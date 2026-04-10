JobRouter intègre des agents d'intelligence artificielle au cœur de l'automatisation des processus

MANNHEIM, Allemagne, 10 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JobRouter GmbH étend sa plateforme low-code dédiée aux processus métiers numériques avec des fonctionnalités d'IA intégrées. Dès aujourd'hui, les entreprises peuvent créer et déployer des agents IA (Intelligence artificielle) directement dans JobRouter® afin de rendre les flux de travail plus efficaces, d'automatiser des étapes individuelles et de supprimer le besoin de décisions manuelles ou de solutions de contournement basées sur des règles. Les agents utilisent des modèles d'IA existants et sont orchestrés de manière transparente dans la plateforme JobRouter®.

"Avec cette version, nous augmentons encore le degré d'automatisation des entreprises. Au lieu de contrôler les processus avec des règles. Les flux de travail sont automatisés là où les décisions étaient auparavant prises manuellement ou nécessitaient un effort important", explique Axel Ensinger, Business Leader de JobRouter GmbH. Les premières fonctionnalités d'IA sont disponibles avec la version actuelle 2026.1 et d'autres seront déployées progressivement. A noter, que l’'offre s'adresse aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises.

Automatisation des processus alimentée par l'IA avec un contrôle total

Les agents d’IA fonctionnent comme une composante de la logique des processus. Ils reçoivent des tâches clairement définies, accèdent à des données approuvées, à des documents et à des systèmes connectés et retranscrivent les résultats dans le flux de travail de manière structurée. Ils prennent en charge des tâches qui étaient auparavant difficiles à traiter avec des approches basées sur des règles. Dans le cadre du traitement des factures, par exemple, ils peuvent comparer les factures avec les données relatives aux achats et aux entrées de marchandises et évaluer les écarts. Ils peuvent également générer et justifier automatiquement des propositions de comptabilisation sur la base de données historiques.

"De nombreuses entreprises se heurtent à des limites lorsqu'il s'agit d'automatiser des décisions complexes", explique Axel Ensinger. "JobRouter répond aux demandes du monde réel. Nos clients ne veulent pas d'expériences d'IA isolées, mais des solutions qui s'intègrent dans leurs flux de travail existants et qui sont productives. C'est précisément pour cette raison que nous avons élargi la plateforme. Avec des agents d'IA intégrés, ces tâches peuvent être automatisées de manière contrôlée, directement au sein du processus et sans perdre la gouvernance."

La version publiée aujourd’hui marque une première étape dans une feuille de route plus large. Si l’IA vient compléter l’approche low-code existante dans la version 2026.1, JobRouter® prévoit de faire évoluer la plateforme vers une expérience no-code dans les prochaines versions, avec un déploiement progressif de nouvelles capacités d’IA.

Sécurité et protection des données

Les fonctionnalités d’IA sont conçues pour des processus essentiels à l’entreprise. Les modèles utilisés n’apprennent pas à partir des données des clients, et tout traitement est effectué conformément au RGPD dans des centres de données européens. Toutes les actions sont documentées de manière transparente et soumises au modèle d’autorisation et de conformité existant de JobRouter®. De plus, les accès et actions des agents sont entièrement traçables et peuvent être évalués de manière centralisée.

A propos de JobRouter

JobRouter est un fournisseur mondial de solutions basées sur l’IA pour la transformation numérique des entreprises, ainsi qu’un éditeur d’une plateforme de digitalisation low-code, intersectorielle, destinée aux organisations de toutes tailles. Son portefeuille de produits couvre la modélisation des processus (visuelle, programmée et assistée par IA), la gestion et l’automatisation des processus, les workflows documentaires intelligents, ainsi que le développement d’agents d’IA propriétaires. Les plateformes sycat dédiées à la gestion de la formation continue et aux systèmes de management intégrés (IMS) complètent cette offre.

Cette solution permet aux entreprises de disposer d’un système pérenne, adapté à leurs besoins, capable d’évoluer de manière flexible avec leurs exigences et de s’intégrer parfaitement à leur infrastructure informatique existante.

Avec un réseau international de plus de 200 partenaires, JobRouter accompagne plus de 5 000 clients dans le monde. Parmi eux figurent des entreprises de premier plan telles qu’ABUS, Bahlsen, DB Schenker, Euromaster, Gartner, Klöckner, KRAL, Mektec, PALMBERG, Prodinger, SCHOTT, ainsi que l’Université de Berne.

JobRouter est basé à Mannheim et fait partie d’Aptean, un éditeur de logiciels orienté IA (« AI-first ») spécialisé dans les solutions ERP, CRM et SCM

Pour plus d'informations : www.jobrouter.com | www.aptean.com

Contact presse

Ivana Savanovic

Spécialiste principal du marketing & Communications

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