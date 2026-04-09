Purpose Investments annonce la dissolution du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose

TORONTO, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui sa décision de mettre fin au Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose (le « Fonds ») à la fin des opérations, vers le 9 juin 2026 (la « date de dissolution »). La dissolution sera effectuée conformément aux exigences réglementaires et en matière de valeurs mobilières applicables, ainsi qu’à la déclaration de fiducie du Fonds.

Le fonds offre actuellement des parts FNB et des parts FNB non couvertes (collectivement, les « parts FNB »). Le Fonds offre également des parts de série A, des parts de série A non couvertes, des parts de série F et des parts de série F non couvertes (collectivement, les « parts de FCP » et, avec les parts de FNB, les « parts »). À compter de la fermeture du marché à la date des présentes, les parts du Fonds ne pourront plus être achetées, y compris les achats effectués au moyen d’un plan d’achat préautorisé.

Il est prévu que les parts de FNB (Cboe Canada : RPU) et les parts FNB non couvertes en dollars américains (Cboe Canada : RPU.B) seront volontairement radiées de la cote de Cboe Canada Inc. (« CBOE ») à la fermeture des bureaux le ou vers le 4 juin 2026 (la « date de radiation »). La décision de dissoudre le Fonds a été motivée principalement par la faiblesse relative de l’actif sous gestion du Fonds, qui a rendu difficile la gestion efficace du Fonds conformément à ses objectifs de placement. Par conséquent, de l’avis de Purpose, la résiliation est dans l’intérêt véritable des porteurs de parts.

Les porteurs de parts de fonds communs de placement auront la possibilité de racheter leurs parts à la valeur liquidative à la date de résiliation ou avant. Aucuns frais ni aucuns frais de rachat ne seront applicables à ces rachats. Les porteurs de parts de FNB peuvent continuer de négocier et de vendre ces parts à la CBOE jusqu’à la date de radiation.

Toutes les parts non rachetées avant 16 h (HAE) le jour de la liquidation seront automatiquement rachetées à la valeur liquidative, et le produit sera soit versé sur le compte du porteur de parts, soit un chèque sera envoyé directement au porteur de parts ou à son courtier, mandataire ou intermédiaire, selon le cas.

Au besoin, une distribution finale pour le Fonds aura lieu à la date de dissolution ou aux environs de cette date.

Les porteurs de parts inscrits à la date des présentes recevront un avis écrit concernant la dissolution du Fonds.

Il pourrait y avoir des conséquences fiscales pour les porteurs de parts relativement à toute disposition d’unités. Nous exhortons vivement les porteurs de parts à communiquer avec leur conseiller financier pour discuter des implications financières et fiscales liées à un rachat de parts et à la dissolution du Fonds.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments Inc. est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 30 milliards de dollars. Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Purpose est dirigé par l’entrepreneur renommé Som Seif et constitue une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

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905 580-1257

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