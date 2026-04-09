Boulder Imaging, ein führender Anbieter von KI-gestützter industrieller Bildverarbeitung, erhält Wachstumsinvestition von Lime Rock New Energy

LOUISVILLE, Colo., April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging, Inc., ein führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungstechnologien für Windenergie- und Fertigungsanwendungen, hat eine bedeutende Wachstumsinvestition aus Fonds erhalten, die von Lime Rock New Energy („LRNE“) betreut werden. Dabei behalten wichtige Mitglieder der Geschäftsführung — darunter der Gründer, CEO und CTO von Boulder Imaging, Carlos Jorquera, sowie der Präsident und COO, Don Mills — einen wesentlichen Anteil am Unternehmen.

Die Investition von LRNE zielt darauf ab, das weltweite Wachstum von Boulder Imaging zu beschleunigen. Damit will das Unternehmen die Anforderungen seiner Kunden aus den Bereichen Windenergie und Fertigung besser bedienen, seine Produktinnovation vorantreiben und neue Märkte und Branchen erschließen. Carlos Jorquera und das gesamte Führungsteam von Boulder Imaging werden das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen.

Boulder Imaging mit Hauptsitz in Louisville, Colorado, nutzt seine unternehmenseigene Plattform Vision Inspector®, die auf ultraschnellen Bildverarbeitungsalgorithmen, künstlicher Intelligenz und Sensorfusion basiert, um komplexe Herausforderungen bei der visuellen Inspektion in verschiedenen Branchen zu lösen, darunter Windenergie, Architekturprodukte, Sicherheitspapier und Banknoten. Das Flaggschiffsystem IdentiFlight® von Boulder Imaging verbindet Langdistanz-Optik mit deterministischer KI, um geschützte Vogelarten in Windparks aus einer Entfernung von bis zu 1,5 km zu erkennen und zu identifizieren. Die hochpräzise Vogelidentifizierungstechnologie von IdentiFlight ermöglicht eine gezielte Turbinenabschaltung, die die Zahl der Vogeltodesfälle nachweislich um mehr als 95 % reduziert, während die durch die Abschaltung bedingten Energieverluste auf unter 1 % begrenzt bleiben. Mit Hunderten von IdentiFlight-Stationen, die in Windparks auf sechs Kontinenten im Einsatz sind, ist Boulder Imaging ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Vogelerkennung und zum Vogelschutz im Bereich der Windenergie.

„Lime Rock New Energy ist der ideale Partner, um die nächste Phase unseres Wachstums gezielt voranzutreiben“, so Carlos Jorquera. „Das Team von LRNE verfügt über fundierte Kenntnisse der Windindustrie und unserer Kunden. Wir sind überzeugt, dass wir unsere Technologie dank ihrer finanziellen Unterstützung und strategischen Begleitung auf neue Märkte ausweiten, unsere Wettbewerbsposition stärken und den kontinuierlich wachsenden und sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden können.“

„Die fortschrittlichen Technologien von Boulder Imaging sind prädestiniert, um zentrale Herausforderungen in den Bereichen Windenergie und Fertigung zu meistern“, so Mark Lewis, Managing Director bei Lime Rock New Energy. „Windenergie ist weltweit nach wie vor ein essentieller Bestandteil im Bereich erneuerbarer Energien, und der Marktbedarf an Lösungen wie IdentiFlight nimmt stetig zu. Die Technologie von Boulder Imaging trägt dazu bei, den Stromverlust auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig die Vogelvielfalt in der Nähe von Windparks zu schützen. Dies ist eine überzeugende Kombination aus Umweltverantwortung und betrieblicher Effizienz.“

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Boulder Imaging wurde von Capstone Partners und Troutman Pepper Locke LLP beraten. Lime Rock New Energy wurde von Goodwin Procter LLP beraten.

Über Boulder Imaging: Boulder Imaging (www.boulderimaging.com) gilt seit 1995 als Vorreiter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung und KI-gestützter Bildverarbeitungslösungen. Mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit bewältigen die Prüf- und Automatisierungssysteme des Unternehmens komplexe Herausforderungen in Branchen wie erneuerbare Energien, Automobilindustrie, Architekturprodukte, Sicherheitspapier und Banknoten. Das Flaggschiff-System IdentiFlight® von Boulder Imaging (www.identiflight.com) kombiniert Langdistanz-Optik mit deterministischer KI, um geschützte Vogelarten in Windparks zuverlässig zu erkennen und zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte Turbinenabschaltung, die die Zahl der Vogelsterben nachweislich um mehr als 95 % senkt und gleichzeitig Energieverluste von unter 1 % gewährleistet. Mit Hunderten von IdentiFlight®-Stationen, die in Windparks auf sechs Kontinenten im Einsatz sind, ist Boulder Imaging etablierter Marktführer. Das Unternehmen liefert schlüsselfertige Lösungen zur Steigerung der Produktion sauberer Energie für Projektbetreiber und erhält gleichzeitig die weltweite Vogelvielfalt.

Über Lime Rock New Energy: Lime Rock New Energy ist ein wachstumsorientierter Private-Equity-Partner für Unternehmer und Managementteams, die im Rahmen der Energiewende differenzierte, innovative Unternehmen aufbauen. Das Unternehmen investiert in drei Bereiche, die für diesen Wandel von zentraler Bedeutung sind: Produkte und Dienstleistungen zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Modernisierung der Stromnetze, Energieeffizienz in der Industrie und im Bauwesen sowie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Transportwesen. Lime Rock New Energy kooperiert eng mit den Führungskräften seiner Portfoliounternehmen, um deren Wachstum durch Kapital, strategische und operative Beratung sowie das umfassende Beziehungsnetzwerk des Unternehmens in der sich rasch wandelnden Energielandschaft zu fördern. Der Ansatz des Unternehmens basiert auf einer engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den von ihm unterstützten Unternehmern und Teams. Ziel ist der gemeinsame Aufbau von Firmen, die einen bedeutenden, messbaren ökologischen und sozialen Beitrag leisten und gleichzeitig eine starke wirtschaftliche Leistung erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lrnewenergy.com.