RINA Wireless apporte une qualité vocale cristalline à l’Amérique rurale grâce aux solutions VoLTE et VoWiFi cloud-native de Mavenir

RICHARDSON, Texas, 10 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels cloud-native spécialisé dans l’élaboration de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, a annoncé aujourd’hui que RINA Wireless, la Rural Independent Network Alliance, l’a choisie pour moderniser son cœur de réseau vocal, en déployant des solutions IMS, VoLTE, VoWiFi et de messagerie vocale dans le cadre d’un remplacement d’équipements multi-fournisseurs.

Le déploiement d’un nouveau cœur de réseau vocal cloud-native prolonge une relation fructueuse et de confiance établie depuis 2022 et permet à RINA Wireless de garantir des services vocaux d’une clarté cristalline et d’une grande fiabilité pour les communautés isolées et rurales, grâce au cœur de réseau paquet 4G/5G non autonome conteneurisé de Mavenir.

Le cœur de réseau vocal entièrement conteneurisé permet à RINA Wireless de réduire ses dépenses d’exploitation (OPEX) liées aux licences logicielles, à la gestion et aux services, ainsi que son empreinte matérielle, en remplaçant des solutions héritées fonctionnant encore sur des fonctions réseau virtualisées (VNF) dépendantes du matériel, par une feuille de route pérenne reposant sur une solution cloud-native conteneurisée.

Allen Bennion, directeur des opérations de RINA, a déclaré :« Les petits opérateurs ruraux fournissent une connectivité essentielle aux communautés isolées à travers l’Amérique. Mais sans la puissance financière des opérateurs de premier rang, ils font face à un défi constant pour fournir de nouveaux services sans fil fiables et critiques, dont dépendent les entreprises et les familles. Travailler avec le cœur de réseau paquet cloud-native de Mavenir nous a permis de transformer l’économie des opérateurs desservant des zones isolées. Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration déjà fructueuse afin de permettre à nos partenaires de fournir le service le plus fondamental de tous : une voix fiable et de haute qualité. »

Brandon Larson, vice-président principal et directeur général de la stratégie commerciale Cloud, IA et IMS chez Mavenir, a ajouté :« Fondamentalement, chaque opérateur, quelle que soit sa taille, a le désir et le besoin de stimuler l’innovation et d’offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. RINA Wireless, avec son cœur de réseau hébergé et ses capacités de commutation, propose des solutions complètes pour opérateurs qui améliorent à la fois la connectivité et l’efficacité opérationnelle. En ajoutant le cœur de réseau vocal cloud-native et pérenne de Mavenir à son portefeuille, RINA Wireless apporte non seulement des services VoLTE et VoWiFi multi-locataires avancés à ses opérateurs partenaires, mais démontre une fois de plus à quel point les solutions cloud-native sont essentielles pour renforcer les capacités des opérateurs ruraux, posant les bases de communications avancées même pour les plus petits opérateurs desservant les zones les plus isolées. »

RINA Wireless a initialement déployé le cœur de réseau paquet évolué (Evolved Packet Core, EPC) conteneurisé, cloud-native, à faible empreinte et pérenne de Mavenir en 2022. Cette solution permet la séparation des plans de contrôle et utilisateur, offrant ainsi à RINA Wireless la possibilité de déployer des passerelles distantes pour gérer l’acheminement local du trafic, réduisant ainsi les coûts de transport et la latence. En collaborant avec Mavenir, RINA Wireless peut étendre ses services mobiles et d’accès fixe sans fil (FWA) à de nouvelles régions et zones isolées.

Mavenir participera au Rural Wireless Infrastructure Summit 2026 à Steamboat Springs, Colorado, du 22 au 24 juin 2026.

À propos de la Rural Independent Network Alliance (RINA)

RINA est l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications sans fil, proposant une large gamme de solutions conçues pour optimiser les performances réseau et étendre la connectivité pour les fournisseurs de services sans fil en milieu rural. Basée à Roosevelt, dans l’Utah, RINA dessert des clients dans toute l’Amérique du Nord en mettant l’accent sur la fiabilité, l’innovation et un service client de haute qualité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://rinawireless.com

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud-native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs.

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Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

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