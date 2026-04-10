Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 10 avril 2026



Sodexo : Mise à disposition du Rapport financier semestriel de l’exercice 2026



Conformément à l’article L.233-8-II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Sodexo annonce la mise en ligne ce jour et le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers de son rapport financier semestriel de l’exercice 2026.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Sodexo, www.sodexo.com, rubrique « Investisseurs / Informations réglementées ». Il comprend les comptes consolidés résumés du premier semestre de l’exercice 2026 clos le 28 février 2026, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes précités.



À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé

pour l’exercice 2025

pour l’exercice 2025 426 000 collaborateurs au 31 août 2025 2 e employeur privé français dans le monde

43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien 6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 9 avril 2026)



Contacts

Relations investisseurs Juridique Corporate Juliette KLEIN

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Olivia GUILLAUME

+33 6 15 20 99 48

olivia.guillaume@sodexo.com





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