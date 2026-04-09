Aduro vergibt Genehmigungsmandat an Ebert HERA für FOAK-Industrieprojekt im Chemelot-Industriepark

LONDON, Ontario, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute die Vergabe eines Mandats an Ebert HERA B.V. („Ebert HERA“) zur Steuerung des Genehmigungsverfahrens für seine einzigartige („First-of-a-Kind“, „FOAK“) Industrieanlage im Chemelot-Industriepark in Sittard-Geleen, Niederlande, bekannt.

Ausschlaggebend für die Auswahl von Ebert HERA waren der etablierte Ruf, die enge Einbindung in das Chemelot-Ökosystem sowie die ausgewiesene Expertise in der Koordination komplexer, behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den Niederlanden. In enger Zusammenarbeit mit Standortbetreibern und lokalen Behörden verfügt das Unternehmen über fundierte Kenntnisse des regulatorischen Rahmens sowie der spezifischen Genehmigungsanforderungen im Chemelot-Industriepark und der niederländischen Provinz Limburg. Durch seine Einbindung soll ein strukturierter und abgestimmter Genehmigungsprozess gewährleistet, das Risiko potenzieller Verzögerungen reduziert, ein effizienter Fortschritt im behördlichen Prüfverfahren ermöglicht und die notwendige Klarheit geschaffen werden, um das Projekt sicher durch die Entwicklungs- und Bauphase zu führen.

Im Rahmen des Vertrags verantwortet Ebert HERA die Vorbereitung und Koordination der Bau- und Umweltgenehmigungsanträge – einschließlich Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltprüfungen – und steuert die Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden. Diese Arbeiten sollen den behördlichen Rahmen für die FOAK-Anlage definieren. Der Genehmigungsumfang wird dabei so ausgelegt, dass auch eine mögliche zukünftige Kapazitätserweiterung berücksichtigt wird – im Einklang mit dem langfristigen Plan des Unternehmens, die FOAK-Anlage zu einem Standort im kommerziellen Maßstab auszubauen.

Die FOAK-Anlage markiert Aduros ersten Einsatz der Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) im industriellen Maßstab. Aufbauend auf dem Pilotprogramm „Next Generation Process“ (NGP) ist sie darauf ausgelegt, ausgediente Kunststoffrohstoffe in zirkuläre Kohlenwasserstoffprodukte umzuwandeln – mit besonderem Fokus auf Naphtha, das sich nahtlos in bestehende petrochemische Infrastrukturen integrieren lässt.

Aduro hat zudem eine vorläufige Abnahmevereinbarung mit einem globalen Rohstoffhandelsunternehmen über einen ersten Teil der FOAK-Produktion geschlossen. Dies unterstreicht die Fortschritte in zentralen Projektbereichen – darunter Standortauswahl, Genehmigungsverfahren und kommerzielle Verhandlungen – und zeigt, wie konsequent das Unternehmen das Projekt in Richtung industrielle Umsetzung vorantreibt.

„Mit dem Chemelot-Industriepark als Projektstandort und der vereinbarten ersten Abnahme liegt unser Fokus nun auf der Fortführung der Genehmigungsarbeiten, gestützt auf lokales Fachwissen, während wir das FOAK-Projekt konsequent fortsetzen“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Mit diesem Vertrag starten wir in die nächste Ausführungsphase. Parallel zu weiteren zentralen Bereichen wie Engineering und Design werden wir die Genehmigungsaktivitäten intensivieren und das Projekt konsequent von der Entwicklung bis in die Bauphase vorantreiben.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zum FOAK-Industrieprogramm des Unternehmens, zu den erwarteten Vorteilen der Zusammenarbeit mit Ebert HERA, zum voraussichtlichen Zeitplan und den Ergebnissen des Genehmigungsverfahrens, zur Entwicklung und zum Bau der FOAK-Anlage, zum Kommerzialisierungsweg des Unternehmens sowie zur potenziellen Integration seiner Technologie in bestehende industrielle Infrastrukturen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Erteilung von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, die Fähigkeit, die Planungs- und Bauarbeiten voranzutreiben, die Verfügbarkeit von Kapital, die Leistungsfähigkeit der Technologie des Unternehmens im industriellen Maßstab, die Fähigkeit, kommerzielle Vereinbarungen abzuschließen und aufrechtzuerhalten, sowie weitere Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter https://www.sedar.ca beschrieben sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

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