CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Avis de mise à disposition du Rapport Financier 2025

Lille, le 9 avril 2026

COMMUNIQUE

AVIS DE MISE A DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER 2025

DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

La Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2025.

Le rapport peut être consulté sur le site de présentation du Crédit Agricole Nord de France à l’adresse https://communication.ca-norddefrance.fr/, rubrique publications.

Contact presse

Crédit Agricole Nord de France

Anne-Sophie JOLY – 07 61 79 49 43 - anne-sophie.joly@ca-norddefrance.fr

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