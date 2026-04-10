Publication du rapport annuel 2025 et convocation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Information réglementée

10 avril 2026, 8h00 CET

Kinepolis Group SA présente son rapport annuel intégré 2025, avec un aperçu complet des performances stratégiques, financières, opérationnelles et ESG du Groupe pour l'année 2025.

Le rapport est disponible en anglais et en néerlandais et peut être consulté via ce lien.

Le rapport annuel 2025 de Kinepolis intègre un rapport de durabilité préparé conformément aux lignes directrices de la directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD). Les politiques, les actions et les indicateurs de performance concernant les priorités de Kinepolis en matière de développement durable y sont présentés, sur la base d’une analyse des impacts, des risques et des opportunités actuels et potentiels.

Avec une vision claire de l'avenir du cinéma, Kinepolis s'engage à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Le rapport annuel invite à regarder au‑delà de l’écran et à découvrir comment Kinepolis transforme cette vision en action, guidée par sa mission d’enrichir la vie des gens grâce au cinéma.

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

L'Assemblée générale ordinaire et l’Assemblée générale extraordinaire de Kinepolis Group SA se tiendront le mercredi 13 mai 2026 à 10 heures, au siège social du Groupe (Boulevard Du Centenaire 20, 1020 Bruxelles).

Lien vers les rapports, la convocation, le pouvoir et les autres documents.

Lien vers la plate-forme ABN-AMRO pour participer aux assemblées.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com investor-relations@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte 63 cinémas en Europe, répartis en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Kinepolis exploite également 35 cinémas au Canada et 24 aux États-Unis.

Au total, Kinepolis Group exploite actuellement 122 cinémas dans le monde, représentant 1 314 écrans et plus de 220 000 places assises. Les collaborateurs de Kinepolis mettent tout en œuvre pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à des millions de visiteurs. Plus d’infos sur www.kinepolis.com/corporate.