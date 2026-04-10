RINA Wireless bringt mit den Cloud-nativen VoLTE- und VoWiFi-Lösungen von Mavenir kristallklare Sprachqualität in ländliche Regionen der USA

RICHARDSON, Texas, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Cloud-native Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass RINA Wireless, die Rural Independent Network Alliance, Mavenir mit der Modernisierung seiner Voice-Core-Infrastruktur beauftragt hat. Dabei werden im Rahmen eines herstellerübergreifenden Geräteaustauschs IMS-, VoLTE-, VoWiFi- und Voicemail-Lösungen eingeführt.

Die Bereitstellung neuer Cloud-nativer Voice-Core-Lösungen baut auf einer erfolgreichen und vertrauensvollen Partnerschaft auf, die im Jahr 2022 begründet wurde. Damit trägt RINA Wireless dazu bei, kristallklare und zuverlässige Sprachdienste für abgelegene und ländliche Gemeinden auf dem containerisierten 4G/5G Non-Standalone-Paket-Core von Mavenir sicherzustellen.

Dank des vollständig containerisierten Voice Core kann RINA Wireless seine Betriebskosten in Bezug auf Softwarelizenzen, Verwaltung und Services sowie den Platzbedarf für Hardware senken. Veraltete Lösungen, die noch auf hardwareabhängigen Virtual Network Functions (VNF) laufen, werden dabei durch eine zukunftssichere, Cloud-native containerisierte Lösung ersetzt.

Allen Bennion, Director of RINA Operations, sagt: „Kleine ländliche Netzbetreiber leisten einen wesentlichen Beitrag zur Konnektivität abgelegener Gemeinden in ganz Amerika. Doch ohne die finanziellen Mittel von Tier-1-Netzbetreibern stehen sie vor der ständigen Herausforderung, neue, zuverlässige und unverzichtbare Mobilfunkdienste bereitzustellen, auf die Unternehmen und Familien angewiesen sind. Der Einsatz des Cloud-nativen Packet Core von Mavenir hat es uns ermöglicht, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Netzbetreiber in abgelegenen Regionen grundlegend zu verändern. Wir freuen uns, unsere bereits erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen, damit unsere Partner ihren Kunden einen der wichtigsten Dienste überhaupt anbieten können: hochwertige und zuverlässige Sprachkommunikation.“

Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager für Cloud-, KI- und IMS-Geschäftsstrategie bei Mavenir, kommentierte----: „Im Kern strebt jeder Netzbetreiber – unabhängig von seiner Größe – danach, Innovationen voranzutreiben und herausragende Nutzererfahrungen zu bieten. RINA Wireless stellt mit seinem gehosteten Core-Netzwerk und seinen Switching-Funktionen umfassende Lösungen für Netzbetreiber bereit, die sowohl die Konnektivität als auch die betriebliche Effizienz verbessern. Mit der Integration des zukunftssicheren, Cloudnativen Voice Core von Mavenir in sein Portfolio bietet RINA Wireless seinen PartnerNetzbetreibern nicht nur fortschrittliche MultiTenant-VoLTE- und VoWiFi-Dienste, sondern demonstriert einmal mehr, wie entscheidend Cloudnative Lösungen für die Stärkung ländlicher Netzbetreiber sind, und legt damit den Grundstein für fortschrittliche Kommunikation selbst für die kleinsten Netzbetreiber in den entlegensten Regionen.“

RINA Wireless hat den zukunftssicheren, Cloud-nativen und kompakten containerisierten Evolved Packet Core (EPC) von Mavenir erstmals 2022 eingesetzt. Dies ermöglicht die Trennung von Steuerungs- und Nutzerebene, wodurch RINA Wireless Remote-Gateways für lokales Traffic-Breakout-Management einsetzen kann. Das senkt Transportkosten und reduziert die Latenz. In Zusammenarbeit mit Mavenir kann RINA Wireless seine Mobilfunk- und Fixed Wireless Access (FWA)-Dienste auf neue Regionen und abgelegene Standorte ausweiten.

Mavenir wird vom 22. bis 24. Juni 2026 am Rural Wireless Infrastructure Summit 2026 in Steamboat Springs, Colorado teilnehmen.

Über Rural Independent Network Alliance (RINA)

RINA ist ein führender Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten und bietet eine breite Palette von Lösungen zur Optimierung der Netzwerkleistung und zur Erweiterung der Konnektivität für ländliche Mobilfunkanbieter. RINA hat seinen Hauptsitz in Roosevelt, Utah, und betreut Kunden in ganz Nordamerika. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Innovation und einen außergewöhnlichen Kundenservice. Weitere Informationen finden Sie unter https://rinawireless.com

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern – gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir – PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

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