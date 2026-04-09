CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : DESCRIPTIF PROGRAMME DE RACHAT CCI 2025

Lille, le 9 avril 2026
COMMUNIQUE
AVIS DE MISE A DISPOSITION DU DESCRIPTIF
DU PROGRAMME DE RACHAT CCI 2025
DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
La Caisse régionale du Credit Agricole Nord de France annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le descriptif de son programme de rachat de CCI autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2026, intégré au sein de son rapport financier annuel 2025 à la page 292.
Le rapport peut être consulté sur le site de présentation du Crédit Agricole Nord de France à l’adresse https://communication.ca-norddefrance.fr/, rubrique publications.
Contact presse
Crédit Agricole Nord de France
Anne-Sophie JOLY – 07 61 79 49 43 - anne-sophie.joly@ca-norddefrance.fr
Pièce jointe