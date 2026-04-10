|Information réglementée
Issy-les-Moulineaux, le 10 avril 2026
Sodexo : Mise à disposition du Rapport financier semestriel de l’exercice 2026
Conformément à l’article L.233-8-II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Sodexo annonce la mise en ligne ce jour et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier semestriel de l’exercice 2026.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Sodexo, www.sodexo.com, rubrique « Investisseurs / Informations réglementées ». Il comprend les comptes consolidés résumés du premier semestre de l’exercice 2026 clos le 28 février 2026, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes précités.
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.
Chiffres clés de Sodexo
|
|
Contacts
|Relations investisseurs
|Juridique Corporate
|Juliette KLEIN
+33 1 57 75 80 27
juliette.klein@sodexo.com
|Olivia GUILLAUME
+33 6 15 20 99 48
olivia.guillaume@sodexo.com
Pièce jointe