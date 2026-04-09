Boulder Imaging, leader en vision industrielle basée sur l’IA, reçoit un investissement de Lime Rock New Energy pour accélérer sa croissance

LOUISVILLE, Colo., 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging, Inc., fournisseur de premier plan de technologies de vision industrielle ultra-rapide pour les secteurs de l’énergie éolienne et de la fabrication, a reçu un investissement important de la part de fonds gérés par Lime Rock New Energy (« LRNE »). Les principaux membres de la direction, dont Carlos Jorquera, fondateur, PDG et directeur technique de Boulder Imaging, ainsi que Don Mills, président et directeur des opérations, conservent une participation significative dans l’entreprise.

L’investissement de LRNE vise à accélérer la croissance internationale de Boulder Imaging afin de mieux servir ses clients des secteurs de l’énergie éolienne et de la fabrication, de poursuivre l’innovation produit et de pénétrer de nouveaux marchés et secteurs d’activité. Carlos Jorquera et l’ensemble de l’équipe dirigeante continueront de piloter l’entreprise dans cette nouvelle phase de croissance.

Basée à Louisville, dans le Colorado, la plateforme propriétaire Vision Inspector® de Boulder Imaging utilise des algorithmes de vision industrielle ultra-rapides, l’intelligence artificielle et la fusion de capteurs pour relever les défis complexes de l’inspection visuelle dans de nombreux secteurs, comme l’énergie éolienne, les produits architecturaux, le papier de sécurité ou les billets de banque. IdentiFlight®, le système phare de Boulder Imaging, allie l’optique longue portée et l’intelligence artificielle déterministe pour détecter et identifier les espèces d’oiseaux protégées dans les parcs éoliens, jusqu’à 1,5 km de distance. La technologie d’identification aviaire haute précision d’IdentiFlight permet une réduction éclairée de la production des turbines, dont il a été confirmé indépendamment qu’elle diminuait la mortalité aviaire de plus de 95 %, avec des pertes d’énergie liées à cette limitation inférieures à 1 %. Avec des centaines de stations IdentiFlight déployées dans des parcs éoliens sur six continents, Boulder Imaging est un leader mondial de la détection et de la protection des oiseaux par l’IA dans le secteur de l’énergie éolienne.

« Lime Rock New Energy est le partenaire idéal pour accompagner notre prochaine phase de croissance », a déclaré Carlos Jorquera. « L’équipe de LRNE possède une connaissance approfondie du secteur de l’énergie éolienne et de nos clients. Nous sommes convaincus que son investissement et son soutien stratégique nous permettront de déployer notre technologie sur de nouveaux marchés, de renforcer notre position concurrentielle et de répondre aux besoins croissants et évolutifs de nos clients à travers le monde. »

« Les technologies de pointe de Boulder Imaging sont idéalement positionnées pour relever les défis cruciaux de l’énergie éolienne et de la fabrication », a indiqué Mark Lewis, directeur général de Lime Rock New Energy. « L’énergie éolienne demeure une technologie renouvelable essentielle à l’échelle mondiale, et la demande du marché pour des solutions comme IdentiFlight ne cesse de croître. La technologie de Boulder Imaging garantit une perte de production d’énergie minimale tout en protégeant la biodiversité aviaire à proximité des parcs éoliens, alliant ainsi respect de l’environnement et efficacité opérationnelle. »

Les modalités financières de l’opération n’ont pas été communiquées. Boulder Imaging a été conseillé par Capstone Partners et Troutman Pepper Locke LLP. Lime Rock New Energy a été conseillé par Goodwin Procter LLP.

À propos de Boulder Imaging : Boulder Imaging (www.boulderimaging.com) est un pionnier des solutions de vision industrielle et de traitement d’images par intelligence artificielle depuis 1995. Grâce à une vitesse, une précision et une évolutivité inégalées, ses systèmes d’inspection et d’automatisation relèvent les défis complexes de secteurs tels que les énergies renouvelables, l’automobile, les produits architecturaux, le papier de sécurité et les billets de banque. Son système phare, IdentiFlight® (www.identiflight.com), allie l’optique longue portée et l’IA déterministe pour détecter et identifier avec précision les espèces d’oiseaux protégées dans les parcs éoliens. Il permet ainsi une réduction éclairée de la production des turbines, dont il a été démontré qu’elle diminuait la mortalité des oiseaux de plus de 95 %, tout en limitant les pertes d’énergie à moins de 1 %. Avec des centaines de stations IdentiFlight® déployées dans des parcs éoliens sur six continents, Boulder Imaging est le leader incontesté des solutions clés en main permettant d’accroître la production d’énergie propre des propriétaires tout en préservant la biodiversité aviaire à l’échelle mondiale.

À propos de Lime Rock New Energy : Lime Rock New Energy est un partenaire de capital-investissement axé sur la croissance qui accompagne les entrepreneurs et les équipes de direction dans la création d’entreprises innovantes et différenciées au cœur de la transition énergétique. Cette société investit dans trois domaines essentiels à cette transition : les produits et services favorisant les énergies renouvelables et la modernisation des réseaux électriques, l’efficacité énergétique pour l’industrie et le bâtiment, ainsi que la décarbonation des transports. Lime Rock New Energy travaille en étroite collaboration avec les dirigeants des entreprises de son portefeuille pour soutenir leur croissance, en leur apportant des capitaux, un accompagnement stratégique et opérationnel, ainsi qu’un vaste réseau de relations dans le secteur énergétique en constante évolution. Son approche repose sur un partenariat étroit et collaboratif avec les entrepreneurs et les équipes qu’elle soutient, avec un objectif commun : créer des entreprises performantes et innovantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lrnewenergy.com.