résultats de l'année 2025.

Le Groupe Robertet a réalisé en 2025 une bonne performance dans un contexte incertain et instable, combinant croissance organique soutenue et amélioration de sa rentabilité.

Forte croissance organique du chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires publié progresse de +4,5% par rapport à 2024, pour atteindre 843,9 millions d'euros, soit +8% à taux de change constants et +7,6% en croissance organique (à taux de change et périmètre constants).

Toutes les Divisions contribuent à cette croissance organique de +7,6%, à taux de change et périmètre constants :

la Division Matières Premières (25% du chiffre d’affaires) poursuit sa forte dynamique avec une progression de +12,4%,

les Arômes (35% du chiffre d’affaires) accélèrent nettement avec une hausse de +10,4%,

la Parfumerie (37% du chiffre d’affaires) enregistre une croissance de +2,1%,

la Division Health and Beauty (3% du chiffre d’affaires) enregistre une croissance de +10,8%.

Par région, la performance est notamment soutenue par une solide contribution de l’Europe, de l’Amérique du Sud et de l’Asie.

Progression de la rentabilité

L’EBITDA atteint 174,1 millions d'euros, en hausse sensible de +10,9% dans un contexte de détente ponctuelle et marquée des coûts d'achat, mais aussi de dynamisme des catégories de produits à plus forte valeur ajoutée.

L’EBITDA représente ainsi 20,6% du chiffre d'affaires en 2025, en hausse de 120 points de base par rapport à 2024, tirée par des effets ponctuels favorables.

Le résultat net consolidé (part du groupe) s'élève à 103,4 millions d'euros, en hausse de +14,8%, et représente 12,3% du chiffre d'affaires. Ce résultat profite de la hausse du résultat opérationnel et de la baisse relative de la charge de la dette, qui représente désormais 0,5 fois l’EBITDA.

La remarquable performance financière du Groupe Robertet en 2025 confirme la solidité de son modèle d'affaires et son positionnement unique.

Performance ESG

En tant que leader mondial des ingrédients naturels, Robertet a intégré la RSE dans ses grandes priorités stratégiques, au service de ses clients et de sa performance future. Le Groupe Robertet confirme son engagement pour un développement durable, illustré par la médaille Platinum confirmée par Ecovadis en 2025 et par un record de 67 filières d'approvisionnements certifiées. Il s’est aussi engagé dans une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions de CO 2 avec des objectifs 2033 accrédités par SBTi, en cohérence avec son ambition d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2050.

Distribution de dividende

Une assemblée générale sera convoquée le 3 juin 2026 à Grasse à 10 heures. Il sera proposé un dividende de 12€ par action, en hausse de +20% par rapport à l'année précédente, en raison des bons résultats en 2025.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre et perspectives

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires progresse de +4,9% à taux de change et périmètre constants, mais recule de -0,7% en données publiées, sous l’effet de taux de change toujours défavorables.

Dans ce contexte, le Groupe aborde le début d’exercice avec prudence et vise une croissance annuelle à taux de change et périmètre constants d’environ +5% en 2026, sauf en cas de dégradation persistante de la conjoncture.

Robertet réaffirme par ailleurs son ambition d’atteindre, à horizon 2030, un chiffre d’affaires compris entre 1,1 et 1,2 milliard d’euros, avec une marge d’EBITDA supérieure à 20%.

Philippe Maubert, Président du Conseil d'administration de Robertet SA, commente :

« Dans un contexte aux nombreux défis, la performance de l'entreprise a été remarquable en 2025. Plus que jamais, nos meilleurs atouts sont notre indépendance, notre modèle d’affaires unique et notre vision à long terme, qui nous permettent de cultiver nos expertises et notamment celle des produits naturels. »

Jérôme Bruhat, Directeur général de Robertet SA et CEO du Groupe Robertet déclare :

« Le Groupe Robertet confirme en 2025 sa trajectoire de croissance organique soutenue et d’amélioration de sa rentabilité. Cette croissance est portée par toutes les Divisions, par la demande soutenue de produits naturels et par notre dynamique en Europe, Asie et Amérique latine. Je remercie nos équipes, qui apportent leur expertise, leur passion et leur agilité à nos clients de toutes tailles dans le monde. »

Eléments complémentaires

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l’EBITDA à partir du résultat opérationnel courant est le suivant :

(en milliers d’euros) 2025 2024 Résultat opérationnel courant 143 944 125 256 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 30 119 31 692 Autres charges opérationnelles 54 117 EBITDA 174 117 157 066

L’EBITDA progresse de +10,9%, soit une croissance supérieure à celle du chiffre d’affaires. La marge d’EBITDA s’établit à 20,6% du chiffre d’affaires, contre 19,4% en 2024, grâce à une amélioration matérielle de la marge brute, s’expliquant par une optimisation des achats de matières premières, du mix produit et d’effets ponctuels favorables, partiellement compensée par une hausse significative des coûts indirects et de la masse salariale.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

(en milliers d’euros) 2025 2024 Capitaux propres (part du groupe) 602 502 551 805 Trésorerie nette* -72 715 -97 689 Actifs courants – Passifs courants 408 137 419 630

*Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants – dettes financières (dont passifs financiers IFRS 16)

La trésorerie nette du Groupe s’est améliorée de l’ordre de 25 millions d’euros, malgré une croissance importante des investissements industriels et informatiques. Cette progression s’explique principalement par la hausse de l’EBITDA, le maintien de la maîtrise du besoin en fonds de roulement et un programme d’acquisitions externes faible en 2025.

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Une conférence pour les analystes se tiendra lundi 13 avril 2026 à 10h30. Il est possible de suivre la conférence via un webcast audio, accessible par le lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/fvhwxouz.

Calendrier financier

15 avril 2026 : mise à disposition du rapport financier annuel 2025 et du rapport de durabilité, sur le site Internet de Robertet

3 juin 2026 : Assemblée Générale des actionnaires

23 juillet 2026 : communication du chiffre d’affaires (non audité) du premier semestre 2026

17 septembre 2026 : communiqué sur le résultat semestriel 2026

21 septembre 2026 : mise à disposition du rapport financier semestriel 2026





A propos du Groupe Robertet

Robertet SA, fondée en 1850 à Grasse, est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d’actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d’arômes et d’ingrédients naturels entièrement intégrée sur l’ensemble du processus de création, depuis la source jusqu’au parfum ou à l’arôme final. Aujourd’hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte environ 2 700 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1 600 matières naturelles et de produits sur mesure créés dans l’un de ses 17 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires global dépassant 843 millions d’euros.

www.robertet.com

Contact Investisseurs

Isabelle PARDIES : ir@robertet.com

Contact Presse

Clélia REVINCI : clelia.revinci@robertet.com

TENEO : robertet@teneo.com / 06 17 96 61 41

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