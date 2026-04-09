Dassault Aviation : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires AG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 13 MAI 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

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L’Assemblée Générale Mixte de Dassault Aviation se tiendra le mercredi 13 mai 2026 à 15 heures au 9, Rond-Point des Champs-Élysées-Marcel Dassault - Paris (8ème).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions présentées par le Conseil d’administration, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 6 avril 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°41 (BALO). Cet avis peut être consulté sur le site du BALO www.journal-officiel.gouv.fr et sur le site internet de la société www.dassault-aviation.com (sous la rubrique « Groupe », sous-rubrique « Finance » puis « Assemblées Générales »).

Les documents et informations prévus par les textes applicables ainsi que le Rapport Annuel 2025 sont disponibles sur le site internet de la société www.dassault-aviation.com (sous la rubrique « Groupe », sous-rubrique « Finance » puis « Assemblées Générales »).

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires, dans le cadre de l’Assemblée Générale, sont mis à disposition au siège social de la Société, dans les délais légaux.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 800 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,42 milliards d’euros.

dassault-aviation.com

CONTACTS :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication financière

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