Résultats du 1er semestre de l'exercice 2026 : nouvelle dynamique, premières actions managériales ; perspectives annuelles révisées

Issy-les-Moulineaux, 10 avril 2026 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Croissance interne du chiffre d’affaires de +1,7%

Marge d’exploitation de 3,7%, en baisse de -140 points de base à taux constants, impactée à la fois par des enjeux d’exécution et par des premières actions managériales

Perspectives révisées pour l’exercice 2026 tenant compte des conditions opérationnelles actuelles : Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +0,5% et +1% Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4%

La feuille de route et les ambitions à moyen terme seront présentées lors d'un Investor update à Paris le 16 juillet 2026

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 9 avril 2026, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo du 1er semestre de l’exercice 2026, clos le 28 février 2026.

Chiffres clés pour le 1er semestre de l'exercice 2026

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 12 017 12 475 (3,7%) +1,6% Croissance interne +1,7% +3,5% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 442 651 (32,1%) (26,5%) MARGE D'EXPLOITATION 3,7% 5,2% -150 bps -140 bps Autres produits et charges opérationnels (130) (71) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 312 580 (46,2%) (42,9%) Résultat financier (64) (40) Charge d'impôt (64) (105) Taux effectif d'impôt(1) 25,9% 19,5% RÉSULTAT NET - GROUPE(2) 188 434 (56,7%) (54,1%) Bénéfice net par action (en euros) 1,29 2,98 RÉSULTAT NET AJUSTÉ - GROUPE 285 450 (36,7%) (31,3%) Bénéfice net ajusté par action (en euros) 1,96 3,08 (36,5%)

(1) TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 246 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et de 537 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

(2) Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s'établit à -1 million d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et à +5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.





Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« Ma première priorité en tant que Directeur Général a été de porter un regard objectif sur la situation de Sodexo et la manière dont nous devons avancer.

Je suis convaincu que Sodexo dispose d’atouts solides et différenciants dans un secteur attractif et résilient. L’engagement de nos équipes, la fierté qu’elles éprouvent à servir nos clients chaque jour, ainsi que la profondeur des expertises qu’elles déploient sur le terrain constituent une véritable force.

Cela étant, nous avons indéniablement sous-performé le marché et nos principaux concurrents. Cette situation résulte de causes installées de longue date, liées principalement à un niveau d'investissement insuffisant et à des enjeux d’exécution, notamment en matière d'intensité commerciale, de responsabilité dans la prise de décision, de gestion des priorités et de cohérence dans la mise en œuvre.

Nous avons mené une revue approfondie de nos contrats et de nos actifs. Les impacts financiers à court terme de cette revue se répercutent à la fois sur nos résultats du premier semestre et dans les perspectives révisées pour l’exercice 2026. Cette démarche volontaire est nécessaire pour reconstruire un moteur de croissance solide et restaurer la compétitivité du Groupe à grande échelle.

Conscients que ce redressement ne se fera pas du jour au lendemain, nous avançons avec un fort sens de l'urgence dans la mise en œuvre de notre plan d’actions pour renouer avec la croissance. Des changements significatifs ont été engagés en matière de leadership et de simplification de l'organisation afin d’accélérer la prise de décision et de renforcer la responsabilisation de chacun. Sodexo a engagé un changement de rythme, et nous observons déjà des premiers signaux encourageants.

Nous détaillerons notre feuille de route et nos ambitions à moyen terme lors d'une présentation investisseurs prévue en juillet. »





Faits marquants de la période

Le chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre de l'exercice 2026 atteint 12,0 milliards d'euros, en baisse de -3,7% par rapport à l'exercice précédent en raison d'un effet de change négatif de -5,3% principalement lié au dollar US. Sur la base des taux de change actuels, ces effets défavorables devraient s’atténuer progressivement au second semestre, sous réserve des conditions de marché.

du 1 semestre de l'exercice 2026 atteint 12,0 milliards d'euros, en baisse de -3,7% par rapport à l'exercice précédent en raison d'un effet de change négatif de -5,3% principalement lié au dollar US. Sur la base des taux de change actuels, ces effets défavorables devraient s’atténuer progressivement au second semestre, sous réserve des conditions de marché. L’impact des acquisitions et cessions est non significatif au premier semestre. L’acquisition de Grupo Mediterránea, finalisée à la toute fin du mois de février, contribuera plus significativement au second semestre.

La croissance interne du chiffre d’affaires au premier semestre s’élève à +1,7%. Les ajustements tarifaires contribuent à hauteur d’environ +2,4%. La croissance des volumes à périmètre constant est d’environ +0,2%, marquée par une dynamique active de ventes de services additionnels en Santé aux États-Unis et une base de comparaison élevée pour Sodexo Live! au premier semestre de l’exercice précédent. La contribution nette des nouveaux contrats est d'environ -0,6%, reflétant l'impact des pertes de contrats antérieures, principalement en Éducation et dans les Services aux Entreprises, notamment en Amérique du Nord. La croissance interne est également impactée par la reclassification d’un contrat Entreprises & Administrations en Amérique du Nord à hauteur de -0,3%, suite à une renégociation dans le cadre d'un renouvellement. L’impact annualisé de cette reclassification est d’environ -100 points de base au niveau du Groupe, avec un impact plus marqué au second semestre de l'exercice 2026.

au premier semestre s’élève à +1,7%. La croissance interne des services de Restauration ressort à +0,8%, affectée par des pertes de contrats passées dans l’Éducation, tandis que les services de Facilities Management enregistrent une croissance interne de +3,6%, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats en Europe et dans le Reste du Monde.



Croissance interne par géographie au premier semestre : Amérique du Nord: -1,8%, principalement en raison de pertes de contrats en Éducation et en Entreprises & Administrations et, dans une moindre mesure, de changements de périmètre sur certains contrats, ainsi que de l’effet ponctuel de la reclassification de contrats. Santé & Seniors continue d’afficher une forte croissance interne portée par de nouveaux contrats, tandis que celle de Sodexo Live! est plus mesurée en raison d’une base de comparaison élevée. Europe: +2,8%, soutenue par Santé & Seniors et une forte activité de Sodexo Live! dans les salons d’aéroport et les événements, tandis que l’Éducation reste moins dynamique. Reste du Monde: +9,2%, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats et une solide dynamique sous-jacente, notamment en Inde, en Australie et au Brésil.

au premier semestre : Le Résultat d'exploitation s’établit à 442 millions d’euros, en baisse de -32,1% sur un an. La marge d’exploitation recule de -140 points de base à taux constants pour s’établir à 3,7%, reflétant des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue et l’accélération des investissements visant à renforcer l’exécution. Elle reflète également les effets de la revue des contrats et des actifs, incluant des provisions spécifiques liées à certains contrats, au regard de leur performance effective et des conditions de marché actuelles.

s’établit à 442 millions d’euros, en baisse de -32,1% sur un an. La marge d’exploitation recule de -140 points de base à taux constants pour s’établir à 3,7%, reflétant des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue et l’accélération des investissements visant à renforcer l’exécution. Elle reflète également les effets de la revue des contrats et des actifs, incluant des provisions spécifiques liées à certains contrats, au regard de leur performance effective et des conditions de marché actuelles. Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -130 millions d’euros, contre -71 millions d’euros l’an dernier. Cette évolution s'explique principalement par des coûts de restructuration et de rationalisation liés aux évolutions de l'organisation, aux ajustements de leadership et aux projets de transformation engagés. Le premier semestre de l'exercice 2026 intègre également des éléments spécifiques liés à des décisions de rationalisation des actifs et du périmètre opérationnel, ainsi que des éléments relatifs aux engagements de retraite.

s’établissent à -130 millions d’euros, contre -71 millions d’euros l’an dernier. Cette évolution s'explique principalement par des coûts de restructuration et de rationalisation liés aux évolutions de l'organisation, aux ajustements de leadership et aux projets de transformation engagés. Le premier semestre de l'exercice 2026 intègre également des éléments spécifiques liés à des décisions de rationalisation des actifs et du périmètre opérationnel, ainsi que des éléments relatifs aux engagements de retraite. Le Résultat opérationnel s’élève à 312 millions d’euros, contre 580 millions d’euros l’an dernier, reflétant un résultat d’exploitation plus faible ainsi que l'évolution des Autres produits et charges opérationnels.

s’élève à 312 millions d’euros, contre 580 millions d’euros l’an dernier, reflétant un résultat d’exploitation plus faible ainsi que l'évolution des Autres produits et charges opérationnels. Les C harges financières nettes s’élèvent à 64 millions d’euros, contre 40 millions d’euros l’an dernier, reflétant principalement un coût moyen de la dette plus élevé suite à l’émission d’emprunts obligataires en dollars US en mai 2025.

s’élèvent à 64 millions d’euros, contre 40 millions d’euros l’an dernier, reflétant principalement un coût moyen de la dette plus élevé suite à l’émission d’emprunts obligataires en dollars US en mai 2025. Le Taux effectif d’impôt s’établit à 25,9%. À titre de comparaison, le taux effectif d’imposition de l'an passé s’élevait à 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A., à la suite de la clôture des procédures intervenues sur cette période.

s’établit à 25,9%. À titre de comparaison, le taux effectif d’imposition de l'an passé s’élevait à 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A., à la suite de la clôture des procédures intervenues sur cette période. Le Résult at net s’élève à 188 millions d’euros. Le Résultat net ajusté s’établit à 285 millions d’euros, en baisse de -36,7% sur un an, reflétant un résultat d’exploitation plus faible et des impacts de change.

s’élève à 188 millions d’euros. Le s’établit à 285 millions d’euros, en baisse de -36,7% sur un an, reflétant un résultat d’exploitation plus faible et des impacts de change. Les Liquidités générées par les opérations ressortent à -243 millions d'euros, globalement en ligne avec l'an dernier. Elles reflètent la saisonnalité du besoin en fonds de roulement, un niveau ponctuellement plus élevé d'investissements clients lié à des renouvellements de contrats, ainsi qu’un résultat opérationnel plus faible, contrebalançant le décaissement fiscal exceptionnel enregistré l’an dernier.

ressortent à -243 millions d'euros, globalement en ligne avec l'an dernier. Elles reflètent la saisonnalité du besoin en fonds de roulement, un niveau ponctuellement plus élevé d'investissements clients lié à des renouvellements de contrats, ainsi qu’un résultat opérationnel plus faible, contrebalançant le décaissement fiscal exceptionnel enregistré l’an dernier. Les acquisitions nettes des cessions s'élèvent à 256 millions d’euros, principalement liées à l’acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne, finalisée le 28 février 2026, ainsi qu’à des acquisitions de plus petites tailles en Europe.

s'élèvent à 256 millions d’euros, principalement liées à l’acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne, finalisée le 28 février 2026, ainsi qu’à des acquisitions de plus petites tailles en Europe. L'Endettement net s'élève à 3,6 milliards d’euros, correspondant à un ratio d’endettement net sur EBITDA de 2,7x. Cette évolution reflète la saisonnalité habituelle de la génération de trésorerie au premier semestre, ainsi qu’une base d’EBITDA plus faible. Sodexo anticipe une amélioration saisonnière de l’endettement net au second semestre. Toutefois, compte tenu du plus faible niveau d’EBITDA lié à la révision des perspectives annuelles, le Groupe prévoit désormais de clôturer l’exercice 2026 avec un ratio d’endettement net sur EBITDA supérieur à sa fourchette cible de 1x à 2x.





Activité commerciale1

Au 28 février 2026, sur une base des douze derniers mois, la fidélisation clients s’établit à 93,4%, contre 94,0% à la fin de l’exercice 2025, et le développement commercial (hors ventes de services additionnels) à 5,3%, contre 5,7% à la fin de l’exercice 2025.



1 La fidélisation et le développement client sont calculés sur la base du chiffre d’affaires annualisé des contrats gagnés ou perdus sur la période, indépendamment de leurs dates de démarrage.



Faits marquants en matière de durabilité

Sodexo poursuit le déploiement de sa feuille de route Better Tomorrow 2028, afin d’ancrer durablement la durabilité comme un levier de performance opérationnelle et de création de valeur à long terme pour ses clients, en les accompagnant dans la réalisation de leurs propres ambitions en matière de durabilité.

En 2026, Sodexo intègre une nouvelle fois le S&P Global Sustainability Yearbook, reflétant la constance de ses engagements en matière de durabilité ainsi que les progrès réalisés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par ailleurs, Sodexo est reconnu comme l’une des World’s Most Ethical Companies ® par Ethisphere, pour la troisième année consécutive.

par Ethisphere, pour la troisième année consécutive. Les équipes Sodexo, et en particulier les chefs Sodexo, continuent de repousser les frontières de la cuisine durable. Leur passion et leur créativité ont été mises à l’honneur lors de la Grande Finale 2026 de la quatrième édition du concours international de cuisine durable Sodexo Cook for Change!, où ils ont présenté des plats innovants, sains et durables, créant ainsi une réelle valeur pour les clients et les consommateurs.





Gouvernance

Depuis le 19 février 2026, Sodexo s’appuie sur un nouveau Comité Exécutif Groupe, reflétant une structure de leadership simplifiée, conçue pour optimiser la prise de décision, renforcer la proximité avec les opérations et accentuer la priorité donnée à l’exécution. Il se compose comme suit :

Thierry Delaporte, Directeur Général du Groupe, assurant également la fonction de Directeur Général Amérique du Nord

Directeurs Généraux régionaux

Patrick Boulier , Directeur Général Amérique latine

, Directeur Général Amérique latine Andrea Krewer , Directrice Générale Brésil

, Directrice Générale Brésil Nicolas Lannuzel , Directeur Général Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique

, Directeur Général Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique Sophie Néron‑Berger , Directrice Générale France

, Directrice Générale France Jean Renton , Directrice Générale Royaume-Uni & Irlande

, Directrice Générale Royaume-Uni & Irlande Ulf Wretskog, Directeur Général Europe continentale

Nathalie Bellon‑Szabo, Directrice Générale Sodexo Live! monde

Fonctions supports

Alice Guéhennec , Directrice Tech, Data & Digital Groupe

, Directrice Tech, Data & Digital Groupe Sébastien de Tramasure , Directeur Financier Groupe

, Directeur Financier Groupe Directeur/trice Ressources Humaines Groupe (nomination à venir)

Une présentation complète des membres du Comité Exécutif est disponible sur le site Internet du Groupe.



Perspectives

Le premier semestre reflète à la fois des enjeux d’exécution et les premières actions engagées par le nouveau management. Bien que ces mesures pèsent sur la performance à court terme, elles visent à reconstruire un moteur de croissance solide et à restaurer la compétitivité du Groupe à grande échelle.

Pour l’exercice 2026, Sodexo anticipe désormais :

Une croissance interne du chiffre d’affaires entre +0,5% et +1% (contre +1,5% à +2,5% précédemment). Cette révision s’explique par une dynamique commerciale au premier semestre plus faible, ainsi que des volumes inférieurs aux prévisions, dans un environnement externe incertain.

Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4% (contre "légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025" précédemment). La révision intègre une croissance plus modérée du chiffre d'affaires, des défis d’exécution ciblés, une accélération des investissements visant à renforcer l’exécution, ainsi que l’impact de la revue des contrats et des actifs.

En outre, compte tenu du niveau des Autres produits et charges opérationnels déjà enregistré au premier semestre, et sur la base de la revue en cours des contrats et des actifs, Sodexo anticipe désormais un montant d'Autres produits et charges opérationnels d'environ -300 millions d'euros pour l’exercice 2026.

Sodexo présentera sa feuille de route et ses ambitions à moyen terme lors d'une présentation investisseurs qui se tiendra le 16 juillet 2026 à Paris.



Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter les résultats du 1er semestre de l'exercice 2026.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni: +44 121 281 8004 ;

Depuis la France: +33 1 70 91 87 04 ;

Depuis les États-Unis: +1 718 705 8796.

Code d'accès : 07 26 13.

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques "Actualités" et "Investisseurs - Résultats financiers".

Calendrier financier

Chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2026 2 juillet 2026 Investor Update (Paris) 16 juillet 2026 Résultats annuels de l'exercice 2026 23 octobre 2026 Assemblée Générale de l'exercice 2026 16 décembre 2026



Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2025 43 pays (au 31 août 2025) 426 000 employés (au 31 août 2025) 80 millions de consommateurs chaque jour #2 employeur privé basé en France dans le monde 6,5 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 9 avril 2026)





Contacts Analystes et Investisseurs Media Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com





1. Rapport financier du premier semestre de l’exercice 2026

1.1 Performance du 1er semestre de l’exercice 2026

1.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 VARIATION VARIATION

À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 12 017 12 475 -3,7% +1,6% Croissance interne +1,7% +3,5% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 442 651 -32,1% -26,5% MARGE D’EXPLOITATION 3,7% 5,2% -150 bps -140 bps Autres produits et charges opérationnels (130) (71) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 312 580 -46,2% -42,9% Résultat financier net (64) (40) Charge d’impôt (64) (105) Taux effectif d'impôt(1) 25,9 % 19,5 % RÉSULTAT NET(2) - GROUPE 188 434 -56,7% -54,1% Bénéfice net par action (en euros) 1,29 2,98 RÉSULTAT NET AJUSTE - GROUPE 285 450 -36,7% -31,3% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 1,96 3,08 -36,5%

(1) TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 246 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et de 537 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

(2) Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s'élève à -1 million d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et +5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

1.1.2 Chiffre d’affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GÉOGRAPHIE





CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 5 395 5 977 -1,8% +0,5% -8,4% -9,7% Europe 4 418 4 336 +2,8% +0,2% -1,1% +1,9% Reste du Monde 2 204 2 162 +9,2% -2,1% -5,2% +1,9% SODEXO 12 017 12 475 +1,7% -0,1% -5,3% -3,7%



Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2026 s’établit à 12,0 milliards d’euros, en baisse de -3,7% sur un an, avec un effet de change négatif de -5,3%, principalement lié au dollar US, une contribution nette des acquisitions et cessions de -0,1%, et une croissance interne du chiffre d’affaires de +1,7%.

La croissance interne du chiffre d’affaires est portée par des ajustements tarifaires d’environ +2,4% et une croissance des volumes à périmètre constant d’environ +0,2%, soutenue par les ventes de services additionnels dans la Santé aux États-Unis, malgré une base de comparaison élevée pour Sodexo Live! au premier semestre de l’exercice précédent.

Cette dynamique est partiellement atténuée par une contribution nette des nouveaux contrats négative d’environ -0,6%, reflétant des pertes de contrats antérieures, principalement en Éducation et dans les Services aux Entreprises, notamment en Amérique du Nord.

La croissance interne est également impactée par la reclassification d’un contrat Entreprises & Administrations en Amérique du Nord à hauteur de -0,3%, suite à une renégociation dans le cadre d'un renouvellement (passage d’une comptabilisation du chiffre d’affaires en brut à une comptabilisation en net). L’impact annualisé de cette reclassification est d’environ -100 points de base au niveau du Groupe, avec un impact plus marqué au second semestre de l'exercice 2026.

Les services de restauration enregistrent une croissance interne de +0,8%, impactée par des pertes de contrats antérieures dans l’Éducation. Les Services de Facilities Management progressent de +3,6%, soutenus par la montée en puissance de nouveaux contrats, en particulier en Europe et dans le Reste du Monde.

La croissance interne par géographie au premier semestre de l’exercice 2026 est résumée ci‑dessous.

L’Amérique du Nord affiche une croissance interne de ‑1,8%, reflétant principalement des pertes de contrats en Éducation et en Entreprises & Administrations et, dans une moindre mesure, des changements de périmètre sur certains contrats, ainsi que l’effet ponctuel de la reclassification de contrat. Santé & Seniors continue d’enregistrer une forte croissance interne, portée par de nouveaux contrats, tandis que celle de Sodexo Live! est plus mesurée en raison d’une base de comparaison élevée.

L’Europe enregistre une croissance interne de +2,8%, soutenue par Santé & Seniors et une forte activité de Sodexo Live!, tandis que l’Éducation demeure moins dynamique.

Le Reste du Monde affiche une croissance interne de +9,2%, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats et une solide dynamique sous‑jacente notamment en Inde, en Australie et au Brésil.

Les tableaux ci-dessous présentent une ventilation détaillée de la croissance interne par segment au sein de chaque zone géographique.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 263 1 488 -9,3% Sodexo Live! 723 788 +0,3% Santé & Seniors 1 731 1 783 +6,1% Éducation 1 678 1 918 -4,3% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 5 395 5 977 -1,8%



Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 2 433 2 390 +2,8% Sodexo Live! 311 319 +1,1% Santé & Seniors 1 035 979 +6,4% Éducation 639 648 -1,6% TOTAL EUROPE 4 418 4 336 +2,8%



Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 900 1 863 +9,1% Sodexo Live! 29 26 +20,3% Santé & Seniors 178 173 +11,5% Éducation 97 100 +4,6% TOTAL RESTE DU MONDE 2 204 2 162 +9,2%



1.1.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation du premier semestre de l’exercice 2026 s’établit à 442 millions d’euros, en baisse de -32,1%. La marge d’exploitation recule de -140 points de base à taux constants et s’établit à 3,7%. Cette baisse reflète principalement des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue, ainsi que l’accélération des investissements visant à renforcer l’exécution. Elle reflète également les effets de la revue des contrats et des actifs du Groupe, incluant des provisions spécifiques liées à certains contrats, sur la base de leur performance effective et des conditions de marché actuelles.

Par géographie, la baisse de la marge d’exploitation est plus prononcée en Amérique du Nord, où la marge diminue d’environ -200 points de base à taux constants pour s’établir à 5,0%. Cette évolution reflète une concentration plus élevée des enjeux opérationnels, l’accélération des investissements et l’impact de la revue des contrats et des actifs dans la région.

En Europe, la marge d’exploitation recule de -90 points de base à taux constants pour s’établir à 3,3%, tandis que dans le Reste du Monde elle recule d’environ -60 points de base à taux constants, également à 3,3%. Dans ces deux régions, l’évolution de la marge reflète principalement l’impact des actions de management liées à la revue des contrats et des actifs, tandis que la performance opérationnelle sous-jacente reste globalement stable.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION S1 2026 VARIATION VARIATION (HORS EFFET DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION S1 2026 VARIATION

DE MARGE VARIATION

DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Amérique du Nord 268 -36,5% -29,3% 5,0% -210 bps -200 bps Europe 147 -21,0% -20,2% 3,3% -100 bps -90 bps Reste du Monde 72 -15,3% -9,8% 3,3% -60 bps -60 bps Frais de siège (45) +7,1% +7,1% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 442 -32,1% -26,5% 3,7% -150 bps -140 bps



1.1.4 Résultat net

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 442 651 Impact net des changements de périmètre 6 (5) Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (56) (41) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (17) (17) Autres (63) (8) TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (130) (71) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 312 580 Résultat financier net (64) (40) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 246 537 Charge d'impôt (64) (105) RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 188 434 RÉSULTAT NET AJUSTE - PART DU GROUPE 285 450



Les Autres produits et charges opérationnels s'établissent à ‑130 millions d’euros, contre ‑71 millions d’euros sur l’exercice précédent, reflétant principalement des coûts de restructuration et de rationalisation plus élevés liés aux évolutions de l'organisation, aux ajustements de leadership et aux projets de transformation engagés, ainsi que des éléments spécifiques liés à des décisions de rationalisation des actifs et du périmètre opérationnel. L’amortissement des immobilisations incorporelles acquises est resté stable d’une année sur l’autre. Les autres éléments reflètent principalement des éléments spécifiques liés à des décisions de rationalisation des actifs et de l’empreinte opérationnelle, ainsi que des éléments relatifs aux engagements de retraite, résultant d’une évolution de la législation du travail en Inde et de la comptabilisation de coûts ponctuels liés à un régime de retraite multiemployeurs aux États‑Unis.

En conséquence, le Résultat opérationnel s’établit à 312 millions d’euros, contre 580 millions d’euros au premier semestre de l’exercice précédent, reflétant un résultat d’exploitation sous‑jacent plus faible ainsi que l'évolution des autres produits et charges opérationnels.

Les charges financières nettes s’élèvent à 64 millions d’euros, contre 40 millions d’euros sur l’exercice précédent, reflétant principalement un coût moyen de la dette plus élevé à la suite de l’émission d'emprunts obligataires en dollars américains réalisée en mai 2025.

Le taux effectif d’impôt est de 25,9%. À titre de comparaison, le taux effectif d’imposition du premier semestre de l’exercice 2025 s’élevait à 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A., à la suite de la clôture des procédures intervenues sur cette période.

Le résultat net s’élève à 188 millions d’euros, contre 434 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2025. Le résultat net ajusté des Autres produits et charges opérationnels nets d'impôt atteint 285 millions d’euros, contre 450 millions d’euros sur l’exercice précédent, reflétant un résultat d’exploitation plus faible ainsi que des impacts de change.

1.1.5 Bénéfice par action

Le BPA du 1er semestre de l'exercice 2026 est de 1,29 euros, contre 2,98 euros pour le premier semestre de l'exercice 2025. Le nombre moyen pondéré d'actions pour l'exercice 2026 reste plus ou moins stable à 145 558 459 actions, contre 145 998 269 actions pour le premier semestre de l'exercice 2025.

Le BPA ajusté s'élève à 1,96 euros, en baisse de -36,5% par rapport à 3,08 euros pour l'exercice précédent.





1.2 Situation financière consolidée

1.2.1 Flux de trésorerie

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Autofinancement (1) 616 600 Variation du BFR (461) (491) Paiement de loyers IFRS 16 (90) (87) Investissements opérationnels nets (y compris investissements clients) (308) (256) Liquidités générées par les opérations (LGO) (2) (243) (234) Acquisitions nettes de cessions (256) (72) Programme de rachat d’actions (33) (61) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. (394) (388) Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) 31 (60) (Augmentation)/réduction de l’endettement net (895) (815)

(1) La différence avec l'Autofinancement tel que présenté dans le Tableau de flux de trésorerie consolidé (section 2.1.4) provient des investissements clients, présentés dans ce tableau au sein des Investissements opérationnels nets, alors qu'ils sont inclus dans l'Autofinancement dans le tableau des flux de trésorerie, au sein de la ligne « Paiement des investissements clients ».

(2) Le Groupe ne considère pas que le traitement comptable introduit par IFRS 16 modifie la nature de ses contrats de location. Par conséquent, pour s'assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes de location comme des éléments opérationnels ayant un impact sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l'endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).



L’autofinancement du premier semestre de l’exercice 2026 s’établit à 616 millions d’euros, en hausse de 16 millions d’euros par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Cette amélioration reflète l’absence cette année du décaissement fiscal exceptionnel lié au contrôle fiscal de Sodexo SA enregistré l’an dernier, partiellement atténuée par un résultat opérationnel plus faible.

La variation du besoin en fonds de roulement se traduit par un décaissement saisonnier de 461 millions d’euros. À titre de rappel, la fin du premier semestre constitue un point bas saisonnier en matière de génération de trésorerie, et le besoin en fonds de roulement devrait se normaliser significativement d’ici la fin de l’exercice.

Les investissements opérationnels nets, y compris les nouveaux investissements clients, augmentent légèrement pour atteindre 308 millions d’euros, soit 2,6% du chiffre d’affaires, reflétant principalement des investissements clients ponctuels dans le cadre de renouvellements de contrats.

En conséquence, les liquidités générées par les opérations demeurent globalement stables d’une année sur l’autre, à ‑243 millions d’euros.

Les acquisitions nettes des cessions s'élèvent à 256 millions d’euros, reflétant principalement l’acquisition de Grupo Mediterránea, ainsi que des acquisitions de plus petites tailles en Europe.

Le dividende au titre de l’exercice 2025, versé au cours du premier semestre, s’élève à 394 millions d’euros, contre 388 millions d’euros sur l’exercice précédent.

Après prise en compte des autres variations, incluant notamment les effets de change, l’endettement net consolidé augmente de 895 millions d’euros sur le semestre pour atteindre 3 582 millions d’euros au 28 février 2026.

1.2.2 États financiers résumés au 28 février 2026

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 (en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 Actif non courant 8 830 8 524 Capitaux propres 3 599 3 786 Actif courant hors trésorerie 4 794 4 234 Participation ne donnant pas le contrôle 10 13 Passif non courant 5 330 5 212 Trésorerie et équivalents 1 176 2 091 Passif courant 5 861 5 838 Actifs détenus en vue de la vente — — Passifs détenus en vue de la vente — — TOTAL ACTIF 14 800 14 849 TOTAL PASSIF 14 800 14 849





(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 AU 28 FEVRIER 2025 Endettement 4 757 4 777 4 836 Endettement net 3 582 2 687 3 416 Taux d’endettement net 99% 71% 85% Ratio d’endettement net (Dette Nette/EBITDA) 2,7x 1,8x 2,3x



Au 28 février 2026, l’endettement net s’établit à 3 582 millions d’euros, en hausse par rapport à 2 687 millions d’euros à la fin de l’exercice 2025, reflétant la saisonnalité habituelle des flux de trésorerie avec le paiement du dividende au premier semestre et les besoins saisonniers en fonds de roulement. Compte tenu d’une baisse de 13% de l’EBITDA sur douze mois glissants, le ratio d’endettement net sur EBITDA s’établit à 2,7x, en hausse de 0,9x depuis la fin d’exercice.

À la fin du 1er semestre de l'exercice 2026, le taux d’intérêt moyen des emprunts obligataires s’établit à 2,7%, contre 1,8% l’an dernier, reflétant principalement l’émission d’emprunts obligataires en dollars US en mai 2025 à des coupons plus élevés que la dette existante.

Au 28 février 2026, la dette brute du Groupe s’élève à 4 757 millions d’euros, libellée à 55% en euros, 37% en dollars US et 7% en livres sterling, avec une maturité moyenne de 3,2 ans, 95% à taux fixe et 100% sans covenant.

La trésorerie opérationnelle représente un total de 1 175 millions d'euros.

À la fin du 1er semestre de l'exercice 2026, le Groupe dispose de lignes de crédit non utilisées s'élevant au total à 1,75 milliard d'euros, avec une maturité de 5 ans, ayant été étendues d'un an en juillet 2025.





1.2.3 Perspectives

Le premier semestre reflète à la fois des enjeux d’exécution et les premières actions engagées par le nouveau management. Bien que ces mesures pèsent sur la performance à court terme, elles visent à reconstruire un moteur de croissance solide et à restaurer la compétitivité du Groupe à grande échelle.

Pour l’exercice 2026, Sodexo anticipe désormais : Une croissance interne du chiffre d’affaires entre +0,5% et +1% (contre +1,5% à +2,5% précédemment). Cette révision s’explique par une dynamique commerciale au premier semestre plus faible, ainsi que des volumes inférieurs aux prévisions, dans un environnement externe incertain. Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4% (contre "légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025" précédemment). La révision intègre une croissance plus modérée du chiffre d'affaires, des défis d’exécution ciblés, une accélération des investissements visant à renforcer l’exécution, ainsi que l’impact de la revue des contrats et des actifs.



En outre, compte tenu du niveau des Autres produits et charges opérationnels déjà enregistré au premier semestre, et sur la base de la revue en cours des contrats et des actifs, Sodexo anticipe désormais un montant d'Autres produits et charges opérationnels d'environ -300 millions d'euros pour l’exercice 2026.

Sodexo présentera sa feuille de route et ses ambitions à moyen terme lors d'une présentation investisseurs qui se tiendra le 16 juillet 2026 à Paris.

1.2.4 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'a eu lieu depuis la clôture.

1.2.5 Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 € = TAUX MOYEN

S1 2026 TAUX MOYEN

S1 2025 TAUX MOYEN

S1 2026 VS. S1 2025 TAUX DE CLÔTURE AU 28/02/2026 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2025 TAUX DE CLÔTURE 28/02/2026 VS. 31/08/2025 Dollar américain (USD) 1,171 1,070 -8,6% 1,181 1,166 -1,2% Livre sterling (GBP) 0,873 0,834 -4,5% 0,876 0,867 -1,1% Real brésilien (BRL) 6,260 6,240 -0,3% 6,086 6,325 +3,9%



L'effet de change négatif de -5,3% pour le 1er semestre de l'exercice 2026 est principalement dû à la dépréciation du dollar américain, et, dans une moindre mesure, la dépréciation d'autres devises, notamment de la livre sterling et plusieurs devises de la zone APAC.

Les devises les plus significatives dans le chiffre d'affaires et dans le résultat d'exploitation sont :

S1 EXERCICE 2026 % DU CHIFFRE

D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar américain (USD) 43% 66% Euro (EUR) 23% 1% Livre sterling (GBP) 9% 6% Real brésilien (BRL) 4% 7%



L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

1.2.6 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Ratios Financiers

S1 2026 S1 2025 Taux d’endettement net

Dettes financières (a) – trésorerie opérationnelle (b) 99%

85%

Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net

Dettes financières (a) – trésorerie opérationnelle (b) 2,7x

2,3x

EBITDA (ajusté) sur 12 mois glissants (c)



Réconciliation des ratios financiers

S1 2026 S1 2025 (a) Dettes financières

Emprunts et dettes financières non courants 3 943 4 091 + Emprunts et dettes financières courants 818 748 - Instruments financiers dérivés à l’actif (4) (3) DETTES FINANCIÈRES 4 757 4 836 (b) Trésorerie opérationnelle

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 176 1 423 - Découverts bancaires (1) (3) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 1 175 1 420 (c) EBITDA (ajusté) (1) sur 12 mois glissants

Résultat d’exploitation (DMG) 930 1 149 '+ Dépréciations et amortissements (DMG) 468 432 + Étalement des Investissements clients (DMG) 129 126 '- Loyers payés (DMG) (217) (193) EBITDA (AJUSTÉ) SUR 12 MOIS GLISSANTS 1 310 1 514

(1) Par souci de simplification, le terme EBITDA est utilisé en référence à l'EBITDA ajusté.

Liquidités générées par les opérations

Veuillez vous reporter à la section 1.2 Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L'effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent aux montants de l'exercice en cours, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l'impact est important.

Endettement net

L'endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date de clôture, diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires d'une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d'affaires publié de la même période de l'exercice précédent, calculée au taux de change de l'exercice précédent et en excluant l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d'activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au premier anniversaire de l'acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté est défini comme le résultat net excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l'exercice et représente la quote-part de revenu du Groupe, exclusion faite des autres produits et charges opérationnels après impôt, ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans les charges financières nettes et dans l'impôt sur les résultats, le cas échéant.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé, par le nombre moyen d'actions.

Marge d'exploitation

La marge d'exploitation correspond au résultat d'exploitation, divisé par le chiffre d'affaires.

Marge d'exploitation à taux constant

La marge d'exploitation à taux constant correspond au résultat d'exploitation, divisé par le chiffre d'affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l'exercice 2026 au taux de l'exercice 2025, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation.





2. Informations consolidées résumées du 1er semestre de l’exercice 2026

2.1 Comptes consolidés semestriels résumés

2.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) NOTES 1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Chiffre d’affaires 4.1 12 017 12 475 Coût des ventes 4.2 (10 725) (10 952) Marge brute 1 292 1 523 Charges administratives et commerciales 4.2 (852) (875) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe 2 3 Résultat d’exploitation 4.1 442 651 Autres produits opérationnels 4.2 6 10 Autres charges opérationnelles 4.2 (136) (81) Résultat opérationnel 312 580 Produits financiers 8.1 26 36 Charges financières 8.1 (90) (76) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 3 4 Résultat avant impôt 251 544 Impôt sur les résultats 9.1 (64) (105) Résultat net 187 439 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (1) 5 PART REVENANT AU GROUPE 188 434 Résultat net - Part du Groupe par action (en euros) 7.2 1,29 2,98 Résultat net - Part du Groupe dilué par action (en euros) 7.2 1,28 2,94



2.1.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 RÉSULTAT NET 187 439 Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat 39 208 Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture — — Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat — — Écarts de conversion 45 209 Écarts de conversion transférés en résultat (6) (1) Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat — — Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence, nets d’impôts — — Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 4 8 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 7 5 Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments du résultat global (1) 4 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (2) (1) TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS 43 216 RÉSULTAT GLOBAL 230 655 Dont : Part revenant au Groupe 231 649 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (1) 6



2.1.3 État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) NOTES AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 Écarts d’acquisition 3 5 588 5 404 Autres immobilisations incorporelles 500 507 Immobilisations corporelles 562 571 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 594 616 Investissements clients 809 698 Participations dans les entreprises mises en équivalence 70 71 Actifs financiers non courants 393 383 Autres actifs non courants 129 120 Impôts différés actifs 185 154 ACTIFS NON COURANTS 8 830 8 524 Actifs financiers courants 27 45 Stocks 315 304 Créances d’impôt sur les résultats 139 130 Clients et autres actifs d'exploitation courants 4.3 4 313 3 755 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.2 1 176 2 091 Actifs détenus en vue de la vente — — ACTIFS COURANTS 5 970 6 325 TOTAL DE L’ACTIF 14 800 14 849



Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) NOTES AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 2 761 2 948 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 3 599 3 786 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 10 13 CAPITAUX PROPRES 7 3 609 3 799 Emprunts et dettes financières non courants 8.3 3 943 3 962 Dettes locatives non courantes 496 509 Avantages du personnel 268 259 Autres passifs non courants 4.3 270 256 Provisions non courantes 6.1 172 95 Impôts différés passifs 181 131 PASSIFS NON COURANTS 5 330 5 212 Découverts bancaires 8.2 1 1 Emprunts et dettes financières courants 8.3 818 819 Dettes locatives courantes 148 155 Dettes d’impôt sur les résultats 124 135 Provisions courantes 6.1 56 58 Fournisseurs et autres dettes 4.3 4 714 4 670 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente — — PASSIFS COURANTS 5 861 5 838 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 14 800 14 849



2.1.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) NOTES 1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Résultat opérationnel 312 580 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location * 269 233 Paiement des investissements clients durant la période (145) (103) Étalement des investissements clients sur la période 65 67 Provisions 73 (25) Plus ou moins-values de cessions et de dilutions (6) 7 Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 9 15 Dividendes provenant des entreprises mises en équivalence 8 3 Intérêts payés (61) (33) Intérêts reçus 23 33 Intérêts payés relatifs aux dettes locatives (11) (12) Impôts payés (65) (268) Autofinancement 471 497 Variation des stocks (9) 1 Variation des clients et autres actifs d'exploitation courants (476) (437) Variation des fournisseurs et autres dettes 24 (55) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (461) (491) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 10 6 Acquisitions d’immobilisations (174) (164) Cessions d’immobilisations 11 11 Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence (60) 17 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise (185) (83) Cessions de filiales, nettes de la trésorerie cédée (2) 11 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (410) (208) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. 7.1 (394) (388) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (2) (2) Achats d’actions propres 7.1 (33) (61) Cessions nettes d'actions propres 7.1 1 (1) Variation des participations ne donnant pas le contrôle — — Émissions d’emprunts et dettes financières 8.3 18 209 Remboursements d’emprunts et dettes financières 8.3 (7) (226) Remboursements des dettes locatives (90) (87) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (507) (556) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES (8) 44 VARIATION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE (915) (714) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 2 090 2 134 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 8.2 1 175 1 420

* Dont amortissement des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 92 millions d’euros comptabilisés au 1er semestre 2026 en application de la norme IFRS 16 (90 millions d’euros comptabilisés au 1er semestre 2025).

2.1.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)

NOMBRE D’ACTIONS

CAPITAL

PRIMES D’ÉMISSION

RÉSERVES ET RÉSULTAT

ÉCARTS DE CONVERSION

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 7.1 Capitaux propres

au 31 AOÛT 2025 147 454 887 590 248 3 575 (628) 3 786 13 3 799 Résultat net 188 188 (1) 187 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 4 39 43 — 43 Résultat global 192 39 231 (1) 230 Dividendes versés (394) (394) (1) (395) Actions propres (32) (32) (32) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 13 13 13 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle — — — Autres variations (5) (5) (1) (6) CAPITAUX PROPRES

AU 28 FÉVRIER 2026 147 454 887 590 248 3 349 (589) 3 599 10 3 609





(en millions d’euros)

NOMBRE D’ACTIONS

CAPITAL

PRIMES D’ÉMISSION

RÉSERVES ET RÉSULTAT

ÉCARTS DE CONVERSION

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Notes 7.1 Capitaux propres

au 31 AOÛT 2024 147 454 887 590 248 3 342 (399) 3 782 16 3 798 Résultat net 434 434 5 439 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 8 207 215 1 216 Résultat global 442 207 649 6 655 Dividendes versés (388) (388) (1) (389) Actions propres (62) (62) (62) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 18 18 18 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle — — — — Autres variations — — — — CAPITAUX PROPRES

AU 28 FÉVRIER 2025 147 454 887 590 248 3 352 (192) 3 999 21 4 020



2.2 Annexe aux comptes consolidés résumés

Sodexo est une Société Anonyme immatriculée en France dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux. Sodexo offre une large gamme de services répondant aux besoins quotidiens de ses clients, au sein de son activité Services sur Site, regroupant les services de restauration et de Facilities Management.

Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe Sodexo pour la période du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 avril 2026.

Les chiffres figurant dans les tableaux ont été préparés en milliers d’euros et sont présentés arrondis en millions d’euros (sauf indication contraire).

NOTE 1. FAITS MARQUANTS

1.1 Évolution de la gouvernance du Groupe

Le 10 novembre 2025, Thierry Delaporte a pris ses fonctions de Directeur Général du Groupe.

Ce changement de Direction marque une nouvelle étape pour Sodexo, suite aux quatre années de mandat de Sophie Bellon en tant que Directrice Générale. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil d’Administration a été dissociée de celle de Directeur Général. Sophie Bellon exerce désormais la fonction de Présidente non exécutive du Conseil d’Administration pour la durée de son mandat d’Administratrice.

Depuis le 1er janvier 2026, Thierry Delaporte assure directement la supervision de l'Amérique du Nord, comme Directeur Général de cette région .

Depuis le 19 février 2026, Sodexo s’appuie sur un nouveau Comité Exécutif Groupe, reflétant une structure de leadership simplifiée, conçue pour optimiser la prise de décision, renforcer la proximité avec les opérations et accentuer la priorité donnée à l’exécution.

1.2 Acquisition de Grupo Mediterránea

L'acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne, annoncée en juillet 2025, a été finalisée le 28 février 2026, après avoir obtenu les autorisations réglementaires usuelles.

Avec cette opération, Sodexo renforce significativement sa présence en Espagne, élargissant son portefeuille de marques et consolidant sa position sur l’ensemble des segments de marché. La nouvelle organisation regroupe désormais plus de 21 000 collaborateurs, 1 700 sites et sert plus de 500 000 consommateurs chaque jour, faisant d’elle l’un des acteurs majeurs du marché espagnol, avec une forte implantation locale sur tout le territoire.

Pour plus d'information, cf. note 3 Principales évolutions du périmètre de consolidation.

1.3 Conflit au Moyen-Orient

Ayant une exposition limitée dans la région du Moyen-Orient, le Groupe n’est pas, à ce stade, affecté directement de manière significative par le conflit commencé le 28 février 2026. Toutefois, en fonction de l’évolution de la situation, le Groupe pourrait être impacté, dans une certaine mesure, par les conséquences macroéconomiques de ce conflit.

Le Groupe suivra de près son évolution et ses conséquences macroéconomiques et potentiellement opérationnelles.

NOTE 2. BASES DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

2.1 Principes comptables

2.1.1 Principes généraux

Les comptes consolidés semestriels résumés de Sodexo, clos le 28 février 2026, ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle que publiée par l’IASB et adoptée dans l’Union Européenne. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du Groupe Sodexo pour l’exercice clos le 31 août 2025.

Les principes et méthodes comptables appliqués par le Groupe dans les comptes consolidés semestriels résumés au 28 février 2026 sont identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 août 2025, sous réserve des spécificités de la norme IAS 34 (cf. note 2.2).

Textes adoptés par l'Union européenne mais non encore applicable

Textes Date d'application (1) Amendements à IFRS 9 et IFRS 7 "Classement et évaluation des instruments financiers" 1er septembre 2026 Amendements à IFRS 9 et IFRS 7 "Contrats faisant référence à l'électricité produite à partir de sources naturelles" 1er septembre 2026 Améliorations annuelles des normes IFRS Volume 11 1er septembre 2026 IFRS 18 "Présentation des états financiers et informations à fournir" 1er septembre 2027

(1) Date d'application pour les comptes consolidés du Groupe.

Le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des textes dont l’application n’est pas obligatoire pour l’exercice 2026. L'analyse des incidences de l'application de ces amendements et de la norme IFRS 18 est en cours.

Textes non encore adoptés par l'Union européenne

Textes Date d'application (1) IFRS 19 "Filiales n'ayant pas d'obligation d'information du public : informations à fournir" 1er septembre 2027 Amendements à IAS 21 "Conversion dans une monnaie de présentation hyperinflationniste" 1er septembre 2027

(1) Date d'application pour les comptes consolidés du Groupe, sous réserve de l'adoption par l'Union européenne.

La norme IFRS 19 et les amendements à IAS 21 n'auront pas d'incidence sur les comptes consolidés.

2.2 Particularités de l'établissement des comptes intermédiaires

Impôt sur les résultats

Pour les comptes consolidés semestriels résumés, la charge d’impôt (courante et différée) est calculée pour chaque entité fiscale en appliquant au résultat comptable de la période le taux d’impôt moyen annuel estimé pour l’année fiscale en cours, éventuellement ajustée des effets d’impôts liés à des événements particuliers du semestre. La charge ainsi calculée est enregistrée en contrepartie des postes d’impôts différés et impôts courants conformément à IAS12. La Société a pris en compte dans l'estimation de sa charge d'impôt semestrielle la part de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés qui se rapporte au résultat du premier semestre 2026.

Avantages post emploi et autres avantages à long terme au personnel

Les charges liées aux avantages post-emploi et autres avantages à long terme au personnel sont estimées à la moitié de la charge annuelle calculée sur la base des données au 31 août 2025. En cas d’évolutions significatives des hypothèses sur le semestre ou d’impacts ponctuels (taux d’actualisation, législation en vigueur...), les projections sont mises à jour afin d’en tenir compte.

2.3 Recours à des estimations

Pour préparer les comptes consolidés semestriels résumés, des estimations et des hypothèses ont été faites par la Direction du Groupe et ses filiales ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des comptes consolidés semestriels résumés et les montants présentés au titre des produits et des charges de la période.

Ces estimations et appréciations sont effectuées de façon continue sur la base de l’expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables au regard de la situation existante au 28 février 2026 et qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif.

Les montants définitifs pourraient différer de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes.

Les éléments significatifs pouvant faire l’objet de telles estimations et hypothèses sont identiques à ceux décrits dans les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2025 (valorisation des actifs courants et non courants ; appréciation de la recouvrabilité des impôts différés actifs ; valorisation des actifs financiers évalués à juste valeur ; provisions, y compris concernant les positions fiscales incertaines, et litiges ; appréciation de la durée de location pour l’évaluation des dettes locatives et des droits d’utilisation ; actifs et passifs des régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies et paiements fondés sur des actions).

NOTE 3. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Écarts d'acquisition

La variation des écarts d’acquisition au cours du premier semestre 2026 se présente de la façon suivante :

(en millions d’euros) AU 1er SEPTEMBRE 2025 AUGMENTATIONS DE LA PÉRIODE * DIMINUTIONS DE LA PÉRIODE PERTES

DE VALEUR RECLASSEMENTS ÉCARTS DE CONVERSION AU 28 FÉVRIER 2026 Amérique du Nord 2 334 — — — — (28) 2 306 France 534 53 — — — — 587 Royaume-Uni & Irlande 663 — — — — (7) 656 Europe continentale 764 117 — — — 8 889 Europe 1 961 170 — — — 1 2 132 Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique 600 — — — — 8 608 Amérique latine 324 — — — — 26 350 Brésil 185 — — — — 7 192 Reste du Monde 1 109 — — — — 41 1 150 TOTAL 5 404 170 — — — 14 5 588

* Au cours du 1er semestre 2026, de nouveaux écarts d’acquisition provisoires ont été constatés pour un montant total de 170 millions d’euros, correspondant

principalement à l'acquisition de Grupo Mediterránea (cf note 1.2). Le chiffre d'affaires de ce groupe depuis sa date d'acquisition est non significatif par rapport au chiffre d'affaires du Groupe du premier semestre 2026.

NOTE 4. INFORMATION SECTORIELLE ET AUTRES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

4.1 Information sectorielle et information sur le chiffre d’affaires

L'information sectorielle est établie sur la base des données de gestion interne telles qu'elles sont suivies par le Comité Exécutif du Groupe, principal décideur opérationnel.

Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sont suivis par régions. Ces régions répondent à la définition de secteurs opérationnels selon IFRS 8.

Les secteurs opérationnels et regroupements de secteurs opérationnels présentés sont les suivants :

Amérique du Nord ;

Europe, qui regroupe les régions Europe continentale, France et Royaume-Uni & Irlande ;

Reste du Monde, regroupant les régions Asie‐Pacifique/Moyen‐Orient/Afrique, Amérique Latine (hors Brésil) et Brésil.

Les secteurs opérationnels ayant fait l’objet de regroupements réalisent des opérations similaires, tant par la nature des services rendus que par les processus et méthodes employés pour fournir ces services, et présentent des caractéristiques économiques communes, notamment des taux de marge relativement proches.

Les actifs et passifs sectoriels ne sont pas présentés, ces éléments ne faisant pas partie de la mesure de la performance de chaque secteur par le principal décideur opérationnel.

Aucun client du Groupe, ni aucun contrat, ne contribue à plus de 2% du chiffre d’affaires consolidé.

4.1.1 Information sectorielle

1ER SEMESTRE 2026

(en millions d’euros) AMÉRIQUE DU NORD EUROPE RESTE DU MONDE COÛTS DE SUPPORT CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires 5 395 4 418 2 204 12 017 Entreprises & Administrations 1 263 2 433 1 900 5 596 Sodexo Live! 723 311 29 1 063 Santé & Seniors 1 731 1 035 178 2 944 Éducation 1 678 639 97 2 414 Achat consommables et variation de stocks (1 653) (1 001) (646) — (3 300) Charges de personnel (1) (2 509) (2 251) (1 038) (29) (5 827) Autres coûts (965) (1 019) (448) (16) (2 448) Résultat d’exploitation (2) 268 147 72 (45) 442

(1) Excluant 71 millions d'euros inclus dans les autres charges opérationnelles (coûts de restructuration et pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi).

(2) Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

1ER SEMESTRE 2025

(en millions d’euros) AMÉRIQUE DU NORD EUROPE RESTE DU MONDE COÛTS DE SUPPORT

CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires 5 977 4 336 2 162 12 475 Entreprises & Administrations 1 488 2 390 1 863 5 741 Sodexo Live! 788 319 26 1 133 Santé & Seniors 1 783 979 173 2 935 Éducation 1 918 648 100 2 666 Achat consommables et variation de stocks (1 827) (995) (658) — (3 480) Charges de personnel (1) (2 683) (2 186) (1 006) (28) (5 903) Autres coûts (1 045) (969) (413) (14) (2 441) Résultat d’exploitation (2) 422 186 85 (42) 651

(1) Excluant 38 millions d'euros inclus dans les autres charges opérationnelles (coûts de restructuration et pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi).

(2) Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

4.1.2 Chiffre d'affaires par pays significatif

L’activité du Groupe est répartie sur 43 pays dont deux ayant un chiffre d’affaires représentant plus de 10% du chiffre d’affaires consolidé au premier semestre de l'exercice 2026:

la France (son pays d’immatriculation) et les États-Unis. Le chiffre d’affaires de ces pays est le suivant :

1ER SEMESTRE 2026 ÉTATS-UNIS FRANCE AUTRES TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 5 209 1 447 5 361 12 017 Chiffre d'affaires (en %) 43% 12% 45% 100%





1ER SEMESTRE 2025 ÉTATS-UNIS FRANCE AUTRES TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 5 729 1 440 5 306 12 475 Chiffre d'affaires (en %) 46% 12% 42% 100%



4.1.3 Chiffre d'affaires par ligne de services

Le chiffre d’affaires par ligne de services se décompose comme suit :

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Services de restauration 8 015 8 440 Services de Facilities Management 4 002 4 035 TOTAL SERVICES SUR SITE 12 017 12 475



4.2 Charges opérationnelles

4.2.1 Charges opérationnelles par nature

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Charges de personnel (5 898) (5 941) Salaires (4 625) (4 714) Autres charges de personnel (1) (1 273) (1 227) Achats consommables et variations de stocks (3 300) (3 480) Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (2) (267) (233) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (238) (234) Dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (29) 1 Charges de loyers (3) (256) (312) Autres charges (4) (1 986) (1 932) TOTAL CHARGES OPÉRATIONNELLES NETTES (11 707) (11 898) Dont autres charges et produits opérationnels (130) (71) TOTAL CHARGES OPÉRATIONNELLES NETTES hors autres produits et charges opérationnels (5) (11 577) (11 827)

(1) Les autres charges de personnel incluent principalement les charges sociales, les charges relatives aux plans à prestations définies et aux régimes de retraite à contribution définie, et aux actions attribuées gratuitement.

(2) Y compris dotations aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location comptabilisée en application de la norme IFRS 16 à hauteur de -92 millions d’euros (-90 millions d’euros sur le 1er semestre 2025).

(3) Correspond à la charge de loyers non prise en compte pour la détermination des dettes locatives (loyers relatifs aux contrats de courte durée et aux contrats portant sur des actifs de faible valeur, et part variable des paiements locatifs), essentiellement constituée des commissions basées sur des indicateurs de performance des sites exploités dans le cadre de contrats de concession. La baisse observée sur la période porte essentiellement sur la part variable de ces commissions.

(4) Les autres charges comprennent principalement les honoraires, les autres achats consommés, les frais de sous-traitance et frais de déplacements.

(5) Correspond à la somme des lignes «coûts des ventes» et «charges administratives et commerciales» du compte de résultat consolidé.

4.2.2 Autres charges et produits opérationnels

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Gains liés à des changements de périmètre 6 10 Gains liés à la cession d’actifs non courants — — Gains liés aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi — — Autres — — AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS 6 10 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (1) (56) (41) Pertes liées à des changements de périmètre — (15) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (17) (17) Pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs non courants (2) (22) — Coûts liés aux regroupements d'entreprises (2) (1) Pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi (3) (35) (1) Pertes liées à la cession d’actifs non courants — — Autres (4) (6) AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES (136) (81) TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (130) (71)

(1) Les coûts comptabilisés sur le 1er semestre 2026 sont liés notamment à la réorganisation interne du Groupe, ainsi qu’à des projets de transformation.

(2) La revue approfondie de l’outil industriel du Groupe a conduit à constater la dépréciation d’actifs non courants.

(3) La hausse des pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi correspond principalement d'une part à un changement législatif en Inde et d'autre part à la reconnaissance de charges ponctuelles liées à un régime de retraite multi-employeurs aux États-Unis.

4.3 Besoin en fonds de roulement

4.3.1 Créances clients et autres actifs d'exploitation courants

AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 (en millions d’euros) VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Avances et acomptes versés sur commandes 27 — 27 15 — 15 Clients et comptes rattachés 3 777 (126) 3 651 3 238 (109) 3 129 Autres créances d’exploitation 424 (14) 410 447 (10) 437 Charges constatées d’avance 224 — 224 173 — 173 Créances diverses 1 — 1 1 — 1 CLIENTS ET AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 4 453 (140) 4 313 3 874 (119) 3 755

La répartition des créances clients et comptes rattachés au 28 février 2026 et au 31 août 2025 par maturité s’établit de la façon suivante :

(en millions d’euros)



AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Terme échu depuis moins de 3 mois 398 (8) 390 448 (5) 443 Terme échu depuis plus de 3 mois

et moins de 6 mois 61 (13) 48 55 (10) 45 Terme échu depuis plus de 6 mois

et moins de 12 mois 46 (18) 28 51 (15) 36 Terme échu depuis plus de 12 mois 78 (62) 16 71 (62) 9 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS ÉCHUES 583 (101) 482 625 (92) 533 Total des créances non échues 3 194 (25) 3 169 2 613 (17) 2 596 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS 3 777 (126) 3 651 3 238 (109) 3 129



Au cours des périodes présentées, le Groupe n’a enregistré aucune évolution significative des impacts liés aux défaillances financières avérées de ses clients. Par ailleurs et compte tenu de la dispersion géographique et sectorielle du Groupe, il n’existe aucune concentration significative de risques portant sur les créances individuelles échues et non dépréciées.

4.3.2 Dettes fournisseurs et autres dettes

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 Dettes d’exploitation 130 125 Autres dettes hors exploitation 140 131 AUTRES PASSIFS NON COURANTS 270 256 Fournisseurs et comptes rattachés 2 682 2 621 Dettes sociales 1 152 1 200 Clients avances et acomptes reçus sur commandes 334 336 Dettes fiscales 244 223 Autres dettes d’exploitation 86 93 Produits constatés d’avance 175 142 Autres dettes hors exploitation 41 55 FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES 4 714 4 670 TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 4 984 4 926



Le montant des créances cédées par les fournisseurs de Sodexo au 28 février 2026 dans le cadre des programmes d’affacturage inversé s'élève à 489 millions d’euros (561 millions d'euros au 28 février 2025 et 442 millions d’euros au 31 août 2025), dont 203 millions d'euros ont déjà été payés aux fournisseurs par les établissements financiers (446 millions d'euros au 28 février 2026 et 198 millions d'euros au 31 août 2025). Les programmes d'affacturage inversé n'ont pas modifié l'échéance de ces passifs. Le Groupe a maintenu le classement des dettes fournisseurs qui font l’objet d’un financement en date de clôture au sein du total des dettes fournisseurs.

NOTE 5. DÉPRÉCIATION DES ACTIFS NON-COURANTS

Au cours du premier semestre 2026, le Groupe a procédé à une revue des indices de perte de valeur susceptibles d’entraîner une réduction de la valeur recouvrable de ses actifs corporels et incorporels.

En particulier, Sodexo a procédé à l’analyse des performances des secteurs opérationnels (niveau auquel les écarts d’acquisition sont suivis) par comparaison avec les estimations utilisées lors de la clôture annuelle de l’exercice 2025. Le Groupe a en outre procédé à l’analyse de l’évolution depuis le 31 août 2025 des principaux paramètres financiers (taux d’actualisation et taux de croissance à long terme).

Compte tenu de la performance sur la zone Amérique du Nord au cours du premier semestre, le Groupe a réalisé un test de sensibilité en dégradant fortement le résultat d'exploitation, en augmentant le taux d’actualisation de 150 points de base et en diminuant le taux de croissance à long terme du chiffre d’affaires de 150 points de base.

La Direction du Groupe a conclu à l’absence d’éléments indiquant une baisse de la valeur recouvrable des secteurs opérationnels au 28 février 2026 par rapport au 31 août 2025. L'examen annuel de la valeur comptable des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles sera réalisé au cours du deuxième semestre de l’exercice 2026.

Concernant les autres actifs non-courant, la revue approfondie de l’outil industriel du Groupe a conduit à constater une dépréciation à hauteur de 22 millions d’euros.

NOTE 6. PROVISIONS, LITIGES ET PASSIFS ÉVENTUELS

6.1 Provisions

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2025 DOTATIONS REPRISES AVEC UTILISATION REPRISES SANS UTILISATION ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES (2) AU 28 FÉVRIER 2026 Provisions pour fin de contrats et contrats déficitaires 40 25 (3) (1) — 61 Provisions pour litiges avec les salariés 46 10 (6) (3) (16) 31 Provisions pour risques fiscaux et sociaux 11 25 (1) (1) 16 50 Provisions pour litiges clients/fournisseurs 15 16 (1) — — 30 Provisions pour réorganisation 12 17 (5) (1) — 23 Provisions pour capitaux propres négatifs (1) 5 — — — 2 7 Autres provisions 24 8 (6) (2) 2 26 TOTAL PROVISIONS 153 101 (22) (8) 4 228

(1) Participations dans des entreprises mises en équivalence dont la quote-part de situation nette est négative.

(2) Reclassement de la provision au 31 août 2025 liée aux régimes de retraite multi-employeurs aux États-Unis en provision pour risques sociaux.

6.2 Litiges et passifs éventuels

LITIGES AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE BRÉSILIENNE

Au Brésil, une différence d’interprétation oppose Sodexo et ses principaux concurrents à l’administration fiscale sur la déductibilité des taxes PIS/COFINS sur certains achats qui sont effectués à un taux zéro.

Plusieurs procédures sont en cours, soit à l’initiative de l’administration fiscale qui a notifié Sodexo do Brasil Comercial d’un redressement au titre des crédits reconnus en 2016 à hauteur de 10 millions d’euros (y compris pénalités et intérêts de retard), soit à l’initiative de la société qui a déposé plusieurs réclamations devant les tribunaux.

Le Groupe estime disposer d’arguments suffisamment solides pour obtenir gain de cause devant les tribunaux sur ce sujet. Après consultation de ses conseils, Sodexo considère que ses chances de succès dans ces procédures sont bonnes et qu'à ce jour le risque d'une sortie de ressources associée aux crédits PIS/COFINS déduits depuis 2016 demeure non probable ; aucune provision n’a en conséquence été comptabilisée dans les comptes consolidés au 28 février 2026.

CONTENTIEUX AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE EN FRANCE

Le 9 octobre 2015, la société Octoplus a saisi l’Autorité de la concurrence française d’une plainte concernant plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Sodexo Pass France (Pluxee France).

Le 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision défavorable aux émetteurs de titres-restaurant et infligé à la société Sodexo Pass France (devenue Pluxee France), solidairement avec la société Sodexo S.A., une sanction d’un montant total de 126 millions d’euros. Cette somme a été payée dans son intégralité par Sodexo Pass France (devenue Pluxee France) au cours des exercices précédents. Un actif a été constaté en contrepartie des sommes versées (126 millions d'euros) et reclassé en « Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution » au 31 août 2023.

Sodexo S.A. a fait appel de la décision auprès de la Cour d'appel de Paris. Le 16 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation prononcée par l'Autorité de la concurrence française. Contestant cette décision, Sodexo S.A. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été déclaré faux par la Cour d’appel de Versailles le 28 janvier 2025. Le 15 octobre 2025, la Cour de cassation a donc annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et renvoyé l’affaire devant la même Cour, autrement composée, afin qu’il soit statué à nouveau sur le recours de Sodexo S.A. contre la décision de l’Autorité de la concurrence.

L'accord de séparation conclu dans le cadre du spin-off de Pluxee comprend un engagement de Pluxee à indemniser Sodexo de toute responsabilité ou dommage lié au litige ci-dessus, y compris en lien avec les actions indemnitaires prenant appui sur la décision non-définitive de l’Autorité de la concurrence.

AUTRES

Les sociétés du Groupe font également l’objet de contrôles fiscaux dont certains peuvent donner lieu à redressement. Dans chaque cas, le risque est évalué par la Direction et ses conseils et les charges estimées probables pouvant en découler font l’objet de provisions ou passifs d’impôts.

À la connaissance du Groupe, il n’existe aucune autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, qui est en suspens ou dont elle est menacée, qui pourrait avoir, ou aurait eu, au cours des six derniers mois, des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe est partie prenante à d’autres litiges survenus dans le cadre normal de ses activités. Le Groupe ne s’attend pas à ce que les passifs relatifs à ces litiges soient globalement significatifs par rapport à l’activité ou à la situation financière consolidée.

NOTE 7. CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT PAR ACTION

7.1 Capitaux propres

7.1.1 Variation des capitaux propres

Composition du capital social et actions auto-détenues

(nombre d'actions) AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 Actions composant le capital social (1) 147 454 887 147 454 887 Actions auto-détenues (2) 1 613 572 1 522 327 Actions en circulation 145 841 315 145 932 560

(1) D'une valeur nominale de 4 euros.

(2) Pour une valeur de 94 millions d'euros au 28 février 2026 (111 millions d'euros au 31 août 2025).

Dividendes

1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Montant des dividendes versés (en millions d'euros) 394 388 Dividende versé par action (en euros) 2,70 2,65



7.2 Résultat par action

Le tableau ci-dessous détaille le calcul du résultat par action, de base et dilué :

1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Résultat net part du Groupe (en millions d'euros) 188 434 Nombre moyen pondéré d’actions en capital social – de base 145 558 459 145 998 269 Résultat net part du Groupe par action – de base (en euros) 1,29 2,98 Impact moyen de la dilution liée aux plans d’attribution gratuite d’actions 1 500 307 1 681 858 Nombre moyen pondéré d’actions de l’exercice – dilué 147 058 766 147 680 128 Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) 1,28 2,94



NOTE 8. TRÉSORERIE, ACTIFS, PASSIFS ET RÉSULTATS FINANCIERS

8.1 Charges et produits financiers

(en millions d’euros) 1ER SEMESTRE 2026 1ER SEMESTRE 2025 Coût de l’endettement brut (1)(3) (67) (53) Produits générés par la trésorerie ou équivalents 18 25 COÛT DE L’ENDETTEMENT NET (49) (28) Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2) (11) (12) Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) — 3 Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies (2) (2) Produits générés par les prêts et créances au coût amorti 3 4 Autres produits financiers 5 4 Autres charges financières (10) (9) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET (64) (40) Dont Produits financiers 26 36 Dont Charges financières (90) (76)

(1) Le coût de l’endettement brut correspond à la charge d’intérêts relative aux passifs financiers évalués au coût amorti ainsi que les intérêts relatifs aux instruments financiers de couverture.

(2) Intérêts sur les dettes locatives comptabilisés en application de la norme IFRS 16.

(3) Les coûts d'emprunt des obligations en EUR, GBP et USD du Groupe et des autres facilités bancaires confirmées s'élèvent à 61 millions d'euros (42 millions d'euros au premier semestre 2025), et 6 millions d'euros (11 millions d'euros au premier semestre 2025) concernent les charges d'intérêts du mécanisme de cash pooling - les produits d'intérêts sont inclus dans les produits générés par la trésorerie ou équivalents.

8.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2026 AU 31 AOÛT 2025 Valeurs mobilières de placement (1) 70 92 Disponibilités (2) 1 106 1 999 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 176 2 091 Découverts bancaires (1) (1) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES 1 175 2 090

(1) Les valeurs mobilières de placement sont composées uniquement de dépôts à terme au 28 février 2026 et au 31 août 2025.

(2) Y compris 11 millions d’euros au 28 février 2026, même montant au 31 août 2025, affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), visant à favoriser la liquidité des titres et la régularité de leur cotation.

8.3 Emprunts et dettes financières

L’évolution des emprunts et dettes financières au cours du 1er semestre 2026 est la suivante :

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2025 AUGMENTATIONS (2) REMBOURSEMENTS ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS ÉCARTS

DE CHANGE AU 28 FÉVRIER 2026 Emprunts obligataires 4 752 8 — — (23) 4 737 Billets de trésorerie et emprunts auprès des organismes financiers — — — — — — Autres emprunts 5 2 (5) — — 2 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS 4 757 10 (5) — (23) 4 739 Juste valeur nette des instruments dérivés (1) 20 18 (2) (18) — 18 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 4 777 28 (7) (18) (23) 4 757

(1) Dont 22 millions d'euros d'instruments dérivés passifs au 28 février 2026 (24 millions d'euros au 31 août 2025).

(2) Les intérêts courus et l'amortissement des coûts d'emprunts de la période sont inclus dans les augmentations.

Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés

(en millions d’euros) < 1 AN 1 À 3 ANS 3 À 5 ANS > 5 ANS TOTAL Valeurs comptables au 28 février 2026 814 1 579 1 308 1 038 4 739 Valeurs comptables au 31 août 2025 816 1 583 1 312 1 046 4 757



Afin de respecter la politique du Groupe en matière de financement, l’essentiel de la dette est à taux fixe et à long terme.

Au 28 février 2026, comme au 31 août 2025, 95% de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 2,7% .

Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des organismes financiers comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.

Aucun des emprunts obligataires ne comporte de covenant financier.

Ligne de crédit confirmé multidevises de juillet 2011

Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière en date ayant eu lieu en juillet 2024, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2029 et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2031. La limite globale de la ligne est désormais de 1 750 millions d'euros pouvant être tirée en euros, en dollars américains et en livres sterling. Dans le cadre de la modification de 2024, les trois lignes bilatérales existantes ont été annulées et fusionnées en une seule ligne de crédit.

En décembre 2025, Sodexo a renégocié avec succès la clause ESG liée à cette ligne de crédit et a convenu avec ses banques de nouveaux indicateurs clés de performance (KPI) alignés sur les initiatives ESG les plus significatives et impactantes que le Groupe mène. Le sujet du gaspillage alimentaire demeure, mais de nouveaux indicateurs de performance clés liés à la transition de la flotte de véhicules et au déploiement de repas à faible empreinte carbone ont désormais été ajoutés. Les objectifs, étroitement alignés sur notre plan « Better Tomorrow 2028 », sont définis pour toute la durée de cette ligne de crédit.

Les tirages effectués sont porteurs d’intérêts à taux variable indexé sur les taux SOFR, SONIA et EURIBOR. Cette ligne de crédit ne comporte pas de covenant financier.

Au 28 février 2026, comme au 31 août 2025, aucun tirage n’est en cours sur cette ligne de crédit.

Billets de trésorerie

Au 28 février 2026, comme au 31 août 2025, il n’y a pas d’encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. et Sodexo Finance.

NOTE 9. AUTRES INFORMATIONS

9.1 Impôt sur le résultat

Le taux effectif d’impôt pour le premier semestre de l’exercice 2026 est de 25,9%. En comparaison, le taux effectif d’impôt du premier semestre de l'exercice 2025 s’établissait à 19,5 %, principalement impacté par la mise à jour du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A., suite à la fin des procédures intervenues au cours de cette période.

9.2 Rémunérations des membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Sodexo

Il n’y a pas eu d’évolution significative quant à la nature des rémunérations, avances et engagements en matière de pensions, indemnités assimilées accordées aux membres du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif du Groupe par rapport à l’exercice clos le 31 août 2025.

9.3 Information sur les entreprises liées

Sociétés non intégrées globalement

Les transactions avec les sociétés non intégrées globalement sont de même nature que celles décrites dans la note 14.3 « Informations sur les entreprises liées » des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 août 2025.

Principal actionnaire

Au 28 février 2026, la société Bellon SA détient 43,8% du capital de Sodexo et 58,9% des droits de vote exerçables de Sodexo.

Au cours du premier semestre 2026, Sodexo a enregistré une charge de 2,1 millions d’euros (2,5 millions d'euros au cours du premier semestre 2025) au titre de la convention d’animation et de prestation signée avec Bellon SA.

Sodexo S.A. a versé 174 millions d'euros de dividendes à Bellon SA au cours du premier semestre 2026.

9.4 Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n'a eu lieu depuis la clôture de la période.

9.5 Évolution des principaux taux de change

Le cours de change des principales devises utilisées pour la conversion des états financiers des filiales a évolué comme suit par rapport au premier semestre de l’exercice précédent :

Devise COURS DE CLÔTURE

AU 28 FÉVRIER 2026 COURS MOYEN DU 1ER SEMESTRE 2026 COURS DE CLÔTURE

AU 31 AOÛT 2025 COURS DE CLÔTURE

AU 28 FÉVRIER 2025 COURS MOYEN DU 1ER SEMESTRE 2025 Dollar américain (USD) 1,181 1,171 1,166 1,041 1,070 Livre sterling (GBP) 0,876 0,873 0,867 0,826 0,834 Real brésilien (BRL) 6,086 6,260 6,325 6,071 6,240



3. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

KPMG S.A. ERNST & YOUNG Audit Tour Eqho

2, avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris-La Défense cedex Tour First

TSA 14444

92037 Paris-La Défense cedex

S.A.S. à capital variable

344 366 315 R.C.S. Nanterre



Sodexo

255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle

Période du 1er septembre 2025 au 28 février 2026

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Sodexo, relatifs à la période du 1 er septembre 2025 au 28 février 2026, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

septembre 2025 au 28 février 2026, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris-La Défense, le 9 avril 2026

Les commissaires aux comptes KPMG S.A. ERNST & YOUNG Audit Eric Ropert Aymeric de La Morandière Soraya Ghannem Associé Associé Associée





4. Attestation du Responsable du Rapport Financier

Direction Générale

Attestation du Responsable du Rapport Financier Semestriel

Issy-les-Moulineaux, le 9 avril 2026

J’atteste, qu'à ma connaissance, les comptes résumés présentés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Sodexo et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Thierry Delaporte

Directeur Général de Sodexo

Pièce jointe