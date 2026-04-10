Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Det oplyses hermed, at der i perioden d. 8. april 2026 kl. 09:29-09:50 er sket en fejl i beregningen og offentliggørelse af indre værdi i afdelingerne i Investeringsforeningen SparDanmark Invest. Afdelingerne har været undervurderet med op til 1,22%
|Shortname
|Fondsnavn
|ISIN
|NAV-fejl
|SDIKON
|Konservativ
|DK0061530896
|0,72%
|SDIBAL
|Balance
|DK0061530979
|0,90%
|SDIOFF
|Offensiv
|DK0061531001
|0,96%
|SDIVKS
|Vækst
|DK0061531191
|1,22%
Har du som investor været berørt af tab i forbindelse med handel i ovenstående tidsrum kan der rettes henvendelse til Nykredit Portefølje Administration på NPA.PM@nykredit.dk eller til Head of Portfolio Management Christian Rye Holm på CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze