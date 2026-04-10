MTY annonce ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2026

Mesures conformes aux PCGR :

Le profit du secteur a augmenté de 2 % pour s'établir à 59,8 millions de dollars au cours du trimestre.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a augmenté pour s'établir à 36,9 millions de dollars, soit 1,62 $ par action diluée comparativement à 1,7 million de dollars, soit 0,07 par action diluée au 1 er trimestre 2025.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont établis à 40,9 millions de dollars comparativement à 64,6 millions de dollars au 1 er trimestre 2025, soit une variation de 23,7 millions de dollars.

Les remboursements au titre de la dette à long terme ont plus que doublé par rapport à l'exercice précédent, totalisant 17,7 millions de dollars pour le trimestre.

Indicateurs clés de performance de la direction :

Le BAIIA ajusté normalisé (1) est resté stable, s'établissant à 60,1 millions de dollars pour le trimestre comparativement à 60,2 millions de dollars au 1 er trimestre 2025.

Le résultat net par action ajusté (1) s'élève à 0,98 $ par action diluée, en hausse de 13 % par rapport à 0,87 $ au 1 er trimestre 2025.

Les flux de trésorerie disponibles, déduction faite des paiements de loyers (2) se sont établis à 29,0 millions de dollars, soit 1,27 $ par action diluée.

Le chiffre d'affaires réseau (3) s'est établi à 1,3 milliard de dollars pour le trimestre.

Le chiffre d’affaires des établissements comparables (3) a diminué de 2,5 % au cours du trimestre.

(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs financiers supplémentaires » de la section Information complémentaire. (3) Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire.

MONTRÉAL, 10 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d’alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l’un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour son premier trimestre de l’exercice 2026 clos le 1er mars 2026 et déclare un dividende trimestriel de 0,37 $ par action, payable le 15 mai 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 5 mai 2026.

« Notre modèle diversifié à faible intensité capitalistique continue de démontrer la solidité de ses flux de trésorerie malgré des vents contraires macroéconomiques persistants », a déclaré Eric Lefebvre, président-directeur général de MTY. « Nos résultats du trimestre reflètent un sentiment des consommateurs dégradé au cours de la période, qui commence toutefois à montrer des signes d’amélioration en mars. Nous continuons de composer avec cet environnement difficile, en investissant de manière ciblée et en maintenant une discipline rigoureuse en matière de coûts afin de positionner l’entreprise favorablement lorsque la demande des consommateurs se normalisera et s’améliorera.

Les ventes des établissements comparables reflètent ce contexte, avec un recul de 2,5 %, nos activités canadiennes ayant fait preuve d’une plus grande résilience que celles des États-Unis et de l’International. Notre pipeline d’établissements demeure solide pour 2026, malgré la saisonnalité habituelle du premier trimestre, caractérisée par un nombre plus élevé de fermetures après la période des Fêtes.

Nous considérons les ouvertures d’établissements comme un point positif pour 2026, dans la continuité de la tendance observée au second semestre de 2025. Ces nouvelles ouvertures reposent de plus en plus sur des exploitants expérimentés qui choisissent d’accroître leur présence sous les bannières de MTY. Nous sommes d’avis que la force de nos marques ainsi que l’expérience de nos équipes et de nos franchisés nous positionnent favorablement pour bien performer lorsque la reprise de la demande des consommateurs sera amorcée. »

Faits saillants financiers



(en milliers de dollars, sauf les données par action) T1-2026

T1-2025

Produits 267 765 284 792 BAIIA ajusté(1) 59 817 58 450 BAIIA ajusté normalisé(1) 60 140 60 190 Résultat net attribuable aux propriétaires 36 927 1 743 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 40 903 64 605 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers(1) 28 982 49 330 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée(2) 1,27 2,12 Résultat net par action de base et diluée 1,62 0,07 Chiffre d’affaires réseau(3) 1 290 400 1 364 800 Ventes en ligne(3) 292 500 292 600





(1) Il s’agit d’un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (2) Il s’agit d’un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué. (3) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Réseau

À la fin du premier trimestre de 2026, MTY comptait 7 034 établissements en activité, dont 6 786 étaient exploités en vertu d’une franchise ou d’un contrat de gérance et 248 étaient exploités par la Société. La répartition géographique des établissements de MTY est demeurée stable d’une année à l’autre, soit 57 % aux États-Unis, 35 % au Canada et 8 % à l’International.

Au cours du premier trimestre de 2026, le réseau de MTY a ouvert 52 établissements (T1 2025 – 70 établissements) et en a fermé 90 autres (T4 2024 – 102 établissements). La Société a également mis fin à la convention de franchise maîtresse avec TCBY, entraînant une réduction de 8 établissements.

Le chiffre d’affaires réseau (1) s’est établi à 1,3 milliard de dollars au premier trimestre de 2026. Les segments des États-Unis et de l’International ont enregistré une baisse globale des ventes de 7,1 %, tandis que le Canada a fait preuve de résilience avec une baisse plus modérée de 1,7 %. Environ la moitié de la diminution observée dans les segments des États-Unis et de l’International est attribuable aux variations des taux de change.

s’est établi à 1,3 milliard de dollars au premier trimestre de 2026. Les segments des États-Unis et de l’International ont enregistré une baisse globale des ventes de 7,1 %, tandis que le Canada a fait preuve de résilience avec une baisse plus modérée de 1,7 %. Environ la moitié de la diminution observée dans les segments des États-Unis et de l’International est attribuable aux variations des taux de change. Le chiffre d’affaires des établissements comparables (1) a diminué de 2,5 % en glissement annuel au premier trimestre. Par région, le Canada est demeuré relativement stable avec une baisse modeste de 0,8 %, tandis que les segments des États-Unis et de l’International ont enregistré des reculs de 3,6 % et de 1,3 %, respectivement.

a diminué de 2,5 % en glissement annuel au premier trimestre. Par région, le Canada est demeuré relativement stable avec une baisse modeste de 0,8 %, tandis que les segments des États-Unis et de l’International ont enregistré des reculs de 3,6 % et de 1,3 %, respectivement. Les ventes en ligne(1) sont demeurées solides au premier trimestre, s’établissant à 292,5 millions de dollars, incluant l’effet des taux de change, comparativement à 292,6 millions de dollars au T1 2025. En excluant l’effet des taux de change, le Canada a enregistré une forte croissance des ventes numériques de 13 %, tandis que les États-Unis sont demeurés stables.

(1) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

Financiers

Les produits de la Société se sont élevés à 267,8 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 6 %, principalement attribuable à une diminution des revenus des établissements corporatifs aux États-Unis, tandis que le Canada est demeuré résilient, soutenu par la croissance des activités de transformation des aliments, de distribution et de vente au détail.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s’est élevé à 36,9 millions de dollars, soit 1,62 $ par action, au premier trimestre, comparativement à 1,7 million de dollars, soit 0,07 $ par action, pour la même période en 2025. L’amélioration en glissement annuel s’explique principalement par un gain de change lié à la réévaluation de la dette intersociétés libellée en dollars américains.

Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut les dépenses liées aux acquisitions ainsi que les coûts de mise en œuvre du projet SAP, est demeuré stable d’une année à l’autre pour s’établir à 60,1 millions de dollars au premier trimestre de 2026, bénéficiant de façon positive d’un crédit de rétention des employés de 5,5 millions de dollars lié aux exercices 2020 à 2022 reçu du gouvernement des États-Unis.



Calcul du BAIIA ajusté (1) et du BAIIA ajusté normalisé (1)



(En milliers $) T1-2026 T1-2025 Résultat avant impôt 46 085 494 Amortissement – immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation 13 687 14 902 Amortissement – immobilisations incorporelles 7 920 8 314 Intérêts sur la dette à long terme 7 163 9 129 Charge nette d’intérêts se rapportant aux contrats de location 2 539 2 838 Perte de valeur – actifs au titre de droits d’utilisation 287 290 Perte de valeur – immobilisations corporelles et incorporelles — 435 (Profit) perte de change réalisé et latent (16 889 ) 21 460 Produit d'intérêts (65 ) (95 ) (Profit) perte à la décomptabilisation/modification d’obligations locatives (1 168 ) 134 Gain à la cession d’un actif détenu en vue de la vente (336 ) — Perte à la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 571 250 Réévaluation des passifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur 23 299 Profit du secteur 59 817 58 450 Coûts de mise en œuvre du projet SAP (2) 323 329 Coûts de transactions rattachés aux acquisitions (3) — 1 411 BAIIA ajusté normalisé (1) 60 140 60 190





(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Les coûts de mise en œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, Salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés. (3) Les coûts de transactions rattachés aux acquisitions sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Résultats par segment

Le segment du franchisage a affiché une performance résiliente au premier trimestre, les revenus ayant diminué modestement de 2,4 % en glissement annuel. Le Canada a enregistré une baisse de 1,4 %, tandis que les États-Unis et l’International ont reculé de 2,9 %. Les charges d’exploitation du segment ont diminué de 5,5 %, principalement en raison de la baisse des dépenses liées au programme de cartes-cadeaux ainsi que de l’incidence des variations des taux de change par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Ces éléments favorables ont été partiellement contrebalancés par une augmentation de 1,1 million de dollars des charges récurrentes contrôlables, reflétant la hausse des salaires attribuable à l’inflation normale, ainsi qu’une augmentation des coûts de développement du réseau de franchises engagés afin de soutenir la croissance future. Le BAIIA ajusté normalisé a légèrement diminué pour s’établir à 43,2 millions de dollars au cours du trimestre, comparativement à 44,0 millions de dollars au T1 2025

Les produits du segment des établissements corporatifs se sont élevés à 109,7 millions de dollars, en baisse de 13 %, principalement en raison de la diminution du chiffre d’affaires réseau mentionnée précédemment ainsi que du nombre moins élevé d’établissements corporatifs aux États-Unis, à la suite de la conversion en franchises de certains établissements depuis l’exercice précédent. Les charges d’exploitation ont diminué de 15 %, en corrélation avec la baisse des revenus, principalement en raison de la comptabilisation d’un crédit de rétention des employés de 5,5 millions de dollars lié aux exercices 2020 à 2022 reçu du gouvernement des États-Unis. Le BAIIA ajusté normalisé s’est établi à 13,2 millions de dollars, en hausse de 1,0 million de dollars en glissement annuel, avec une marge de 12%, comparativement à 10% l’an dernier.

Les produits du segment de la transformation des aliments, de la distribution et de la vente au détail ont augmenté de 7 % pour atteindre 40,8 millions de dollars, en raison d’une hausse de 5,3 % des ventes au détail et de 11,5 % des activités de transformation et de distribution. Cette croissance découle d’un changement du modèle de vente au détail, passant d’un modèle de licence à un modèle de vendeur principal pour certains produits. Le BAIIA ajusté normalisé s’est établi à 3,7 millions de dollars, comparativement à 4,0 millions de dollars l’an dernier, les marges demeurant stables.

Période de 13 semaines close le 1er mars 2026 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels Transactions

intersociétés Total Produits 90,7 109,7 40,8 29,0 (2,4) 267,8 Charges d’exploitation 47,8 96,5 37,1 29,0 (2,4) 208,0 Résultat du sous-secteur 42,9 13,2 3,7 — — 59,8 Résultat du sous-secteur en % des produits (2) 47% 12% 9% s.o. s.o. 22% Coûts de mise en œuvre du projet SAP (3) 0,3 — — — — 0,3 BAIIA ajusté normalisé (1) 43,2 13,2 3,7 — — 60,1 BAIIA ajusté normalisé en % des produits (2) 48% 12% 9% s.o. s.o. 22%





Trimestre clos le 28 février 2025 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels Transactions

intersociétés Total Produits 92,9 125,9 38,2 28,2 (0,4) 284,8 Charges d’exploitation 50,6 113,7 34,2 28,2 (0,4) 226,3 Résultat du sous-secteur 42,3 12,2 4,0 — — 58,5 Résultat du sous-secteur en % des produits (2) 46% 10% 10% N/A N/A 21% Coûts de mise en œuvre du projet SAP (3) 0,3 — — — — 0,3 Coûts de transaction liés aux acquisitions (4) 1,4 — — — — 1,4 BAIIA ajusté normalisé (1) 44,0 12,2 4,0 — — 60,2 BAIIA ajusté normalisé en % des produits (2) 47% 10% 10% N/A N/A 21%





(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire. (3) Les coûts de miseen œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés. (4) Les coûts de transactions rattachés aux acquisitions sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours du premier trimestre de 2026, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 40,9 millions de dollars, comparativement à 64,6 millions de dollars au premier trimestre de 2025. La variation s’explique principalement par une diminution du fonds de roulement, attribuable au calendrier des charges liées aux salaires et aux avantages sociaux, à la baisse des charges d’intérêts à payer, au calendrier des paiements effectués, ainsi qu’à une augmentation des créances au titre des redevances et des remises de fournisseurs, ainsi que par une hausse des impôts sur le résultat payés. Hormis la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des impôts sur le résultat, des intérêts payés et d’autres éléments, les activités d’exploitation ont généré 59,9 millions de dollars, comparativement à 58,6 millions de dollars l’an dernier.

MTY a remboursé 17,7 millions de dollars de sa dette à long terme et versé 8,5 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires.

Au 1er mars 2026, MTY disposait d’une trésorerie de 56,0 millions de dollars et sa dette à long terme s’élevait à 605,1 millions de dollars, principalement sous forme de facilités bancaires et de billets à ordre liés aux acquisitions. La Société disposait également d’une facilité de crédit renouvelable d’un montant autorisé de 900,0 millions de dollars, dont 250,0 millions de dollars canadiens et 262,0 millions de dollars américains avaient été tirés à la fin du trimestre.

Flux de trésorerie disponibles nets des paiements de loyers (1) liés aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.

(en milliers de dollars) T1-2026 T1-2025 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (2) 40 903 64 605 Acquisition d’immobilisations corporelles (2 569) (3 665) Acquisition d’immobilisations incorporelles (506) (889) Produit de la cession d’immobilisations incorporelles 838 — Produit de la cession d’immobilisations corporelles 939 1 109 Paiements nets de loyers (10 623) (11 830) Flux de trésorerie disponibles déduction faite des paiements de loyers (1) 28 982 49 330





(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire. (2) Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du trimestre précédent ont été retraités afin derefléter un reclassement duposte Effet des taux de change sur la trésorerie au poste Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Revue stratégique

Le 17 novembre 2025, le Groupe MTY a annoncé que le conseil d’administration de la Société avait amorcé un processus de revue stratégique et retenu les services d’un conseiller financier afin d’identifier, d’examiner et d’évaluer diverses options stratégiques potentielles, dans le but de continuer à accroître la valeur pour les actionnaires. Bien que la Société ne soit pas en mesure de fournir un échéancier précis ni d’assurer qu’une transaction découlera de ce processus, elle confirme que le processus mentionné dans son communiqué de presse antérieur est toujours en cours. La Société fournira une mise à jour ou fera une annonce, le cas échéant ou lorsque requis par la loi.

Aperçu à court terme

MTY continue d’évoluer dans un environnement opérationnel dynamique. Les conditions macroéconomiques exercent toujours des pressions à court terme, et la Société poursuit activement le déploiement d’un ensemble d’initiatives stratégiques visant à positionner ses activités en vue d’une reprise de la croissance lorsque le contexte s’améliorera. Ces initiatives comprennent notamment l’innovation des menus et le maintien de la qualité et de la constance des produits, l’amélioration de l’expérience client tant en ligne qu’en restaurant, ainsi que le renforcement d’une proposition de valeur solide à l’échelle de ses enseignes.

La Société a encore beaucoup d’emplacements futurs dans sa mire et continue d’observer une forte demande pour ses marques. La Société prévoit une accélération du rythme des ouvertures au cours des prochains trimestres et demeure confiante dans sa capacité à réaliser une croissance nette du nombre d’établissements en 2026, malgré un début d’exercice plus lent.

La direction souligne que certaines incertitudes macroéconomiques et liées aux politiques publiques pourraient avoir une incidence sur la performance. À ce jour, MTY n’a constaté que des impacts directs modestes liés aux tarifs douaniers et à la hausse des prix du pétrole et du gaz. Au Canada comme aux États-Unis, la Société s’approvisionne principalement sur les marchés domestiques, ce qui contribue à atténuer son exposition potentielle aux tarifs. L’évolution des prix de l’énergie pourrait toutefois avoir des effets plus persistants advenant la prolongation du conflit au Moyen-Orient, notamment sur les coûts de la chaîne d’approvisionnement et les marges des franchisés, des restaurants corporatifs et du segment de détail. La direction demeure confiante dans sa capacité à gérer ces impacts grâce à la robustesse de sa chaîne d’approvisionnement et de ses pratiques d’approvisionnement, à des ajustements stratégiques des menus et, au besoin, à des initiatives de tarification ciblées.

La direction s’attend à une stabilité des marges du BAIIA ajusté normalisé dans l’ensemble de ses secteurs d'activités, bien que certaines variations puissent être observées au niveau des marges des établissement propriétaires. Dans l’ensemble, la direction reste confiante quant à sa capacité à dégager de meilleures marges grâce à une croissance positive du nombre d’établissements, à l’optimisation de l’efficacité opérationnelle et à la poursuite des efforts pour réduire le nombre d’établissements propriétaires moins rentables.

VERSEMENT D’UN DIVIDENDE

Le 10 avril 2026, MTY a déclaré un dividende trimestriel de 0,37 $ par action ordinaire. Le dividende sera payable le 15 mai 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 5 mai 2026.

TÉLÉCONFÉRENCE

Le Groupe MTY tiendra une conférence téléphonique le 10 avril 2026, à 8 h 30 (heure de l’Est). Toutes les parties intéressées peuvent se joindre instantanément à l'appel par téléphone, en suivant l'URL https://emportal.ink/416UrVA pour s'inscrire facilement et être connecté automatiquement à la conférence téléphonique, ou par la méthode conventionnelle en composant le 1-416-945-7677 ou le 1-888-699-1199 avec l'identifiant de la conférence 33884#. Les personnes qui ne peuvent pas se connecter à ce moment-là peuvent accéder à un enregistrement en appelant le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1-289-819-1450 (participants internationaux) et en entrant le code d'accès 33884#.

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 45 ans, il accroît sa présence en créant de nouveaux concepts de restaurants, en réalisant des acquisitions et en nouant des alliances stratégiques qui lui ont permis d’atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 7 034 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY savent répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.

INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (la différence entre les produits et les charges d’exploitation), le BAIIA ajusté normalisé (la différence entre les produits et les charges d’exploitation, à l’exclusion des coûts de transactions rattachés aux acquisitions et les coûts de mise en œuvre du projet SAP), le résultat net par action ajusté (résultat net attribuable aux propriétaires, déduction faite des profits (pertes) de change réalisés et latents, après effet fiscal, divisé par le nombre moyen pondéré quotidien d’actions ordinaires – dilué) et les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers (flux de trésorerie disponibles provenant des activités d'exploitation, utilisés pour les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et fournis par les produits de cession d'immobilisations corporelles, déduction faite des paiements des loyers) sont des mesures hors PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR; ils sont donc peu susceptibles d’être comparables à des indicateurs similaires présentés par d’autres émetteurs.

La Société considère que le BAIIA ajusté est un indicateur utile, parce qu’il est conforme aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la performance de la Société, pour préparer ses budgets d’exploitation et pour déterminer certaines composantes de la rémunération des dirigeants. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé est un indicateur utile pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le BAIIA ajusté, sans tenir compte de l’incidence des coûts de transaction liés aux acquisitions ou des coûts de mise en œuvre du projet SAP, dont le nombre et le montant peuvent varier. La Société estime que les flux de trésorerie disponibles, nets des paiements des loyers, sont un indicateur utile, parce qu’ils lui fournissent une mesure liée à la prise de décision sur les questions nécessitant des liquidités, telles que les dépenses en capital, la rémunération et les acquisitions potentielles. La Société est également d’avis que ces indicateurs sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées et qu’ils leur permettent de comparer les activités et les résultats financiers de la Société d’une période à l’autre. Ces indicateurs leur fournissent une mesure supplémentaire des résultats d’exploitation et de la situation financière, mettant ainsi en évidence des tendances de l’activité principale qui pourraient autrement passer inaperçues si l’on se fiait uniquement aux mesures conformes aux PCGR.

À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.

RATIOS HORS PCGR

Les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée (les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers divisés par le nombre d’actions sur une base diluée) et le BAIIA ajusté normalisé en % des produits (BAIIA ajusté normalisé divisé par les produits) sont des ratios hors PCGR qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR et sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée sont un indicateur utile, car les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées s’en servent pour évaluer les flux de trésorerie que la Société peut affecter à la dette et aux détenteurs de capitaux propres, notamment pour rembourser des emprunts, verser des dividendes et racheter des actions. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé en % des produits est un indicateur utile, car il correspond aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la rentabilité des activités de la Société, y compris l’efficacité de ses mesures de gestion des coûts, et parce qu’il permet d’évaluer la performance de la Société sans tenir compte de l’incidence des coûts de transactions rattachés aux acquisitions, dont le nombre et le montant peuvent varier. À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.

INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d’affaires réseau (chiffre d’affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d’affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l’opération), les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne) et le chiffre d’affaires d’établissements comparables (chiffre d’affaires comparatif des établissements ouverts pendant au moins 13 mois ou qui ont été acquis il y a plus de 13 mois).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « pouvoir », « s’attendre à », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables.

Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l’égard d’événements et de résultats d’exploitation futurs à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l’exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca .

Note à l’intention des lectrices et des lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour le premier trimestre de l’exercice clos le 1er mars 2026 sont accessibles sur le site SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société, à l’adresse www.mtygroup.com .

Contacts : Éric Lefebvre, CPA, MBA Président-directeur général Tél: (514) 336-8885 ir@mtygroup.com



