FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle des droits de vote 03 2026

Société FLEURY MICHON

Information relative au

nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Pouzauges, le 10 avril 2026

Fleury Michon publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 mars 2026.





Date



Nombre d’actions

Composant le capital

Social (1)



Nombre de droits de

vote théoriques



Nombre de droits de

vote exerçables (2) Au 31.03.2026 4 387 757 7 495 218 7 241 696

1) Pour mémoire, 4 387 757 actions à fin février 2026.

2)) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

Pièce jointe