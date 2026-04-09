Aduro confie à Ebert HERA l’obtention des autorisations réglementaires pour son projet industriel FOAK à Chemelot

LONDON, Ontario, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres utilisant la puissance de la chimie pour transformer des matières premières à faible valeur ajoutée, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIᵉ siècle, a annoncé aujourd’hui l’attribution d’un contrat à Ebert HERA B.V. (« Ebert HERA ») pour diriger le processus d’obtention des autorisations réglementaires de sa première installation industrielle de type « first-of-a-kind » (« FOAK ») dans le parc industriel de Chemelot, à Sittard-Geleen, aux Pays-Bas.

Aduro a retenu Ebert HERA en raison de sa réputation établie et de son rôle au sein de l’écosystème de Chemelot, ainsi que de son expérience dans la coordination des processus d’autorisations réglementaires auprès de nombreuses autorités aux Pays-Bas. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les exploitants du site et les autorités locales, et possède une bonne maîtrise du cadre réglementaire ainsi que des exigences en matière d’autorisations spécifiques à Chemelot et à la province du Limbourg, aux Pays-Bas. Leur intervention devrait permettre de structurer et de coordonner le processus d’autorisations réglementaires, de réduire les risques de retards potentiels, de faciliter une progression efficace dans les procédures d’examen réglementaire, et d’apporter la clarté nécessaire à l’avancement du projet, de son développement jusqu’à la construction du site.

Dans le cadre de ce contrat, Ebert HERA assurera la préparation et la coordination des demandes d’autorisations civiles et environnementales, y compris les évaluations en matière de sécurité, de santé et d’environnement, et gèrera les échanges avec les autorités compétentes. Ces travaux devraient permettre de définir le parcours réglementaire de l’installation FOAK. Le périmètre actuel des autorisations est conçu de manière à intégrer de potentielles extensions de capacité, dans le cadre du plan à long terme de la Société visant à porter l’installation FOAK à l’échelle commerciale.

L’unité FOAK constitue la première installation à l’échelle industrielle d’Aduro mettant en œuvre la technologie Hydrochemolytic™ (HCT). Elle s’appuie sur le programme pilote Next Generation Process (NGP) et est conçue pour convertir des matières plastiques en fin de vie en hydrocarbures circulaires, en mettant l’accent sur la production de naphta compatible avec les infrastructures pétrochimiques existantes.

Aduro a également conclu un accord d’enlèvement de principe avec une société mondiale de négoce de matières premières portant sur une première partie de la production de l’unité FOAK, illustrant les avancées réalisées sur les principaux volets du projet, notamment la sélection du site, les autorisations réglementaires et les démarches commerciales, alors que la Société poursuit le déploiement du projet à l’échelle industrielle.

« Avec le choix de Chemelot comme site du projet et la mise en place d’un premier accord d’enlèvement, nous concentrons désormais nos efforts sur l’avancement des démarches d’autorisations réglementaires, avec l’appui d’une expertise locale, afin de faire progresser le projet FOAK », a déclaré Ofer Vicus, directeur général d’Aduro. « Ce contrat soutient la phase suivante de mise en œuvre, au cours de laquelle les démarches d’autorisations réglementaires progressent parallèlement aux autres volets clés du projet, notamment l’ingénierie et la conception, alors que nous poursuivons son développement en vue de sa construction. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques ; de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en pétrole plus léger et plus précieux ; et de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement Corporate / Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines applicables en matière de valeurs mobilières, notamment des déclarations relatives au programme industriel FOAK de la Société, aux avantages attendus de la collaboration avec Ebert HERA, au calendrier et aux résultats escomptés du processus d’autorisations réglementaires, au développement et à la construction de l’installation FOAK, à la stratégie de commercialisation de la Société, ainsi qu’à l’intégration potentielle de sa technologie dans les infrastructures industrielles existantes. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, des retards ou des difficultés liés à l’obtention des autorisations réglementaires, la capacité à mener à bien les activités d’ingénierie et de construction, la disponibilité des financements, la performance de la technologie de la Société à l’échelle industrielle, la capacité à conclure et à maintenir des accords commerciaux, ainsi que d’autres facteurs décrits dans les documents publics de la Société disponibles à l’adresse suivante : https://www.sedar.ca

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Sauf obligation légale, la Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3a32582-c441-4664-86e3-2a804b5a2ef2