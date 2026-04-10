Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen SparDanmark Invest

 Source: Investeringsforeningen SparDanmark Invest

Det oplyses hermed, at der i perioden d. 8. april 2026 kl. 09:29-09:50 er sket en fejl i beregningen og offentliggørelse af indre værdi i afdelingerne i Investeringsforeningen SparDanmark Invest. Afdelingerne har været undervurderet med op til 1,22%

ShortnameFondsnavnISINNAV-fejl
SDIKONKonservativDK00615308960,72%
SDIBALBalanceDK00615309790,90%
SDIOFFOffensivDK00615310010,96%
SDIVKSVækstDK00615311911,22%

Har du som investor været berørt af tab i forbindelse med handel i ovenstående tidsrum kan der rettes henvendelse til Nykredit Portefølje Administration på NPA.PM@nykredit.dk eller til Head of Portfolio Management Christian Rye Holm på CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


